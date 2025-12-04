LEGO-Neuheiten 2026: Alle neuen Sets des kommenden Jahres im Überblick

Auch in 2026 wird LEGO jede Menge neuer Sets auf den Markt bringen. Darunter auch einige Highlights wie ein neues Herr der Ringe-Set, große Star Wars-Modelle oder auch die neue Pokémon-Reihe. Wir fassen hier für euch alles zusammen.
Alle weiteren LEGO-Neuheiten 2026 im Überblick
Im Folgenden zeigen wir euch hier alphabetisch sortiert alle kleineren LEGO-Reihen, die auch 2026 neue Sets erhalten werden. Wir listen neben den offiziell bestätigten Sets auch alle unangekündigten Modelle auf. Bei den Sets, die offiziell enthüllt sind, haben wir zudem Bilder hinzugefügt. Wenn nicht anders angegeben, erscheinen alle Sets zum 01. des jeweiligen Monats.
LEGO Animal Crossing 2026
|Setnummer und Name
|Release, Preis und Steinenanzahl
|Nummer: 30731
Name: Noch unbekannt
|Release: März 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: 33
LEGO Architecture 2026
|Setnummer und Name
|Release, Preis und Steinenanzahl
|Nummer: 21064
Name: Paris - Stadt der Liebe
|Release: Januar 2026
Preis: 79,99 Euro
Steineanzahl: 958
|Nummer: 21065
Name: Noch unbekannt
|Release: 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 21066
Name: Noch unbekannt
|Release: 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 21067
Name: Noch unbekannt
|Release: 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
LEGO Art 2026
|Setnummer und Name
|Release, Preis und Steineanzahl
|Nummer: 31218
Name: Japanische Kirschblütenlandschaft
|Release: Januar 2026
Preis: 119,99 Euro
Steineanzahl: 1892
|Nummer: 31220
Name: Noch unbekannt
|Release: 2026
Preis: 199,99 Euro
Steineanzahl: 3179
LEGO Bluey 2026
|Setnummer und Name
|Release, Preis und Steineanzahl
|Nummer: 10469
Name: Noch unbekannt
|Release: Juni 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 11216
Name: Noch unbekannt
|Release: Juni 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 11217
Name: Noch unbekannt
|Release: Juni 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 11221
Name: Noch unbekannt
|Release: Juni 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 30713
Name: Noch unbekannt
|Release: 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
LEGO Brickheadz 2026
|Setnummer und Name
|Release, Preis und Steineanzahl
|Nummer: 40879
Name: Noch unbekannt
|Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 40922
Name: Noch unbekannt
|Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 40878
Name: Noch unbekannt
|Release: Februar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 40861
Name: Noch unbekannt
|Release: März 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 40881
Name: Noch unbekannt
|Release: März 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 40880
Name: Noch unbekannt
|Release: April 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 40856
Name: Noch unbekannt
|Release: Mai 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 40860
Name: Noch unbekannt
|Release: Juni 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 40923
Name: Noch unbekannt
|Release: Juni 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
LEGO Classic 2026
|Setnummer und Name
|Release, Preis und Steineanzahl
|Nummer: 11045
Name: Noch unbekannt
|Release: Juni 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
LEGO Creator 3-in-1 2026
|Setnummer und Name
|Release, Preis und Steineanzahl
|Nummer: 31376
Name: Niedlicher Hamster mit Blume
|Release: Januar 2026
Preis: 9,99 Euro
Steineanzahl: 166
|Nummer: 31377
Name: Schildkröte mit Seerose
|Release: Januar 2026
Preis: 9,99 Euro
Steineanzahl: 124
|Nummer: 31378
Name: Weltraumteleskop
|Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: 278
|Nummer: 31379
Name: Wilder Dinosaurier
