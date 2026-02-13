Spieler schraubt seine defekte Festplatte auf und traut seinen Augen kaum: Im Inneren ist einfach nur ein billiger Speicher-Chip mit Heißkleber befestigt

Nein, so sollte das Innere einer Festplatte normalerweise nicht aussehen. Hier waren Betrüger*innen am Werk.

Gute Technik ist teuer, das ist leider einfach eine Tatsache. Hin und wieder kann man natürlich auch ein gutes Schnäppchen schießen – hier ist aber Vorsicht gefragt. Auch Betrüger*innen nutzen das gerne mal aus, wenn ihr ein paar Euro sparen wollt. Das musste auch dieser Pechvogel erleben, der drei Jahre lang mit einer Fake-Festplatte gearbeitet hat.

Fake-Festplatte wird mit Gewichten beschwert und mit Heißkleber präpariert

Den Vorfall hatte ursprünglich ein Reddit-User berichtet. Der Beitrag wurde inzwischen gelöscht, GameStar hatte die Details daraus aber aufgegriffen. Demnach hatte sich der User vor drei Jahren eine 1 TB Festplatte gekauft.



Vermutlich dürfte sich der betroffene Spieler oder die Spielerin lange Zeit ziemlich gefreut haben, dass seine oder ihre externe Festplatte so angenehm leise läuft. Warum das der Fall war, hat die Person dann erst nach drei Jahren bemerkt, als die "HDD" kaputt ging.

So sieht das Innenleben dieser angeblichen Festplatte aus. (Bild: Reddit)

Beim Aufschrauben folgte die böse Überraschung: Im Inneren befand sich nämlich gar kein Hard Disk Drive, stattdessen war dort einfach ein billiger Flash-Speicherchip angebracht und mit dem Anschluss der angeblichen Festplatte verbunden – offensichtlich waren auch die 1 TB Speicher also gelogen, das Laufwerk wurde vermutlich entsprechend präpariert, um diese Größe beim Anschließen anzuzeigen.

Abgerundet wurde das Innenleben dann noch mit einem Metallgewicht, das wohl hauptsächlich das Gewicht einer echten Festplatte simulieren sollte. Befestigt wurde das Ganze dann einfach mit Heißkleber.

Hierbei handelt es sich ganz offensichtlich nicht um einen Fehler, sondern um eine miese Betrugsmasche, die leider kein Einzelfall ist. Schon in der Vergangenheit haben wir von ähnlichen Fällen berichtet.

Auch in den Kommentaren unter dem Reddit-Post berichten mehrere User davon, bereits von so einem Betrug betroffen gewesen zu sein. Viele raten davon ab, billige Produkte anstelle von Markenware zu kaufen – aber auch das ist keine Garantie.

Wie User XxKristianxX beispielsweise berichtet, wollte er oder sie sich eigentlich eine Seagate-Festplatte auf Amazon kaufen und hat ebenfalls ein gefaktes Produkt erhalten. Vermutlich hatte jemand zuvor die Festplatte gekauft und geöffnet, das Innere ausgetauscht und die Ware dann einfach zurückgegeben – woraufhin Amazon sie einfach unwissentlich weiterverkauft hat.

Theoretisch lässt sich in so einem Falle natürlich testen, ob die Festplatte die entsprechende Performance liefert. Immerhin sollte hochwertige Technik auch entsprechend schnell sein. Das lässt sich mit Benchmark-Tools wie Crystal Disk oder Blackmagic Disk Speed Test herausfinden. Auch der Speicherplatz wird in der Regel weit geringer als angegeben sein.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de

Nur leider muss man in diesem Falle erst einmal auf die Idee kommen, die angeblich neue Hardware überhaupt zu testen. So oder so ist bei Online- oder Gebraucht-Käufen von Technik immer Vorsicht angesagt.

Ist euch auch schon mal eine ähnlich dreiste Betrugsmasche begegnet?