LEGO-Neuheiten 2026: Alle neuen Sets des kommenden Jahres im Überblick

LEGO hat auch für 2026 wieder sehr viele Sets geplant. Wir geben euch hier einen Überblick für alle LEGO-Sets, die nächstes Jahr erscheinen.

Sebastian Zeitz
04.12.2025 | 15:15 Uhr

Wir zeigen euch hier alle LEGO-Sets, die in 2026 auf den Markt kommen werden.

Inhaltsverzeichnis

Auch in 2026 wird LEGO jede Menge neuer Sets auf den Markt bringen. Darunter auch einige Highlights wie ein neues Herr der Ringe-Set, große Star Wars-Modelle oder auch die neue Pokémon-Reihe. Wir fassen hier für euch alles zusammen.

Zu den wichtigsten Reihen von LEGO könnt ihr direkt hier springen:

Alle weiteren LEGO-Neuheiten 2026 im Überblick

Im Folgenden zeigen wir euch hier alphabetisch sortiert alle kleineren LEGO-Reihen, die auch 2026 neue Sets erhalten werden. Wir listen neben den offiziell bestätigten Sets auch alle unangekündigten Modelle auf. Bei den Sets, die offiziell enthüllt sind, haben wir zudem Bilder hinzugefügt. Wenn nicht anders angegeben, erscheinen alle Sets zum 01. des jeweiligen Monats.

Hier seht ihr alle weiteren LEGO-Themenwelten auf einem Blick und könnt dort direkt hinspringen:

LEGO Animal Crossing 2026

Setnummer und NameRelease, Preis und Steinenanzahl
Nummer: 30731
Name: Noch unbekannt		Release: März 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: 33

LEGO Architecture 2026

Setnummer und NameRelease, Preis und Steinenanzahl
Nummer: 21064
Name: Paris - Stadt der Liebe		Release: Januar 2026
Preis: 79,99 Euro
Steineanzahl: 958
Nummer: 21065
Name: Noch unbekannt		Release: 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 21066
Name: Noch unbekannt		Release: 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 21067
Name: Noch unbekannt		Release: 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt



LEGO Art 2026

Setnummer und NameRelease, Preis und Steineanzahl
Nummer: 31218
Name: Japanische Kirschblütenlandschaft		Release: Januar 2026
Preis: 119,99 Euro
Steineanzahl: 1892
Nummer: 31220
Name: Noch unbekannt		Release: 2026
Preis: 199,99 Euro
Steineanzahl: 3179



LEGO Bluey 2026

Setnummer und NameRelease, Preis und Steineanzahl
Nummer: 10469
Name: Noch unbekannt		Release: Juni 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 11216
Name: Noch unbekannt		Release: Juni 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 11217
Name: Noch unbekannt		Release: Juni 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 11221
Name: Noch unbekannt		Release: Juni 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 30713
Name: Noch unbekannt		Release: 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt

LEGO Brickheadz 2026

Setnummer und NameRelease, Preis und Steineanzahl
Nummer: 40879
Name: Noch unbekannt		Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 40922
Name: Noch unbekannt		Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 40878
Name: Noch unbekannt		Release: Februar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 40861
Name: Noch unbekannt		Release: März 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 40881
Name: Noch unbekannt		Release: März 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 40880
Name: Noch unbekannt		Release: April 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 40856
Name: Noch unbekannt		Release: Mai 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 40860
Name: Noch unbekannt		Release: Juni 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 40923
Name: Noch unbekannt		Release: Juni 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
LEGO Brickheadz


LEGO Classic 2026

Setnummer und NameRelease, Preis und Steineanzahl
Nummer: 11045
Name: Noch unbekannt		Release: Juni 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt

