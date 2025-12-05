Pfiffiger PlayStation-Tüftler zerlegt seine PS3 und motzt sie mit Bauteilen aus einem Server auf - "Jetzt ist es eine PS3 Slim Pro"

Alten Konsolen neues Leben einzuhauchen ist für viele Bastler ein leidenschaftliches Hobby. Noch besser, wenn man gleich damit einen Fehler beheben kann, der eine ganze Generation von Gamer*innen genervt hat.
Aufwendiger Umbau mit Fokus auf Kühlung
Im Subreddit r/PS3 könnt ihr ein solches Projekt bewundern. User Fun-Equivalent-7785 präsentiert dort seine selbstgebaute "PS3 Slim Pro" – ein Projekt, das vor allem eines zeigt: Mit genügend Zeit und Know-how lässt sich die Hardware der alten Sony-Konsole deutlich effizienter gestalten, als man es vielleicht erwarten würde.
Der Modder beschreibt seinen Build als "finale Version – vorerst". Die Besonderheit liegt im komplett neu gestalteten Kühlsystem:
- zwei Server-Heatsinks
- zwei Noctua-60-mm-Lüfter, direkt über die PS3 gesteuert
- zusätzliche Kühlung für VRMs, NAND und Netzteil
- 1 TB SSD statt altem Laufwerk
- handgefertigtes Gehäuse mit berechnetem Airflow
- Lüfterlimit bei 30 % PWM – dadurch leiser Betrieb
Link zum Reddit-Inhalt
Die Konsole läuft laut Angaben des Erbauers stabil, bleibt kühl und flüsterleise.
Das Ende des Düsenjets
Viele im Subreddit zeigen sich begeistert von der handwerklichen Arbeit:
Bro, das ist wunderschön.
Und andere hätten am liebsten auch direkt eine solche Konsole zu Hause:
Ich wünsche mir, ich könnte dich dafür bezahlen.
Ein anderer Kommentar greift mit einem Augenzwinkern das bekannte Thema der lauten PlayStation-Lüfter auf:
Neeeeein, die Sony Ingenieure wissen es besser!
Deshalb klang meine PS4 früher wie ein Düsenjet – Experten eben.
Tatsächlich ist die Kühlung älterer PlayStation-Modelle seit Jahren ein beliebtes Diskussionsthema. Vor allem PS3 und PS4 gelten bei Fans als Konsolen, die schnell hörbar wurden, selbst ohne Last. Der Mod zeigt, wie viel sich mit selektierten Bauteilen und etwas technischen Feingefühl optimieren lässt.
Ich kann mich noch daran erinnern, dass meine alte PS4 selbst nach eingehender Reinigung so laut wurde, dass Gaming ohne Kopfhörer gar nicht mehr möglich war, bis die Kiste irgendwann wegen Überhitzung den Geist aufgegeben hat. Da wären solche Lüfter praktisch gewesen.
Wie laut wurde eure PlayStation?