|Release: Januar 2026
Preis: 24,99 Euro
Steineanzahl: 283
|Nummer: 31380
Name: Retro-Spielkonsole
|Release: Januar 2026
Preis: 19,99 Euro
Steineanzahl: 268
|Nummer: 31381
Name: Wilder Hai mit Schatztruhe
|Release: Januar 2026
Preis: 34,99 Euro
Steineanzahl: 379
|Nummer: 31382
Name: Niedliche Tiere: Verspielter Welpe
|Release: Januar 2026
Preis: 29,99 Euro
Steineanzahl: 336
|Nummer: 31384
Name: Wilde Tiere: Bunter Kolibri
|Release: Januar 2026
Preis: 29,99 Euro
Steineanzahl: 312
|Nummer: 31385
Name: Meerestiere: Wunderschöne Delfine
|Release: Januar 2026
Preis: 49,99 Euro
Steineanzahl: 542
|Nummer: 31383
Name: Noch unbekannt
|Release: Juni 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 31386
Name: Noch unbekannt
|Release: Juni 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 31387
Name: Noch unbekannt
|Release: Juni 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 31388
Name: Noch unbekannt
|Release: Juni 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 31389
Name: Noch unbekannt
|Release: Juni 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 31390
Name: Noch unbekannt
|Release: Juni 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 31391
Name: Noch unbekannt
|Release: Juni 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 31392
Name: Noch unbekannt
|Release: Juni 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 31393
Name: Noch unbekannt
|Release: Juni 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 31394
Name: Noch unbekannt
|Release: Juni 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Bei den folgenden Sets handelt es sich weiter um Creator-Sets, die aber als Paperbags (ehemals Polybags) und GWPs (Gratisbeigaben) angeboten werden:
|Setnummer und Name
|Release, Preis und Steineanzahl
|Nummer: 30714
Name: Orange Cat
|Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: 79
|Nummer: 30715
Name: Cute Animal Birthday Party
|Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: 64
|Nummer: 30716
Name: Cute Easter Bunny
|Release: Februar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: 66
|Nummer: 40885
Name: GWP
|Release: April 2026
Preis: GWP
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 30717
Name: Noch unbekannt
|Release: Juni 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 30718
Name: Noch unbekannt
|Release: Juni 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
LEGO DC 2026
|Setnummer und Name
|Release, Preis und Steineanzahl
|Nummer: 30726
Name: Batman: Bruce Wayne And The Batsuit
|Release: Februar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: 35
|Nummer: 76330
Name: Batman Logo
|Release: März 2026
Preis: 79,99 Euro
Steineanzahl: 678
|Nummer: 76331
Name: Batman vs. Superman: Batmobil
|Release: März 2026
Preis: 29,99 Euro
Steineanzahl: 220
|Nummer: 76332
Name: The Batman: Batmobil
|Release: März 2026
Preis: 29,99 Euro
Steineanzahl: 330
|Nummer: 76333
Name: Batman & Robin: Batmobil
|Release: März 2026
Preis: 29,99 Euro
Steineanzahl: 272
LEGO Dreamzzz 2026
|Setnummer und Name
|Release, Preis und Steineanzahl
|Nummer: 71508
Name: Fuchs-Wächtermech
|Release: Januar 2026
Preis: 79,99 Euro
Steineanzahl: 883
|Nummer: 71512
Name: Krokodil-U-Boot
|Release: Januar 2026
Preis: 69,99 Euro
Steineanzahl: 1107
|Nummer: 71513
Name: Albtraum-Skorpionbagger
|Release: Januar 2026
Preis: 49,99 Euro
Steineanzahl: 505
|Nummer: 71514
Name: Dino-Düsenflieger
|Release: Januar 2026
Preis: 99,99 Euro
Steineanzahl: 1007
|Nummer: 71515
Name: Tigerhai-Fahrzeug
|Release: Januar 2026
Preis: 139,99 Euro
Steineanzahl: 1548
LEGO Duplo 2026
|Setnummer und Name
|Release, Preis und Steineanzahl
|Nummer: 10470
Name: Modernes Familienhaus mit Figuren - 3-in-1-Set
|Release: Januar 2026
Preis: 79,99 Euro
Steineanzahl: 166
|Nummer: 10471
Name: Blaues Polizeimotorrad
|Release: Januar 2026
Preis: 9,99 Euro
Steineanzahl: 11
