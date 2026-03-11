LEGO-Leak enthüllt nächste Konsole und es wird eine LEGO-PlayStation!

Nach Nintendo und Atari ist jetzt wohl auch Sony an der Reihe: Noch in diesem Jahr soll laut einem Leaker eine LEGO-PlayStation erscheinen.

Chris Werian
11.03.2026 | 12:48 Uhr

Noch 2026 sollt ihr die LEGO-PlayStation bauen können.

LEGO hat euch jetzt schon mehrere Nintendo-Konsolen zusammenbauen lassen und sogar eine Xbox gibt es mittlerweile von Mattel. Es war also eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis auch mal eine PlayStation aus Klemmbausteinen zusammengesetzt werden kann und laut einem Leak ist es in den kommenden Monaten soweit!

Leaker enthüllt "Project Play"

LEGO arbeitet wohl bereits am Release seiner nächsten Klemmbaustein-Konsole. Und laut dem bekannten Leaker 'lego_minecraft_goat' handelt es sich um eine PlayStation 1 mitsamt Controller:

1911 Teile sollen es werden zum Preis von knapp 160 Euro. Die Modellnummer 72306 wird mit einem Release im Dezember erwartet. Da der Leaker zuvor sehr präzise Angaben zu kommenden LEGO-Sets machte und Project Play auch vom LEGO-Leak-Reddit verifiziert wurde, stufen wir das Gerücht als durchaus glaubwürdig ein.

Die PlayStation 1 ist nicht die erste Konsole von LEGO

LEGO hat bereits den Atari 2600 in Klemmbaustein-Form umgesetzt, genau wie den NES und den Game Boy. Dessen Zusammenbau seht ihr hier:

Video starten 1:56 Wir haben den LEGO Game Boy gebaut und stellen euch das kommende Nostalgie-Set vor

Gemein haben die Nintendo-Konsolen und die PlayStation zumindest das omnipräsente Grau der Außenhülle, mit einem Preis von 160 Euro wäre der Sony-Meilenstein aber eine Spur günstiger als der große NES, dem auch noch eine Cartridge von Super Mario Bros. sowie ein kleiner Fernseher beilag.

Um den günstigeren Preis zu erzielen, könnte die PS1 auf solche Gimmicks verzichten. Eine kleine Disc wäre aber durchaus denkbar, fragt sich nur, mit welchem Spiel. Schließlich gab es in der PS1-Generation nur wenige Spiele von Sony selbst, sondern eher Third-Party-Entwicklungen wie Tekken, Twisted Metal, WipeOut und Crash Bandicoot, die exklusiv auf der PlayStation-Konsole veröffentlicht wurden.

Würdet ihr euch vielleicht einen bestimmten PS1-Klassiker als Dreingabe wünschen? Schreibt es uns in die Kommentare!

Auch fragen wir uns, wie wohl das Innenleben der LEGO-Konsole aussehen könnte. Die PlayStation sorgte für einen gewaltigen Schub in Richtung 3D-Grafik und für damalige Verhältnisse hochgradig detaillierte Spielumgebungen, da auf die schwarzen CDs im Vergleich zu Modulen richtig viele Daten passten.

Zudem ist nicht klar, ob es sich um die originale PS1 oder die schlankere PSone handelt. Da sich die klobige Form der Ur-PlayStation für Klemmbausteine anbietet, denken wir, dass es eigentlich nur sie sein kann.

