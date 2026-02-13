"Ich liebe deinen Dad" - LEGO-Fan schenkt seinem 77-jährigen Vater eine Modellrakete und der dreht ein fantastisches Video damit

Wenn tatsächlich noch irgendjemand einen Beweis dafür gebraucht hat, dass man wirklich nie zu alt sein kann, um mit LEGO seinen Spaß zu haben, sollte dieses verdammt coole Video eines 77-jährigen Mannes mehr als ausreichen.
Vater freut sich tierisch über LEGO-Rakete
Geteilt hat das Video der Reddit-Nutzer "Alienturnedhuman". Er hat seinem Vater kurz nach Weihnachten das Set "NASA Artemis SLS-Schwerlastrakete" geschenkt, das erst am 1. Januar 2026 auf den Markt gekommen ist.
Der Papa hat sich darüber offenbar riesig gefreut. Nach dem Aufbauen hat er nämlich ein extrem cooles Video gedreht. Die Rakete hat er dabei vor einem Vorhang platziert und mit der Kamera fährt er langsam von der Basis bis zu Spitze.
Dann folgt ein Schnitt und man sieht eine Totale, in der der Aufklapp-Mechanismus des Sets gezeigt wird. Das Allerbeste ist aber, dass im Hintergrund die Titelmusik der Sci-Fi-Serie Thunderbirds zu hören ist, die offenbar von einem anderen Gerät im selben Raum abgespielt wird.
Das Video findet ihr hier:
Wenig überraschend kommt das Video bei der LEGO-Community auf Reddit sehr gut an. Mehrere User finden es einfach fantastisch, dass der Vater auch im höheren Alter noch so viel Spaß mit den Klemmbausteinen hat.
In den Kommentaren meldet sich sogar die Schwester des Users, der das Video gepostet hat. Sie schreibt, dass der Vater ihre 5-jährige Tochter ganz aufgeregt über FaceTime angerufen hat, um das Set zu zeigen. Danach haben die beiden knapp 45 Minuten über den Weltraum gequatscht.
Was ist das für ein Set?
Das Set "NASA Artemis SLS-Schwerlastrakete" gehört zur Technic-Themenwelt von LEGO und wurde in Zusammenarbeit mit der NASA und der ESA als Lernspielzeug entwickelt. Über die Handkurbel lässt sich der Raketenstart über drei Trennstufen verfolgen.
Die wichtigsten Infos:
- Teile: 632
- Figuren: 4 Nano-Astronauten
- UVP: 59,99 Euro
Gerade durch den coolen Mechanismus wird das an sich schon schicke Set noch einmal zusätzlich aufgewertet. Weltraum-Fans dürften damit auf jeden Fall ihren Spaß haben. Egal in welchem Alter sie sich befinden.
Wie gefällt euch das Video? Schneidet bei euch auch gerade jemand Zwiebeln?
