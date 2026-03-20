LEGO Pokémon - Die erste Minifigur des Pokéball-Sets wurde wohl geleakt und so sieht sie aus

Und weiter geht's mit den LEGO Pokémon-Leaks. Nachdem der bekannte Klemmbaustein-Insider "Chief Wiggum" Anfang des Monats bereits behauptete, dass uns im August ein weiteres LEGO Pokémon-Set samt Minifiguren bevorsteht, wurde nun offenbar das erste Figürchen aus diesem Set geleakt.
LEGO Pokémon - Ist das die erste Minifigur?
Dabei handelt es sich um eines der wohl beliebtesten Pokémon, und nein, es ist nicht Pikachu, sondern Evoli. Das behauptet zumindest der LEGO-Insider "got.cooped":
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Die Evoli-Minifigur soll Teil des PokéBall mit der Setnummer 72154 sein, das zuvor bereits von "Chief Wiggum" sowie von "lego_minecraft_goat" gelakt worden ist.
Eckdaten zum PokéBall (#72154) laut Leak von Chief Wiggum:
- Angeblicher Release: 01. August 2026
- Preis: 259,99 US-Dollar/259,99 Euro
- Anzahl der Teile: 2239 oder 2339
- Altersempfehlung: Ab 18 Jahren
Sollten uns wirklich eine Evoli-Minifigur erwarten, dann sind weitere Pokémon-Minifiguren sehr wahrscheinlich. Wir rechnen außerdem mit einer Pikachu-Minifigur. Auch LEGO-Figürchen der drei Gen 1-Starter Glumanda, Bisasam und Schiggy sind möglich. Das ist allerdings nur Spekulation.
Aber an dieser Stelle wie immer der Hinweis: Weder das gemunkelte Pokéball-Set (#72154), noch die jetzt geleakte Evoli-Figur wurden bislang offiziell angekündigt. Genießt das Ganze also mit Vorsicht.
Laut Leaks sollen im August 2026 übrigens weitere LEGO-Pokémon-Sets erscheinen: Pikachus Trainings-Haus (mit Smart Brick) sowie Knogga gegen Gengar und Blitza gegen Glurak. Bestätigt ist das aber noch nicht.
Und an dieser Stelle seid mal wieder ihr gefragt: Wie gefällt euch die geleakte Mini-Figur (sollte da etwas dran sein) und welche Art von LEGO Pokémon-Minifiguren wünscht ihr euch außerdem? Schreibt uns eure Antworten gerne unten in die Kommentarsektion!
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