|Nummer: 10473
Name: Löschauto mit Schlauch und Feuerwehrmann
|Release: Januar 2026
Preis: 29,99 Euro
Steineanzahl: 28
|Nummer: 10474
Name: Kreative Fahrzeuge
|Release: Januar 2026
Preis: 19,99 Euro
Steineanzahl: 42
|Nummer: 10475
Name: Baufahrzeuge - 3-in-1-Set
|Release: Januar 2026
Preis: 24,99 Euro
Steineanzahl: 22
|Nummer: 10476
Name: Baustelle mit Baufahrzeugen - 3-in-1-Set
|Release: Januar 2026
Preis: 89,99 Euro
Steineanzahl: 84
|Nummer: 10477
Name: 3-in-1 Kreative Tiere
|Release: Januar 2026
Preis: 9,99 Euro
Steineanzahl: 24
|Nummer: 10481
Name: Noch unbekannt
|Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 30712
Name: Celebration Cake
|Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: 9
|Nummer: 10463
Name: Spidey-Rex vs. Green Goblin
|Release: März 2026
Preis: 19,99 Euro
Steineanzahl: 25
|Nummer: 10465
Name: Micky Maus Wunderhaus mit Minnie und Pluto
|Release: März 2026
Preis: 49,99 Euro
Steineanzahl: 87
|Nummer: 10466
Name: Peppa Pig Set
|Release: März 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 10467
Name: Peppa Pig Set
|Release: März 2026
Preis: 69,99 Euro
Steineanzahl: 84
|Nummer: 10468
Name: Peppa Pig Set
|Release: März 2026
Preis: 19,99 Euro
Steineanzahl: 18
|Nummer: 10462
Name: Noch unbekannt
|Release: Juni 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 10464
Name: Noch unbekannt
|Release: Juni 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 10469
Name: Bluey Set
|Release: Juni 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 10472
Name: Noch unbekannt
|Release: Juni 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 10478
Name: Noch unbekannt
|Release: Juni 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 10479
Name: Noch unbekannt
|Release: Juni 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 10480
Name: Noch unbekannt
|Release: Juni 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
LEGO Editions 2026
Hierbei handelt es sich um eine komplett neue Themenwelt, die vor allem Sets zu allerlei Sportarten, Pokalen, Helme und mehr umfassen wird.
|Setnummer und Name
|Release, Preis und Steineanzahl
|Nummer: 43011
Name: Special Edition - Sports
|Release: März 2026
Preis: 29,99 Euro
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 43012
Name: Special Edition - Sports
|Release: März 2026
Preis: 29,99 Euro
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 43013
Name: Special Edition - Sports
|Release: März 2026
Preis: 29,99 Euro
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 43014
Name: Formula-1 Helmet
|Release: März 2026
Preis: 89,99 Euro
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 43015
Name: Special Edition - Sports
|Release: März 2026
Preis: 79,99 Euro
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 43016
Name: Special Edition - Sports
|Release: März 2026
Preis: 79,99 Euro
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 43017
Name: Special Edition - Sports
|Release: März 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 43018
Name: Special Edition - Sports
|Release: März 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 43019
Name: Special Edition - Sports
|Release: März 2026
Preis: 119,99 Euro
Steineanzahl: 1498
|Nummer: 43020
Name: FIFA WM-Pokal
|Release: März 2026
Preis: 179,99 Euro
Steineanzahl: 2842
|Nummer: 43022
Name: Formula-1 Helmet
|Release: April 2026
Preis: 89,99 Euro
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 43023
Name: Formula-1 Helmet
|Release: April 2026
Preis: 89,99 Euro
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 43027
Name: Special Edition - Lifestyle
|Release: 2026
Preis: 29,99 Euro
Steineanzahl: Noch unbekannt
LEGO Fortnite 2026
|Setnummer und Name
|Release, Preis und Steineanzahl
|Nummer: 40910
Name: GWP
|Release: Januar 2026
Preis: GWP
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 77079
Name: Noch unbekannt
