LEGO enthüllt die ersten Pokémon-Sets und endlich wissen wir, welche Monster wir für 650 Euro bekommen werden

Ein neues Evoli-Set erscheint ebenfalls 2026.

LEGO hat soeben die drei neuen Display-Sets (18+) von Pokémon, die am 27. Februar 2026 erscheinen sollen, offiziell enthüllt. Freuen dürfen sich vor allem Fans der ersten Generation der Taschenmonster.

Bisaflor, Glurak und Turtok (#72153)

Das mit Abstand größte Set gebührt den Evolutionen der Gen 1-Starter.

Preis: 649,99 Euro

649,99 Euro Teile: 6.838

6.838 Minifiguren: 0

Stolze 649,99 Euro kostet das größe LEGO Pokémon-Set (Bildquelle: LEGO)

Pikachu und Pokéball (#72152)

Das wohl bekannteste Pokémon bekommt 2026 ebenfalls ein neues Set spendiert.

Preis: 199,99 Euro

199,99 Euro Teile: 2.050

2.050 Minifiguren: 0

Das Pikachu-Set kommt mit einem Pokéball daher und kostet 199,99 Euro.

Evoli (#72151)

Das kleinste Set ist von Evoli.

Preis: 59,99 Euro

59,99 Euro Teile: 587

587 Minifiguren: 0

Das Evoli-Set ist mit Abstand am kleinsten.

Alle drei Sets sind zunächst exklusiv im LEGO Onlineshop erhältlich. Pikachu und Evoli werden voraussichtlich im Mai im Handel landen. Bei dem Starter-Set ist noch nicht klar, wie LEGO nach den ersten drei Monaten vorgehen wird.

Weitere LEGO Pokémon-Sets folgen

Mit den drei Sets ist das Thema Pokémon und LEGO im Jahr 2026 übrigens noch nicht abgeschlossen. Bereits im Sommer sollen weitere Spielsets folgen, die dann auch mit der neuen Smart Play-Funktion ausgestattet sind.

Smart Play? Falls ihr von der neuen Klemmbaustein-Technologie noch nichts gehört habt, stellt wir euch das Feature in folgendem Artikel genauer vor:

Mehr zum Thema Ich habe die LEGO-Steine-Revolution ausprobiert und der Preis ist das geringste Problem von Smart Play von Sebastian Zeitz

1:00 Ist das die Revolution für LEGO-Steine? Wir stellen euch das neue Smart Play-System in 60 Sekunden vor

Autoplay

Während unsere Meinung zu Smart Play noch recht gemischt ausfällt, wird die Zeit zeigen, wie gut die neuen Steine in der LEGO-Community und auch bei Kids ankommen.

Wie gefallen euch die drei neuen LEGO Pokémon-Sets? Würdet ihr euch eines davon ins heimische Regale stellen. Schreibt uns euren Favoriten gerne in die Kommentare!