LEGO enthüllt die ersten Pokémon-Sets und endlich wissen wir, welche Monster wir für 650 Euro bekommen werden

LEGO hat soeben die drei neuen Display-Sets (18+) von Pokémon, die am 27. Februar 2026 erscheinen sollen, offiziell enthüllt. Freuen dürfen sich vor allem Fans der ersten Generation der Taschenmonster.
Bisaflor, Glurak und Turtok (#72153)
Das mit Abstand größte Set gebührt den Evolutionen der Gen 1-Starter.
- Preis: 649,99 Euro
- Teile: 6.838
- Minifiguren: 0
Pikachu und Pokéball (#72152)
Das wohl bekannteste Pokémon bekommt 2026 ebenfalls ein neues Set spendiert.
- Preis: 199,99 Euro
- Teile: 2.050
- Minifiguren: 0
Evoli (#72151)
Das kleinste Set ist von Evoli.
- Preis: 59,99 Euro
- Teile: 587
- Minifiguren: 0
Alle drei Sets sind zunächst exklusiv im LEGO Onlineshop erhältlich. Pikachu und Evoli werden voraussichtlich im Mai im Handel landen. Bei dem Starter-Set ist noch nicht klar, wie LEGO nach den ersten drei Monaten vorgehen wird.
Weitere LEGO Pokémon-Sets folgen
Mit den drei Sets ist das Thema Pokémon und LEGO im Jahr 2026 übrigens noch nicht abgeschlossen. Bereits im Sommer sollen weitere Spielsets folgen, die dann auch mit der neuen Smart Play-Funktion ausgestattet sind.
Smart Play? Falls ihr von der neuen Klemmbaustein-Technologie noch nichts gehört habt, stellt wir euch das Feature in folgendem Artikel genauer vor:
Während unsere Meinung zu Smart Play noch recht gemischt ausfällt, wird die Zeit zeigen, wie gut die neuen Steine in der LEGO-Community und auch bei Kids ankommen.
Wie gefallen euch die drei neuen LEGO Pokémon-Sets? Würdet ihr euch eines davon ins heimische Regale stellen. Schreibt uns euren Favoriten gerne in die Kommentare!
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.