|Release: 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 77080
Name: Noch unbekannt
|Release: 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 77081
Name: Noch unbekannt
|Release: 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 77082
Name: Noch unbekannt
|Release: 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
LEGO Friends 2026
|Setnummer und Name
|Release, Preis und Steineanzahl
|Nummer: 30721
Name: Flower Stand With Roses
|Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: 55
|Nummer: 30722
Name: Garden Bunny House
|Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: 46
|Nummer: 42675
Name: Einhorn-Kuchenlieferwagen
|Release: Januar 2026
Preis: 9,99 Euro
Steineanzahl: 67
|Nummer: 42677
Name: Hundekuchenbäckerei
|Release: Januar 2026
Preis: 29,99 Euro
Steineanzahl: 278
|Nummer: 42678
Name: Haustierzubehör-Van
|Release: Januar 2026
Preis: 19,99 Euro
Steineanzahl: 237
|Nummer: 42679
Name: Heartlake City Hasenhotel
|Release: Januar 2026
Preis: 24,99 Euro
Steineanzahl: 161
|Nummer: 42680
Name: Heartlake City Mini-Markt
|Release: Januar 2026
Preis: 19,99 Euro
Steineanzahl: 176
|Nummer: 42681
Name: Axolotl-Abenteuerboot
|Release: Januar 2026
Preis: 9,99 Euro
Steineanzahl: 95
|Nummer: 42684
Name: Einhorn-Traumcafé
|Release: Januar 2026
Preis: 39,99 Euro
Steineanzahl: 475
|Nummer: 42685
Name: Modeschau in Heartlake City
|Release: Januar 2026
Preis: 49,99 Euro
Steineanzahl: 410
|Nummer: 42686
Name: Cooler Indoor-Spielplatz
|Release: Januar 2026
Preis: 59,99 Euro
Steineanzahl: 668
|Nummer: 42687
Name: Lianns Familienhaus
|Release: Januar 2026
Preis: 69,99 Euro
Steineanzahl: 946
|Nummer: 42688
Name: Pferdestall und Reitschule
|Release: Januar 2026
Preis: 79,99 Euro
Steineanzahl: 735
|Nummer: 42689
Name: Heartlake City Freundschafts-Clubhaus
|Release: Januar 2026
Preis: 89,99 Euro
Steineanzahl: 794
|Nummer: 42691
Name: Noch unbekannt
|Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 42692
Name: Eis- und Luftballonstand
|Release: Januar 2026
Preis: 9,99 Euro
Steineanzahl: 107
|Nummer: 42695
Name: Pferd und Fohlen mit Pferdeanhänger
|Release: Januar 2026
Preis: 29,99 Euro
Steineanzahl: 279
|Nummer: 42696
Name: Tierklinik
|Release: Januar 2026
Preis: 29,99 Euro
Steineanzahl: 141
|Nummer: 42699
Name: Strandhaus mit Robben
|Release: Januar 2026
Preis: 49,99 Euro
Steineanzahl: 400
|Nummer: 43675
Name: Noch unbekannt
|Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 43677
Name: Noch unbekannt
|Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 43678
Name: Noch unbekannt
|Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 43679
Name: Noch unbekannt
|Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 43680
Name: Noch unbekannt
|Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 43681
Name: Noch unbekannt
|Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 43684
Name: Noch unbekannt
|Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 43685
Name: Noch unbekannt
|Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 43686
Name: Noch unbekannt
|Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 43687
Name: Noch unbekannt
|Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 43688
Name: Noch unbekannt
|Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 43689
Name: Noch unbekannt
|Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 43691
Name: Noch unbekannt
|Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 43692
Name: Noch unbekannt
|Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 43695
Name: Noch unbekannt
|Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 43696
Name: Noch unbekannt
|Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 43699
Name: Noch unbekannt
|Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 42676
Name: Noch unbekannt
|Release: 2. Quartal 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 42682
