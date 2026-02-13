Spieler schraubt seine defekte Festplatte auf und traut seinen Augen kaum: Im Inneren ist einfach nur ein billiger Speicher-Chip mit Heißkleber befestigt

Drei Jahre lang hat diese Person eine HDD benutzt, die eigentlich kompletter Betrug war. Im Inneren war nämlich nicht einmal eine richtige Festplatte.

Eleen Reinke
13.02.2026 | 20:06 Uhr

Nein, so sollte das Innere einer Festplatte normalerweise nicht aussehen. Hier waren Betrüger*innen am Werk. Nein, so sollte das Innere einer Festplatte normalerweise nicht aussehen. Hier waren Betrüger*innen am Werk.

Gute Technik ist teuer, das ist leider einfach eine Tatsache. Hin und wieder kann man natürlich auch ein gutes Schnäppchen schießen – hier ist aber Vorsicht gefragt. Auch Betrüger*innen nutzen das gerne mal aus, wenn ihr ein paar Euro sparen wollt. Das musste auch dieser Pechvogel erleben, der drei Jahre lang mit einer Fake-Festplatte gearbeitet hat.

Fake-Festplatte wird mit Gewichten beschwert und mit Heißkleber präpariert

Den Vorfall hatte ursprünglich ein Reddit-User berichtet. Der Beitrag wurde inzwischen gelöscht, GameStar hatte die Details daraus aber aufgegriffen. Demnach hatte sich der User vor drei Jahren eine 1 TB Festplatte gekauft.

Vermutlich dürfte sich der betroffene Spieler oder die Spielerin lange Zeit ziemlich gefreut haben, dass seine oder ihre externe Festplatte so angenehm leise läuft. Warum das der Fall war, hat die Person dann erst nach drei Jahren bemerkt, als die "HDD" kaputt ging.

So sieht das Innenleben dieser angeblichen Festplatte aus. (Bild: Reddit) So sieht das Innenleben dieser angeblichen Festplatte aus. (Bild: Reddit)

Beim Aufschrauben folgte die böse Überraschung: Im Inneren befand sich nämlich gar kein Hard Disk Drive, stattdessen war dort einfach ein billiger Flash-Speicherchip angebracht und mit dem Anschluss der angeblichen Festplatte verbunden – offensichtlich waren auch die 1 TB Speicher also gelogen, das Laufwerk wurde vermutlich entsprechend präpariert, um diese Größe beim Anschließen anzuzeigen.

Abgerundet wurde das Innenleben dann noch mit einem Metallgewicht, das wohl hauptsächlich das Gewicht einer echten Festplatte simulieren sollte. Befestigt wurde das Ganze dann einfach mit Heißkleber.

Hierbei handelt es sich ganz offensichtlich nicht um einen Fehler, sondern um eine miese Betrugsmasche, die leider kein Einzelfall ist. Schon in der Vergangenheit haben wir von ähnlichen Fällen berichtet.

Video starten 36:27 Neue Spiele im Februar - Vorschau-Video für PC und Konsolen

Auch in den Kommentaren unter dem Reddit-Post berichten mehrere User davon, bereits von so einem Betrug betroffen gewesen zu sein. Viele raten davon ab, billige Produkte anstelle von Markenware zu kaufen – aber auch das ist keine Garantie.

Wie User XxKristianxX beispielsweise berichtet, wollte er oder sie sich eigentlich eine Seagate-Festplatte auf Amazon kaufen und hat ebenfalls ein gefaktes Produkt erhalten. Vermutlich hatte jemand zuvor die Festplatte gekauft und geöffnet, das Innere ausgetauscht und die Ware dann einfach zurückgegeben – woraufhin Amazon sie einfach unwissentlich weiterverkauft hat.

PC-Schnäppchenjäger entdeckt in Recycling-Shop eine Grafikkarte für 5 Euro, die eigentlich 170 Euro wert ist
von David Molke
Enkel findet uralte Computer bei seinen Großeltern im Keller, die aus den 1950ern stammen und wie Waschmaschinen oder Kopierer aussehen
von David Molke
"Ein Teil meiner Kindheit" - PlayStation-Fan räumt seinen Keller auf und findet dabei eine PS2, die ihm sein verstorbener Vater gekauft hat
von Jusuf Hatic

Theoretisch lässt sich in so einem Falle natürlich testen, ob die Festplatte die entsprechende Performance liefert. Immerhin sollte hochwertige Technik auch entsprechend schnell sein. Das lässt sich mit Benchmark-Tools wie Crystal Disk oder Blackmagic Disk Speed Test herausfinden. Auch der Speicherplatz wird in der Regel weit geringer als angegeben sein.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de

Nur leider muss man in diesem Falle erst einmal auf die Idee kommen, die angeblich neue Hardware überhaupt zu testen. So oder so ist bei Online- oder Gebraucht-Käufen von Technik immer Vorsicht angesagt.

Ist euch auch schon mal eine ähnlich dreiste Betrugsmasche begegnet?

zu den Kommentaren (10)
Kommentare(4)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Ich liebe deinen Dad - LEGO-Fan schenkt seinem 77-jährigen Vater eine Modellrakete und der dreht ein fantastisches Video damit

vor einer Stunde

"Ich liebe deinen Dad" - LEGO-Fan schenkt seinem 77-jährigen Vater eine Modellrakete und der dreht ein fantastisches Video damit
Kingdom Come Deliverance: 7 nützliche Tipps für Kämpfe, Fähigkeiten und Quests im Mittelalter-RPG

vor einer Stunde

Kingdom Come Deliverance: 7 nützliche Tipps für Kämpfe, Fähigkeiten und Quests im Mittelalter-RPG
Spieler schraubt seine defekte Festplatte auf und traut seinen Augen kaum: Im Inneren ist einfach nur ein billiger Speicher-Chip mit Heißkleber befestigt   10     1

vor einer Stunde

Spieler schraubt seine defekte Festplatte auf und traut seinen Augen kaum: Im Inneren ist einfach nur ein billiger Speicher-Chip mit Heißkleber befestigt
Nicht High-End, sondern Maximum: Neue Grafikkarte kostet absurde 5.699 Euro und Leute müssen in manchen Ländern ein Los ziehen, damit sie sie überhaupt kaufen können   1  

vor 2 Stunden

Nicht High-End, sondern Maximum: Neue Grafikkarte kostet absurde 5.699 Euro und Leute müssen in manchen Ländern ein Los ziehen, damit sie sie überhaupt kaufen können
mehr anzeigen