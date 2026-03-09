LEGO Dragon Ball könnte endlich Realität werden und das soll das erste Set sein

LEGO könnte schon bald das erste Dragon Ball-Set auf den Markt bringen.

Von Star Wars bis One Piece über Pokémon gibt es heutzutage von zahlreichen beliebten Marken entsprechende Sets von LEGO. Daher ist es umso erstaunlicher, dass Dragon Ball in seiner 40-jährigen Geschichte noch nicht auf offiziellen Wegen mit den dänischen Klemmbausteinen umgesetzt wurde.

Doch das könnte sich bereits in wenigen Monaten mit einem ersten LEGO Dragon Ball-Set ändern, wie aus einem Leak hervorgeht.

Alles Wichtige zum möglichen ersten LEGO Dragon Ball-Set

Laut dem bekannten Brick Tap-Insider Chief Wiggum soll das erste LEGO Dragon Ball-Set im November 2026 auf den Markt kommen und ein Display-Set von Drache Shenlong sein.

Infos über die Größe des Sets, die Anzahl der Teile und den Preis sind aktuell noch nicht bekannt, dafür allerdings eine weitere wichtige Info: Neben Shenlong sollen sich im Paket auch Minifiguren befinden, und für welche sich LEGO bei all den beliebten Figuren aus Akira Toriyamas Anime- und Manga-Universum letztlich entscheidet, ist durchaus spannend.

Mögliches Set zum Dragon Ball-Jubiläum

Wer sich bislang Klemmbaustein-Sets von Dragon Ball in die Wohnung stellen wollte, musste auf Hersteller Pantasy zurückgreifen, wo zuletzt das Kame House oder die Tenkaichi-Budokai-Turnierarena erschienen sind.

Dass im Jahr 2026 eine LEGO-Kooperation folgt, könnte am 40-jährigen Anime-Jubiläum von Dragon Ball liegen. Gut möglich, dass sich LEGO für den besonderen Anlass die Lizenz geschnappt hat. Um zu wissen, wie umfangreich die ausfällt, müssen wir jedoch die offizielle Enthüllung abwarten.

Auch abseits von LEGO dürften die kommenden Monate für Dragon Ball-Fans interessant werden. So sollen im April 2026 neue Infos zu "Age 1000", dem neuen Rollenspiel von Bandai Namco, folgen.

Zudem wurde die Fortsetzung des Super-Animes mit der "Galactic Patrol Prisoner"-Arc angekündigt, welche die Ereignisse aus dem Manga rund um Moro aufgreift.

Welche Dragon Ball-Sets von LEGO würdet ihr euch wünschen und welche Minifiguren sollten beim Shenlong-Set mit dabei sein?