Dragon Ball Sparking! Zero: Neuer Leak enthüllt die nächsten vier DLC-Kämpfer - Alle Neuzugänge im Überblick

Schon im nächsten Monat steht das nächste Highlight für uns an: Die Dragon Ball Games Battle Hour 2026. Das Event steigt am 18. und 19. April in Los Angeles und Fans können sich dabei auf eine Menge neue Infos sowohl zu den angekündigten Anime-Projekten als auch zu den Spielen freuen.

Zu Dragon Ball: Sparking! Zero gibt es jetzt sogar schon vorzeitige Leaks und Informationen zum nächsten DLC und den neuen spielbaren Charakteren.

Alle vier neuen DLC-Kämpfer im Überblick

Laut der Leaks von Insider SLOplays wurden bereits die nächsten vier DLC-Charaktere für Dragon Ball: Sparking! Zero im japanischen Magazin Saikyo Jump bekannt gegeben:

Opa Gohan

Tao Baibai

Champa

Pikon

Die ersten Bilder zum neuen DLC und den Kämpfern seht ihr in diesem Reddit-Beitrag von User PlaneTonight5644:

Dragon Ball: Sparking! Zero bekommt weitaus mehr DLCs als nur spielbare Figuren

Neue Kostüme, Modi, Schauplätze und Szenario

Laut dem Redditor soll es neben neuen Kämpfern auch zusätzliche Kostüme für bestehende Charaktere sowie einen neuen Modus geben. Dabei handelt es sich offenbar um eine World Map, auf der verschiedene Symbole zu unterschiedlichen Szenarien oder Kämpfen führen.

Außerdem sollen Fans in die Rolle von Son Gohan aus dem Film Dragon Ball Z: Bojack Unbound schlüpfen und die Ereignisse aus seiner Perspektive erleben können. Kämpfe sollen künftig auch auf beim Kame Haus, beziehungsweise auf der Insel von Muten Roshi stattfinden.

Der große DLC soll demnach im Sommer 2026 erscheinen. Ein genaues Releasedatum ist noch nicht bekannt, könnte aber während der Dragon Ball Battle Hour im April von Bandai Namco enthüllt werden.

