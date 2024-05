Großer LEGO-Sale gestartet: Jetzt Sets von Harry Potter über Star Wars bis Formel 1 günstig sichern!

Im LEGO-Sale bei MediaMarkt bekommt ihr jetzt Sets aus den verschiedensten Bereichen günstig. Mit dabei sind Harry Potter und ein Formel 1-Rennwagen.

MediaMarkt hat heute die LEGO-Woche gestartet! In dem großen Sale findet ihr eine bunte Mischung aus so ziemlich allem, was die Bauklötzchen-Welt zu bieten hat, von LEGO Technic über dekorative Blumensträuße bis hin zu Sets auf Basis bekannter Franchises wie Harry Potter, Star Wars oder Marvel. Dieser Link bringt euch direkt zur Übersicht:

Die Aktion läuft offiziell noch bis zum 27. Mai um 9 Uhr morgens. Wie üblich bei günstigen LEGO-Angeboten dürften die besten Sets aber schon vorher ausverkauft sein. Ihr solltet also besser möglichst bald einen Blick auf die Deals werfen. Alternativ findet ihr die Angebot übrigens auch bei Saturn.

Was sind die Highlights des LEGO-Sales?

Das LEGO Harry Potter Expecto Patronum Set: Den Patronus von Harry könnt ihr in den von Lupin umbauen.

Eines der besten Angebote des LEGO-Sales ist das Harry Potter Expecto Patronum Set, bei dem MediaMarkt und Saturn dank stolzen 42 Prozent Rabatt laut Vergleichsplattformen mit deutlichem Abstand die günstigsten Anbieter sind. Das Besondere an dem aus 754 Teilen bestehende Set ist, dass sich der von Harry beschworene Hirsch in den Wolf-Patronus von Professor Lupin umbauen lässt. Figuren von Harry und Lupin werden mitgeliefert.

Hier haben wir euch eine kleine Liste mit Beispielen aus dem Sale zusammengestellt:

Wer sich mehr für Rennsport als für Zauberei interessiert, kann zum Mercedes-AMG aus der Formel 1-Saison 2023 greifen und diesen mit 1642 Teilen im Maßstab 1:8 nachbauen. Der Wagen verfügt über eine funktionstüchtige Lenkung. Außerdem könnt ihr die Motorhaube abnehmen, um einen Blick auf den V6-Motor mit seinen beweglichen Kolben zu werfen.