LEGO Creator 3-in-1 2026

Setnummer und NameRelease, Preis und Steineanzahl
Nummer: 31376
Name: Niedlicher Hamster mit Blume		Release: Januar 2026
Preis: 9,99 Euro
Steineanzahl: 166
Nummer: 31377
Name: Schildkröte mit Seerose		Release: Januar 2026
Preis: 9,99 Euro
Steineanzahl: 124
Nummer: 31378
Name: Weltraumteleskop		Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: 278
Nummer: 31379
Name: Wilder Dinosaurier		Release: Januar 2026
Preis: 24,99 Euro
Steineanzahl: 283
Nummer: 31380
Name: Retro-Spielkonsole		Release: Januar 2026
Preis: 19,99 Euro
Steineanzahl: 268
Nummer: 31381
Name: Wilder Hai mit Schatztruhe		Release: Januar 2026
Preis: 34,99 Euro
Steineanzahl: 379
Nummer: 31382
Name: Niedliche Tiere: Verspielter Welpe		Release: Januar 2026
Preis: 29,99 Euro
Steineanzahl: 336
Nummer: 31384
Name: Wilde Tiere: Bunter Kolibri		Release: Januar 2026
Preis: 29,99 Euro
Steineanzahl: 312
Nummer: 31385
Name: Meerestiere: Wunderschöne Delfine		Release: Januar 2026
Preis: 49,99 Euro
Steineanzahl: 542
Nummer: 31383
Name: Noch unbekannt		Release: Juni 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 31386
Name: Noch unbekannt		Release: Juni 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 31387
Name: Noch unbekannt		Release: Juni 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 31388
Name: Noch unbekannt		Release: Juni 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 31389
Name: Noch unbekannt		Release: Juni 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 31390
Name: Noch unbekannt		Release: Juni 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 31391
Name: Noch unbekannt		Release: Juni 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 31392
Name: Noch unbekannt		Release: Juni 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 31393
Name: Noch unbekannt		Release: Juni 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 31394
Name: Noch unbekannt		Release: Juni 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt







Bei den folgenden Sets handelt es sich weiter um Creator-Sets, die aber als Paperbags (ehemals Polybags) und GWPs (Gratisbeigaben) angeboten werden:

Setnummer und NameRelease, Preis und Steineanzahl
Nummer: 30714
Name: Orange Cat		Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: 79
Nummer: 30715
Name: Cute Animal Birthday Party		Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: 64
Nummer: 30716
Name: Cute Easter Bunny		Release: Februar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: 66
Nummer: 40885
Name: GWP		Release: April 2026
Preis: GWP
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 30717
Name: Noch unbekannt		Release: Juni 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 30718
Name: Noch unbekannt		Release: Juni 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt

LEGO DC 2026

Setnummer und NameRelease, Preis und Steineanzahl
Nummer: 30726
Name: Batman: Bruce Wayne And The Batsuit		Release: Februar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: 35
Nummer: 76330
Name: Batman Logo		Release: März 2026
Preis: 79,99 Euro
Steineanzahl: 678
Nummer: 76331
Name: Batman vs. Superman: Batmobil		Release: März 2026
Preis: 29,99 Euro
Steineanzahl: 220
Nummer: 76332
Name: The Batman: Batmobil		Release: März 2026
Preis: 29,99 Euro
Steineanzahl: 330
Nummer: 76333
Name: Batman & Robin: Batmobil		Release: März 2026
Preis: 29,99 Euro
Steineanzahl: 272







LEGO Dreamzzz 2026

Setnummer und NameRelease, Preis und Steineanzahl
Nummer: 71508
Name: Fuchs-Wächtermech		Release: Januar 2026
Preis: 79,99 Euro
Steineanzahl: 883
Nummer: 71512
Name: Krokodil-U-Boot		Release: Januar 2026
Preis: 69,99 Euro
Steineanzahl: 1107
Nummer: 71513
Name: Albtraum-Skorpionbagger		Release: Januar 2026
Preis: 49,99 Euro
Steineanzahl: 505
Nummer: 71514
Name: Dino-Düsenflieger		Release: Januar 2026
Preis: 99,99 Euro
Steineanzahl: 1007
Nummer: 71515
Name: Tigerhai-Fahrzeug		Release: Januar 2026
Preis: 139,99 Euro
Steineanzahl: 1548







