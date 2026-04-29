Sechsjähriger LEGO-Fan baut wochenlang riesigen Todesstern, stellt ihn ins Regal und einen Tag später bricht es zusammen – hätten er und sein Vater mal besser auf die Mutter gehört

So sah das Nachspiel des Ganzen aus: Richtig viel LEGO-Einzelteile (Bild: reddit.com/user/YusufBP/)

Irgendwo da draußen gibt es einen sechsjährigen LEGO- und Star Wars-Fan. Er gibt all sein Geld für LEGO-Sets aus und wünscht sich nichts anderes zu seinen Geburtstagen. Kürzlich hat er endlich sein Magnum Opus vervollständigt und den Todesstern fertig gebaut. Die Freude darüber währte aber nicht besonders lange.

LEGO-Sets gehen alle zu Bruch, weil das Regal nicht sicher angebracht war

Nur eine Nacht lang, um genau zu sein. Das Regal, in dem der LEGO-Todesstern aufgestellt war, hat sich nämlich gen Boden verabschiedet. Soll heißen: Nicht nur der in wochenlanger Kleinstarbeit zusammengebaute Todesstern, auch jede Menge andere LEGO Star Wars-Sets sind heruntergefallen und in ihre Einzelteile zersprungen.

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Der sechsjährige Sohn soll das Ganze relativ gefasst aufgenommen haben. Dem Vater fiel es da schon schwerer, die Contenance zu wahren. Er schreibt auf Reddit, dass das Unglück ausgerechnet an dem Tag geschehen ist, an dem er eigentlich frei gehabt hätte. Aber, wie so viele Leute in den Kommentaren anmerken: Jetzt hat er einen guten Grund, gemeinsam mit seinem Kind LEGO zu bauen.

Wie konnte das passieren? Eigentlich hätte es gar nicht dazu kommen können sollen. Laut dem Vater handelte es sich bei dem Regal nämlich um eines, das für Lasten von bis zu 100kg zugelassen ist. Darum hatte er seine Frau am Abend vorher auch nicht richtig ernst genommen, als die meinte, das Regal wirke schon verdächtig, scheine nicht mehr grade zu sein und sich unter der Last zu biegen.

"Ich habe nichts gesehen, also habe ich ihr gesagt, dass das Regal eine Kapazität von 100kg hat und nichts passieren wird."

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Hätte der Vater auf seine Frau gehört, wäre das alles nicht passiert. Oder, wie ebenfalls viele Leute in den Kommentaren so oder so ähnlich schreiben: Das Universum mache ihm so deutlich, dass es sich immer lohnt, auf seine Frau zu hören.

Mittlerweile scheint auch klar zu sein, dass das Problem nicht das Regal selbst war, sondern dessen Aufhängung beziehungsweise Anbringung. Allem Anschein nach hat der Vater es nämlich einfach direkt in eine Rigips-Wand geschraubt. Ob mit oder ohne Dübel ist nicht ganz klar.

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Es ist zwar noch kein Meister vom Himmel gefallen, aber dass das nicht besonders gut halten kann, erklärt sich eigentlich von selbst. Auch wenn das Regal theoretisch 100 Kilogramm hält, gilt das natürlich nicht für eine simple Rigipsplatte. Was zur Folge hat, dass in den Kommentaren jetzt jede Menge Heimwerker-Tipps ausgetauscht werden.

Die meisten (LEGO-)Baumeister sind sich einig: Entweder hätten die Schrauben in die hölzernen Wand-Halterungen geschraubt werden müssen, an denen die Rigips-Teile befestigt sind – oder bessere Dübel müssen her. Es gibt diverse, die genau darauf ausgerichtet sind, ideal sind zum Beispiel auch sogenannte Kippdübel, die so ein Regal dann regelrecht verankern können und sehr viel mehr Halt geben. Wieder was gelernt!

Wie befestigt ihr eure Regale so? Was habt ihr für Wände und sind euch auch schon einmal LEGO-Sets runtergesegelt?