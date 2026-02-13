Nicht High-End, sondern Maximum: Neue Grafikkarte kostet absurde 5.699 Euro und Leute müssen in manchen Ländern ein Los ziehen, damit sie sie überhaupt kaufen können

Ja, die MSI RTX 5090 Lightning Z kommt mit Wasserkühlung und Bildschirm daher – wie auch sonst?

Für euch muss es das absolut Beste sein und ihr schreckt auch nicht vor absurden Preisen zurück? Dann haben wir hier genau das Richtige für euch: Die MSI RTX 5090 Lightning Z-Grafikkarte sprengt sämtliche Rahmen und ist auf eine Stückzahl von nur 1.300 Stück limitiert. Aber eben auch unglaublich teuer.

MSI bringt neue, komplett absurde RTX 5090-Grafikkarte auf den Markt

Die RTX 5090-Grafikkarten sind sowieso schon das obere Ende der Fahnenstange und extrem teuer. Dafür bekommt ihr aber eben auch die aktuell beste Leistung, die ihr in einen Gaming-PC verbauen könnt. MSI setzt mit der Lightning Z nochmal einen drauf und hat eine echte Weltrekord-GPU veröffentlicht.

Das Besondere an dieser Grafikkarte ist nicht nur die streng limitierte Stückzahl, die mitgelieferte Wasserkühlung oder der auf der GPU angebrachte 8-Zoll-Bildschirm, sondern die pure Leistung. Wer will, kann diese Grafikkarte hier wirklich in absurde Leistungsregionen peitschen.

Die Lightning Z richtet sich an Overclocker, die sich gar keine Grenzen setzen lassen wollen und bietet deshalb sogar die Möglichkeit, bis zu 1.000 Watt aufzunehmen.

Mit einem speziellen BIOS, das sich die ganz waghalsigen Enthusiast*innen für ihre Lightning Z liefern lassen können, ist theoretisch sogar eine Leistungsaufnahme von bis zu 2.500 Watt möglich. Nutzt ihr das, erlischt allerdings die Garantie (via Caseking). Ihr müsst es also schon wirklich wissen wollen und bereit sein, auch die absurd teure Karte aufs Spiel zu setzen. Dafür gibt es aber eben so gut wie kein Limit mehr.

Zum Vergleich: Normalerweise reicht ein 1.200 Watt-Netzteil aus, selbst die stromhungrigsten PCs zu versorgen, wenn eine RTX 5090 in ihnen vor sich hinwerkelt. Da ist dann aber eben auch alles andere mit dabei. Hier braucht ihr allein für die GPU schon 1.000 Watt, wenn ihr sie auch nur ansatzweise ausreizen wollt.

Ihr merkt schon: Diese Karte richtet sich nicht an "normale" Gamer und nicht einmal an die, die echte High End-Teile haben wollen. Sie richtet sich an all jene, die wirklich das absolute Maximum haben wollen. Dafür müsst ihr aber natürlich dann auch erstmal ein passendes Netzteil mit gleich zwei neuen 12V-Steckern und genug Leistung verbauen.

Die MSI RTX 5090 Lightning Z ist trotz des völlig irrwitzigen Preises direkt ausverkauft

Theoretisch könnt ihr diese neue Karte jetzt kaufen. In manchen Ländern wird das allerdings deutlich erschwert. Beispielsweise musste in Taiwan oder Großbritannien (via Videocardz) erst einmal an einer Verlosung teilgenommen werden, um mit viel Glück überhaupt das Recht darauf zu bekommen, so eine Karte kaufen zu dürfen.

Dann ist da aber natürlich auch noch der Preis. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei schlappen 5.299 Euro. Zu diesem Preis wurde die Karte tatsächlich wohl auch kurzzeitig bei Alternate angeboten, wo sie aber schon wieder ausverkauft ist. Der einzige andere Einzelhändler, der die RTX 5090 Lightning Z in Deutschland im Angebot hatte, war Mindfactory, aber für 5.699 Euro.

Aber auch da ist die Karte mittlerweile bereits ausverkauft. Als ich begonnen habe, diesen Beitrag zu schreiben, war noch eine RTX 5090 Lightning Z auf Lager, aber in der Zwischenzeit hat sie sich schon irgendjemand gegönnt.

Könnt ihr euch vorstellen, so eine Karte zu kaufen? Und sei es nur als Investition?