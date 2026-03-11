PS Plus im März 2026 - Eines der besten RPGs aller Zeiten mit 95er Wertung auf Metacritic kommt zu Extra!

Die PlayStation Plus Extra- und Premium-Spiele für den Monat März 2026 sind geleakt - darunter ein RPG-Klassiker mit absoluten Traumwertungen, bei dem ihr jetzt keine Ausreden mehr habt.

Linda Sprenger
11.03.2026 | 11:01 Uhr

Die PS Plus Extra- und Premium-Spiele für den Monat März 2026 wurden geleakt, darunter Persona 5 Royal. Die PS Plus Extra- und Premium-Spiele für den Monat März 2026 wurden geleakt, darunter Persona 5 Royal.

PlayStation Plus-Leaker billbil-kun hat wieder zugeschlagen. Bereits gestern Nachmittag hat der Insider gleich sechs Titel enthüllt, die angeblich zum März 2026-Lineup von PlayStation Plus Extra gehören – darunter ein gefeiertes RPG, das ihr nicht verpassen solltet.

Alle Infos zur heutigen PS Plus-Enthüllung erfahrt ihr in unserem GamePro-Liveticker:

Mehr zum Thema
PS Plus für März 2026 wird früher als sonst enthüllt und die ersten Extra/Premium-Spiele sind bereits geleakt
von Eleen Reinke
PS Plus für März 2026 wird früher als sonst enthüllt und die ersten ExtraPremium-Spiele sind bereits geleakt

PlayStation Plus im März 2026 - Diese 7 Spiele für Extra wurden geleakt:

  • Warhammer 40,000: Space Marine 2 (PS5)
  • Persona 5 Royal (PS5 | PS4)
  • Madden NFL 26 (PS5)
  • Metal Eden (PS5)
  • The Lord of the Rings: Return to Moria (PS5)
  • Astroneer (PS4)

Persona 5 Royal - Eines der besten Rollenspiele überhaupt

Video starten 1:56 Persona 5 Royal - Die Phantom-Thieves schlagen jetzt auch auf der Switch zu - Die Phantom-Thieves schlagen jetzt auch auf der Switch zu

Stimmt der Leak, dann solltet ihr euch Persona 5 Royal unbedingt herunterladen, wenn ihr über ein Extra-Abo verfügt. Dabei handelt es sich um die erweiterte Version des originalen Persona 5 aus dem Jahr 2017 – und diese macht das ohnehin schon fantastische Rollenspiel noch besser.

Zu den Neuerungen in Royal gehören unter anderem:

  • Kasumi Yoshizawa, eine neue Heldin, die zu dem Phantom Thieves dazustößt. Sie hat natürlich einen eigenen Persona und beherrscht entsprechend neue Attacken
  • zusätzliche neue Charaktere und Story-Elemente
  • neue Gegenden und Songs
  • neue Gegnerarten
  • ein drittes Schulsemester
  • endlich deutsche Texte und Untertitel

Worum es überhaupt geht? Atlus' Megahit ist im Grunde ein Mix aus JRPG, Dungeon-Crawler und Life-Sim. Dabei begleitet ihr die sogenannten Phantom Thieves auf ihren Abenteuern.

Hinter den Phantom Thieves verbirgt sich eine bunte Truppe aus Highschool-Schüler*innen, die sich in der Nacht mit ihren Schutzgeistern, die titelgebenden Personas, durch Dungeons prügeln und rundenbasierte Kämpfe mit ihnen austragen. Tagsüber müsst ihr hingegen die Schulbank drücken, eure Noten in die Höhe schrauben und die Beziehungen zu euren Teammitgliedern pflegen.

Und all diese Gameplay-Teilstücke greifen in Persona 5 Royal wunderbar ineinander und ergeben den nahezu perfekten Mix. Hinzu kommt eine spannende Geschichte und ein einzigartiger Artstyle, der nicht nur stimmig, sondern auch verdammt cool ist. Die Klamotten der Phantom Thieves, die Gegner-Designs, die Menüs, die Musik – Persona 5 (Royal) ist ohne Zweifel die Stilikone im RPG-Genre!

Sollte sich der Leak bewahrheiten, dann habt ihr definitiv keine Ausreden mehr.

Hinweis: Der Insider billbil-kun gilt zwar als verlässliche PS Plus-Quelle, nichtsdestotrotz solltet ihr die Angaben des Leakers mit Vorsicht genießen. Die offizielle PS Plus-Enthüllung des Extra- und Premium-Lineups für den Monat März 2026 erfolgt heute um 17:30 Uhr.

Freut ihr euch auf Persona 5 Royal bei PS Plus und werdet ihr das Rollenspiel nachholen (sollte sich der Leak tatsächlich bewahrheiten)?

Persona 5 Royal

Persona 5 Royal

Genre: Rollenspiel

Release: 21.10.2022 (PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch), 31.03.2020 (PS4)

