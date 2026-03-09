Brandneues LEGO Pokémon-Set geleakt – und es bringt eine Sache, die wir bislang schmerzlich vermisst haben: Minifiguren!

Kommen im Sommer endlich LEGO Pokémon-Minifiguren?

Mit Bisaflor, Glurak und Turtok (#72153), Pikachu und Pokéball (#72152) und Evoli (#72151) sind bereits die ersten drei LEGO Pokémon-Ausführungen erschienen und im Sommer erwarten uns schon die nächsten Klemmbaustein-Sets rundum die kunterbunten Taschenmonster.



Eine Sache vermissen Fans bislang allerdings schmerzlich, nämlich Minifiguren. Neuesten Leaks zufolge soll sich das mit einem kommenden Set im August aber endlich ändern.

LEGO-Pokéball mit Minifiguren geleakt

Der aktuelle Leak stammt von "Chief Wiggum", einem Insider der gut vernetzten LEGO-Community Brick Trap (via GameRant). Ihm zufolge soll es sich bei einem der im Sommer erscheinenden LEGO-Pokémon-Sets um einen PokéBall mit der Setnummer 72154 handeln, der endlich Minifiguren im Gepäck haben soll.

1:01 Wir haben das LEGO Pikachu gebaut und sind von der Elektromaus in Klemmbausteinform enttäuscht

Autoplay

Angeblicher Release: 01. August 2026

01. August 2026 Preis: 259,99 US-Dollar/259,99 Euro

259,99 US-Dollar/259,99 Euro Anzahl der Teile: 2239 oder 2339

2239 oder 2339 Ab 18 Jahre

Bildquelle: https://www.instagram.com/p/DVejNIxAKiw/?utm_source=ig_embed

Angeblich soll der LEGO-Pokéball am 01. August 2026 erscheinen und satte 260 Euro kosten. Wir der Pokéball geöffnet, soll er eine Szene aus Pokémon zeigen, um welche es sich handelt, ist aber unbekannt.

Welche Art von Minifiguren enthalten sind, geht aus dem Leak ebenfalls nicht hervor. Vielleicht handelt es sich um Pokémon, vielleicht aber auch um Charaktere aus dem Taschenmonster-Universum wie Ash oder Misty. Warten wir's ab!

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass das LEGO Pokémon-Set mit der Nummer 72154 im Zuge eines Leaks erwähnt wird. Insider "lego_minecraft_goat" erwähnte es bereits im Januar 2026, jedoch ohne auf den Inhalt einzugehen. Ihm zufolge soll das Set nicht aus 2239 Teilen, sondern aus 2339 Teilen bestehen. Womöglich handelt es sich um einen Fehler von einem der beiden Insider.

Hinweis: Wir stufen den Leak von Brick Trap bzw. Chief Wiggum als sehr verlässlich ein, da es sich hier um eine gut vernetzte LEGO-Community handelt. Genießt die Angaben aber natürlich dennoch mit Vorsicht. Offiziell bestätigt ist der LEGO-Pokéball samt Minifiguren nicht.

Laut Leaks sollen im August 2026 übrigens weitere LEGO-Pokémon-Sets erscheinen: Pikachus Trainings-Haus (mit Smart Brick) sowie Knogga gegen Gengar und Blitza gegen Glurak. Bestätigt ist das aber noch nicht.

Und jetzt fragen wir euch: Welche Minifiguren wünscht ihr euch in zukünftigen Pokémon-Sets?