Name: Noch unbekannt
|Release: 2. Quartal 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 42690
Name: Noch unbekannt
|Release: 2. Quartal 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 42693
Name: Noch unbekannt
|Release: 2. Quartal 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 42694
Name: Noch unbekannt
|Release: 2. Quartal 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 42697
Name: Noch unbekannt
|Release: 2. Quartal 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 42700
Name: Noch unbekannt
|Release: 2. Quartal 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 42701
Name: Noch unbekannt
|Release: 2. Quartal 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 42702
Name: Noch unbekannt
|Release: 2. Quartal 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 42703
Name: Noch unbekannt
|Release: 2. Quartal 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 42704
Name: Noch unbekannt
|Release: 2. Quartal 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 42705
Name: Noch unbekannt
|Release: 2. Quartal 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
LEGO Gabbys Dollhouse 2026
|Setnummer und Name
|Release, Preis und Steineanzahl
|Nummer: 11215
Name: Gabbys Katzenfreunde aus LEGO Steinen
|Release: Januar 2026
Preis: 49,99 Euro
Steineanzahl: 324
LEGO Lunar New Year 2026
|Setnummer und Name
|Release, Preis und Steineanzahl
|Nummer: 80118
Name: Glücksböller
|Release: Januar 2026
Preis: 79,99 Euro
Steineanzahl: 1039
|Nummer: 80119
Name: Leinwand mit Galoppierenden Pferden
|Release: Januar 2026
Preis: 99,99 Euro
Steineanzahl: 1650
|Nummer: 40864
Name: Glücksbringer
|Release: Januar 2026
Preis: 29,99 Euro
Steineanzahl: 386
LEGO Minecraft 2026
|Setnummer und Name
|Release, Preis und Steineanzahl
|Nummer: 21583
Name: Steves Abenteuer in der Taiga
|Release: Januar 2026
Preis: 9,99 Euro
Steineanzahl: 79
|Nummer: 21584
Name: Reise durch Nether und Endportal
|Release: Januar 2026
Preis: 14,99 Euro
Steineanzahl: 192
|Nummer: 21585
Name: Hühnerfarm
|Release: Januar 2026
Preis: 19,99 Euro
Steineanzahl: 233
|Nummer: 21586
Name: Blasser Garten
|Release: Januar 2026
Preis: 19,99 Euro
Steineanzahl: 243
|Nummer: 21587
Name: Zombieverlies
|Release: Januar 2026
Preis: 29,99 Euro
Steineanzahl: 284
|Nummer: 21588
Name: Der Fuchs
|Release: Januar 2026
Preis: 44,99 Euro
Steineanzahl: 497
|Nummer: 21589
Name: Mini-Biome
|Release: Januar 2026
Preis: 59,99 Euro
Steineanzahl: 797
|Nummer: 21590
Name: Duell mit dem Wither
|Release: Januar 2026
Preis: 64,99 Euro
Steineanzahl: 494
|Nummer: 30732
Name: Alex's Campfire Conflict
|Release: Februar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: 31
|Nummer: 21591
Name: Noch unbekannt
|Release: 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 21592
Name: Noch unbekannt
|Release: 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 21593
Name: Noch unbekannt
|Release: 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 21594
Name: Noch unbekannt
|Release: 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 21595
Name: Noch unbekannt
|Release: 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 21596
Name: Noch unbekannt
|Release: 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 21597
Name: Noch unbekannt
|Release: 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 21598
Name: Noch unbekannt
|Release: 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
LEGO Minifiguren 2026
|Setnummer und Name
|Release, Preis und Steineanzahl
|Nummer: 71051
Name: CMF 28 Party Animals
|Release: Januar 2026
Preis: 3,99 Euro
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 71052
Name: CMF 29
|Release: Mai 2026
Preis: 3,99 Euro
Steineanzahl: Noch unbekannt
LEGO Monkie Kid 2026
Aktuell sind noch keine Sets bekannt, die 2026 aus der Monkie Kid-Reihe erscheinen.
