Neuer LEGO Pokémon-Leak zeigt erstes Bild zur Trainer-Minifigur - und genau so haben wir sie uns vorgestellt

Ein im August erscheinendes Pokéball-Set kommt angeblich mit Trainer-Minifigur.

Die Leaks zu einem möglichen neuen LEGO Pokémon-Set samt Minifiguren wollen einfach nicht aufhören. Nachdem bereits durchgesickert ist, dass uns am 01. August ein Klemmbaustein-Pokéball mit der Setnummer 72154 erwarten soll und darin angeblich eine gegossene Evoli-Figur steckt, sind vor wenigen Tagen frische Bilder einer Trainer-Minifigur aufgetaucht. Diese soll ebenfalls Teil des Sets sein.

1:01 Wir haben das LEGO Pikachu gebaut und sind von der Elektromaus in Klemmbausteinform enttäuscht

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LEGO Pokémon-Set 72154 kommt angeblich mit dieser Trainer-Minifigur

Der neueste LEGO Pokémon-Leak wurde vor Kurzem vom Insider "ninja_bricks" auf Instagram veröffentlicht und auf Reddit geteilt.

Auf dem Bild ist eine angebliche Trainer-Figur zu sehen, die neben Evoli im kommenden Pokéball-Set (#72154) stecken soll. Das Gesicht bleibt zwar noch verschleiert, aber immerhin bekommen wir bereits einen ersten Eindruck vom Outfit:

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Das Plastikmännchen ist in Puncto Design am männlichen Charakter von Pokémon-Feuerrot angelehnt – abwegig ist eine derartige Minifigur nicht, schließlich veröffentlichten Nintendo und The Pokémon Company vor nicht allzu langer Zeit erst die Nintendo Switch-Neuauflagen der beiden Pokémon Editionen Feuerrot und Blattgrün.

In den Kommentaren unter dem oben eingebetteten Reddit-Post kommt die Trainerfigur jedenfalls gut an. Einige Fans sind lediglich enttäuscht darüber, dass der Rucksack des Charakters lediglich aufgedruckt und nicht plastisch ist.

Der männliche Hauptcharakter aus Feuerrot.

Klemmbaustein-Insider "Chief Wiggum" verriet bereits im März, dass besagtes Pokéball-Set im August aufschlagen soll. Alle wichtigen Eckdaten zum Set führen wir hier noch einmal für euch auf.

Angeblicher Release: 01. August 2026

01. August 2026 Preis: 259,99 US-Dollar/259,99 Euro

259,99 US-Dollar/259,99 Euro Anzahl der Teile: 2239 oder 2339

2239 oder 2339 Altersempfehlung: Ab 18 Jahren

Weder das gemunkelte Pokéball-Set (#72154), noch die geleakten Figürchen von Evoli und dem Trainer wurden bislang offiziell angekündigt. Genießt das Ganze also mit Vorsicht.

Laut weiterer Leaks sollen im August 2026 übrigens noch andere LEGO-Pokémon-Sets erscheinen: Pikachus Trainings-Haus (mit Smart Brick) sowie Knogga gegen Gengar und Blitza gegen Glurak. Bestätigt ist das aber ebenfalls noch nicht.

Was ist eure Meinung zur möglichen Trainer-Minifigur?