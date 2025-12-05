LEGO-Fan zeigt gigantische Straße mit modularen Gebäuden auf einer Ausstellung - ist 7000 Euro wert und der Transport war ein Abenteuer

In eins dieser schicken Häuser würden wir einziehen.

Es gibt unzählige Sets von LEGO und anderen Klemmbausteinherstellern, die sich hervorragend als Dekoration nutzen lassen. Egal, ob ein großer Todesstern, ein buntes Aquarium oder der Eifelturm – für jeden Geschmack ist eigentlich was dabei. Besonders beliebt sind Gebäude aus der Modular-Reihe.

Baumeister zeigt seinen LEGO-Straßenzug

Die "Modular Buildings" ist eine beliebte Reihe von LEGO, in der jedes Jahr neue Gebäude veröffentlicht werden. Das coole daran: Sie sind so designt, dass wir sie nach und nach aneinander stecken und so eine eigene kleine Stadt bauen können.

Wie das ganze Aussehen kann, zeigt Baumeister BrickJonas, der seine eigene kleine Sammlung vor Kurzem auf einer Messe ausgestellt hat. Darin enthalten sind die meisten der in den letzten Jahren veröffentlichten Modelle. Aber schaut am besten einfach selbst:

Die Modelle sehen einzeln schon wirklich klasse aus, sie alle einmal zusammengesetzt zu sehen, ist aber nochmal eine ganze Ecke schicker. Besonders die älteren Sets, wie das Café Corner und das Green Grocer aus den Jahren 2007 und 2008 machen einiges her.

Komplett ist die Sammlung allerdings noch nicht. So fehlt etwa die Tudors Corner, die dieses Jahr erschienen ist. Die soll laut einem Kommentar von BrickJonas aber wohl noch dieses Jahr dazu kommen.

Auch wenn noch nicht alle Modelle enthalten sind, ist die Sammlung schon jetzt eine kleine Wertanlage, denn sie hat mehr als 7.000 Euro gekostet. Entsprechend vorsichtig musste er auch beim Transport der Sets sein, die er nach seinen Angaben in einzelnen Kisten verpackt und mit einem bis unters Dach gefüllten Auto zur Ausstellung karrte.

Die Modular-Modelle zählen zu den beliebtesten Serien bei LEGO, da sie in aller Regel wirklich schön gestaltet sind, beim Bauen Spaß machen und sich sehr gut als Deko eignen. Ihre Maße und die Modular-Funktion sorgen zudem für eine recht große Flexibilität, etwa wenn sie in Bücherregalen oder auf anderen Möbeln ausgestellt werden.

Was ist mit euch? Gefällt euch die Reihe, oder baut ihr lieber andere Modelle? Oder ist das Thema euer Ding, ihr kauft aber Modelle eines anderen Herstellers? Schreibt es uns gern in die Kommentare!