LEGO One Piece 2026
Aktuell sind noch keine Sets bekannt, die 2026 aus der One Piece-Reihe erscheinen. Mit dem Start der zweiten Staffel soll es aber noch mehr Modelle geben.
LEGO Sonstige Sets 2026
|Setnummer und Name
|Release, Preis und Steineanzahl
|Nummer: 40863
Name: Ostereier-Korb
|Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: 216
|Nummer: 40867
Name: Love Letters
|Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: 345
|Nummer: 40920
Name: Bugs Bunny
|Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: 605
|Nummer: 40871
Name: Seasonal
|Release: April 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 80120
Name: Chinese Festivals
|Release: Mai 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 80121
Name: Chinese Festivals
|Release: Mai 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Hier sind weitere Sets, die keiner direkten Themenreihe untergeordnet sind:
|Setnummer und Name
|Release, Preis und Steineanzahl
|Nummer: 40886
Name: GWP
|Release: Januar 2026
Preis: GWP
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 40891
Name: GWP
|Release: Januar 2026
Preis: GWP
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 40905
Name: GWP
|Release: Januar 2026
Preis: GWP
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 40915
Name: GWP
|Release: Januar 2026
Preis: GWP
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 40906
Name: GWP
|Release: Februar 2026
Preis: GWP
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 40890
Name: GWP
|Release: März 2026
Preis: GWP
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 40921
Name: Noch unbekannt
|Release: März 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 40955
Name: Noch unbekannt
|Release: März 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 40907
Name: GWP
|Release: Mai 2026
Preis: GWP
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 40902
Name: GWP
|Release: Juni 2026
Preis: GWP
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 40924
Name: Noch unbekannt
|Release: Juni 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 40925
Name: Noch unbekannt
|Release: Juni 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 40926
Name: Noch unbekannt
|Release: Juni 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 72421
Name: Noch unbekannt
|Release: Juni 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 72422
Name: Noch unbekannt
|Release: Juni 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 72423
Name: Noch unbekannt
|Release: Juni 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
|Nummer: 40894
Name: GWP
|Release: 2026
Preis: GWP
Steineanzahl: Noch unbekannt
LEGO Sonic the Hedgehog 2026
|Setnummer und Name
|Release, Preis und Steineanzahl
|Nummer: 77117
Name: Sonics Sportwagen: Speed Star Lightning
|Release: Januar 2026
Preis: 9,99 Euro
Steineanzahl: 126
|Nummer: 77118
Name: Silvers Auto vs. Knuckles' Monstertruck
|Release: Januar 2026
Preis: 39,99 Euro
Steineanzahl: 378
|Nummer: 30733
Name: Noch unbekannt
|Release: Februar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: 80
LEGO Super Mario 2026
|Setnummer und Name
|Release, Preis und Steineanzahl
|Nummer: 72050
Name: Noch unbekannt
|Release: April 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
LEGO The Legend of Zelda 2026
|Setnummer und Name
|Release, Preis und Steineanzahl
|Nummer: 77093
Name: Ocarina of Time Gannondorf Diorama
|Release: 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: 1003
Auf den kommenden Seiten zeigen wir euch noch viele weitere LEGO-Sets zu den beliebtesten Themenwelten, die 2026 erscheinen.
Auf welche Sets freut ihr euch besonders nächstes Jahr und welche Themenwelt kommt bei euch am Häufigsten in den Warenkorb?
