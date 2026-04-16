Neuer LEGO Pokémon-Leak zeigt erstes Bild zur Trainer-Minifigur - und genau so haben wir sie uns vorgestellt

Die Leaks zu einem möglichen neuen LEGO Pokémon-Set samt Minifiguren wollen einfach nicht aufhören. Nachdem bereits durchgesickert ist, dass uns am 01. August ein Klemmbaustein-Pokéball mit der Setnummer 72154 erwarten soll und darin angeblich eine gegossene Evoli-Figur steckt, sind vor wenigen Tagen frische Bilder einer Trainer-Minifigur aufgetaucht. Diese soll ebenfalls Teil des Sets sein.
LEGO Pokémon-Set 72154 kommt angeblich mit dieser Trainer-Minifigur
Der neueste LEGO Pokémon-Leak wurde vor Kurzem vom Insider "ninja_bricks" auf Instagram veröffentlicht und auf Reddit geteilt.
Auf dem Bild ist eine angebliche Trainer-Figur zu sehen, die neben Evoli im kommenden Pokéball-Set (#72154) stecken soll. Das Gesicht bleibt zwar noch verschleiert, aber immerhin bekommen wir bereits einen ersten Eindruck vom Outfit:
Link zum Reddit-Inhalt
Das Plastikmännchen ist in Puncto Design am männlichen Charakter von Pokémon-Feuerrot angelehnt – abwegig ist eine derartige Minifigur nicht, schließlich veröffentlichten Nintendo und The Pokémon Company vor nicht allzu langer Zeit erst die Nintendo Switch-Neuauflagen der beiden Pokémon Editionen Feuerrot und Blattgrün.
In den Kommentaren unter dem oben eingebetteten Reddit-Post kommt die Trainerfigur jedenfalls gut an. Einige Fans sind lediglich enttäuscht darüber, dass der Rucksack des Charakters lediglich aufgedruckt und nicht plastisch ist.
Eckdaten zum PokéBall (#72154) laut Leak von Chief Wiggum
Klemmbaustein-Insider "Chief Wiggum" verriet bereits im März, dass besagtes Pokéball-Set im August aufschlagen soll. Alle wichtigen Eckdaten zum Set führen wir hier noch einmal für euch auf.
- Angeblicher Release: 01. August 2026
- Preis: 259,99 US-Dollar/259,99 Euro
- Anzahl der Teile: 2239 oder 2339
- Altersempfehlung: Ab 18 Jahren
Weder das gemunkelte Pokéball-Set (#72154), noch die geleakten Figürchen von Evoli und dem Trainer wurden bislang offiziell angekündigt. Genießt das Ganze also mit Vorsicht.
Laut weiterer Leaks sollen im August 2026 übrigens noch andere LEGO-Pokémon-Sets erscheinen: Pikachus Trainings-Haus (mit Smart Brick) sowie Knogga gegen Gengar und Blitza gegen Glurak. Bestätigt ist das aber ebenfalls noch nicht.
Was ist eure Meinung zur möglichen Trainer-Minifigur?
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