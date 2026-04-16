Neuer LEGO Pokémon-Leak zeigt erstes Bild zur Trainer-Minifigur - und genau so haben wir sie uns vorgestellt

Das LEGO Pokémon-Set 72154 kommt angeblich nicht nur mit einer Evoli-Minifigur, sondern auch mit einem Trainer. Ein neuer Leak lässt uns einen Blick drauf werfen.

Linda Sprenger
16.04.2026 | 08:33 Uhr

Ein im August erscheinendes Pokéball-Set kommt angeblich mit Trainer-Minifigur. Ein im August erscheinendes Pokéball-Set kommt angeblich mit Trainer-Minifigur.

Die Leaks zu einem möglichen neuen LEGO Pokémon-Set samt Minifiguren wollen einfach nicht aufhören. Nachdem bereits durchgesickert ist, dass uns am 01. August ein Klemmbaustein-Pokéball mit der Setnummer 72154 erwarten soll und darin angeblich eine gegossene Evoli-Figur steckt, sind vor wenigen Tagen frische Bilder einer Trainer-Minifigur aufgetaucht. Diese soll ebenfalls Teil des Sets sein.

Video starten 1:01 Wir haben das LEGO Pikachu gebaut und sind von der Elektromaus in Klemmbausteinform enttäuscht

LEGO Pokémon-Set 72154 kommt angeblich mit dieser Trainer-Minifigur

Der neueste LEGO Pokémon-Leak wurde vor Kurzem vom Insider "ninja_bricks" auf Instagram veröffentlicht und auf Reddit geteilt.

Auf dem Bild ist eine angebliche Trainer-Figur zu sehen, die neben Evoli im kommenden Pokéball-Set (#72154) stecken soll. Das Gesicht bleibt zwar noch verschleiert, aber immerhin bekommen wir bereits einen ersten Eindruck vom Outfit:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Das Plastikmännchen ist in Puncto Design am männlichen Charakter von Pokémon-Feuerrot angelehnt – abwegig ist eine derartige Minifigur nicht, schließlich veröffentlichten Nintendo und The Pokémon Company vor nicht allzu langer Zeit erst die Nintendo Switch-Neuauflagen der beiden Pokémon Editionen Feuerrot und Blattgrün.

In den Kommentaren unter dem oben eingebetteten Reddit-Post kommt die Trainerfigur jedenfalls gut an. Einige Fans sind lediglich enttäuscht darüber, dass der Rucksack des Charakters lediglich aufgedruckt und nicht plastisch ist.

Der männliche Hauptcharakter aus Feuerrot. Der männliche Hauptcharakter aus Feuerrot.

Eckdaten zum PokéBall (#72154) laut Leak von Chief Wiggum

Klemmbaustein-Insider "Chief Wiggum" verriet bereits im März, dass besagtes Pokéball-Set im August aufschlagen soll. Alle wichtigen Eckdaten zum Set führen wir hier noch einmal für euch auf.

  • Angeblicher Release: 01. August 2026
  • Preis: 259,99 US-Dollar/259,99 Euro
  • Anzahl der Teile: 2239 oder 2339
  • Altersempfehlung: Ab 18 Jahren
Auch interessant:
Eltern bitten Pokémon-Fans um Hilfe: Das Schiggy ihrer kleinen Tochter muss auf eine „Weltreise“ gehen
von Annika Bavendiek
Ein Spieler ergatterte vor zehn Jahren eine Version von Pokémon Gold für 99 Cent - wegen eines Labels drauf ist sie jetzt 450 US-Dollar wert
von Jusuf Hatic

Weder das gemunkelte Pokéball-Set (#72154), noch die geleakten Figürchen von Evoli und dem Trainer wurden bislang offiziell angekündigt. Genießt das Ganze also mit Vorsicht.

Laut weiterer Leaks sollen im August 2026 übrigens noch andere LEGO-Pokémon-Sets erscheinen: Pikachus Trainings-Haus (mit Smart Brick) sowie Knogga gegen Gengar und Blitza gegen Glurak. Bestätigt ist das aber ebenfalls noch nicht.

Was ist eure Meinung zur möglichen Trainer-Minifigur?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Neuer LEGO Pokémon-Leak zeigt erstes Bild zur Trainer-Minifigur - und genau so haben wir sie uns vorgestellt

vor einer Stunde

Neuer LEGO Pokémon-Leak zeigt erstes Bild zur Trainer-Minifigur - und genau so haben wir sie uns vorgestellt
Zelda BotW-Spieler entdeckt geniales Link-Detail, das viele Fans selbst 9 Jahre nach dem Relase noch nicht kennen - dabei ergibt es so viel Sinn

vor 2 Stunden

Zelda BotW-Spieler entdeckt geniales Link-Detail, das viele Fans selbst 9 Jahre nach dem Relase noch nicht kennen - dabei ergibt es so viel Sinn
Fortnite-Server gehen heute offline - Uhrzeit, Server-Down und mehr zum Update 40.20 von Chapter 7, Season 2

vor 4 Stunden

Fortnite-Server gehen heute offline - Uhrzeit, Server-Down und mehr zum Update 40.20 von Chapter 7, Season 2
One Piece: Leaks zu Kapitel 1.180 zeigen den ersten Kampf zwischen Imu und zwei der stärksten Strohhüte – und das Ergebnis ist so eindeutig wie lange nicht mehr

vor 4 Stunden

One Piece: Leaks zu Kapitel 1.180 zeigen den ersten Kampf zwischen Imu und zwei der stärksten Strohhüte – und das Ergebnis ist so eindeutig wie lange nicht mehr
mehr anzeigen