LEGO Duplo 2026

Setnummer und NameRelease, Preis und Steineanzahl
Nummer: 10470
Name: Modernes Familienhaus mit Figuren - 3-in-1-Set		Release: Januar 2026
Preis: 79,99 Euro
Steineanzahl: 166
Nummer: 10471
Name: Blaues Polizeimotorrad		Release: Januar 2026
Preis: 9,99 Euro
Steineanzahl: 11
Nummer: 10473
Name: Löschauto mit Schlauch und Feuerwehrmann		Release: Januar 2026
Preis: 29,99 Euro
Steineanzahl: 28
Nummer: 10474
Name: Kreative Fahrzeuge		Release: Januar 2026
Preis: 19,99 Euro
Steineanzahl: 42
Nummer: 10475
Name: Baufahrzeuge - 3-in-1-Set		Release: Januar 2026
Preis: 24,99 Euro
Steineanzahl: 22
Nummer: 10476
Name: Baustelle mit Baufahrzeugen - 3-in-1-Set		Release: Januar 2026
Preis: 89,99 Euro
Steineanzahl: 84
Nummer: 10477
Name: 3-in-1 Kreative Tiere		Release: Januar 2026
Preis: 9,99 Euro
Steineanzahl: 24
Nummer: 10481
Name: Noch unbekannt		Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 30712
Name: Celebration Cake		Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: 9
Nummer: 10463
Name: Spidey-Rex vs. Green Goblin		Release: März 2026
Preis: 19,99 Euro
Steineanzahl: 25
Nummer: 10465
Name: Micky Maus Wunderhaus mit Minnie und Pluto		Release: März 2026
Preis: 49,99 Euro
Steineanzahl: 87
Nummer: 10466
Name: Peppa Pig Set		Release: März 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 10467
Name: Peppa Pig Set		Release: März 2026
Preis: 69,99 Euro
Steineanzahl: 84
Nummer: 10468
Name: Peppa Pig Set		Release: März 2026
Preis: 19,99 Euro
Steineanzahl: 18
Nummer: 10462
Name: Noch unbekannt		Release: Juni 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 10464
Name: Noch unbekannt		Release: Juni 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 10469
Name: Bluey Set		Release: Juni 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 10472
Name: Noch unbekannt		Release: Juni 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 10478
Name: Noch unbekannt		Release: Juni 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 10479
Name: Noch unbekannt		Release: Juni 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 10480
Name: Noch unbekannt		Release: Juni 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt

LEGO Editions 2026

Hierbei handelt es sich um eine komplett neue Themenwelt, die vor allem Sets zu allerlei Sportarten, Pokalen, Helme und mehr umfassen wird.

Setnummer und NameRelease, Preis und Steineanzahl
Nummer: 43011
Name: Special Edition - Sports		Release: März 2026
Preis: 29,99 Euro
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 43012
Name: Special Edition - Sports		Release: März 2026
Preis: 29,99 Euro
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 43013
Name: Special Edition - Sports		Release: März 2026
Preis: 29,99 Euro
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 43014
Name: Formula-1 Helmet		Release: März 2026
Preis: 89,99 Euro
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 43015
Name: Special Edition - Sports		Release: März 2026
Preis: 79,99 Euro
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 43016
Name: Special Edition - Sports		Release: März 2026
Preis: 79,99 Euro
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 43017
Name: Special Edition - Sports		Release: März 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 43018
Name: Special Edition - Sports		Release: März 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 43019
Name: Special Edition - Sports		Release: März 2026
Preis: 119,99 Euro
Steineanzahl: 1498
Nummer: 43020
Name: FIFA WM-Pokal		Release: März 2026
Preis: 179,99 Euro
Steineanzahl: 2842
Nummer: 43022
Name: Formula-1 Helmet		Release: April 2026
Preis: 89,99 Euro
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 43023
Name: Formula-1 Helmet		Release: April 2026
Preis: 89,99 Euro
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 43027
Name: Special Edition - Lifestyle		Release: 2026
Preis: 29,99 Euro
Steineanzahl: Noch unbekannt



LEGO Fortnite 2026

Setnummer und NameRelease, Preis und Steineanzahl
Nummer: 40910
Name: GWP		Release: Januar 2026
Preis: GWP
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 77079
Name: Noch unbekannt		Release: 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 77080
Name: Noch unbekannt		Release: 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 77081
Name: Noch unbekannt		Release: 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 77082
Name: Noch unbekannt		Release: 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt

LEGO Friends 2026

Setnummer und NameRelease, Preis und Steineanzahl
Nummer: 30721
Name: Flower Stand With Roses		Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: 55
Nummer: 30722
Name: Garden Bunny House		Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: 46
Nummer: 42675
Name: Einhorn-Kuchenlieferwagen		Release: Januar 2026
Preis: 9,99 Euro
Steineanzahl: 67
Nummer: 42677
Name: Hundekuchenbäckerei		Release: Januar 2026
Preis: 29,99 Euro
Steineanzahl: 278
Nummer: 42678
Name: Haustierzubehör-Van		Release: Januar 2026
Preis: 19,99 Euro
Steineanzahl: 237
Nummer: 42679
Name: Heartlake City Hasenhotel		Release: Januar 2026
Preis: 24,99 Euro
Steineanzahl: 161
Nummer: 42680
Name: Heartlake City Mini-Markt		Release: Januar 2026
Preis: 19,99 Euro
Steineanzahl: 176
Nummer: 42681
Name: Axolotl-Abenteuerboot		Release: Januar 2026
Preis: 9,99 Euro
Steineanzahl: 95
Nummer: 42684
Name: Einhorn-Traumcafé		Release: Januar 2026
Preis: 39,99 Euro
Steineanzahl: 475
Nummer: 42685
Name: Modeschau in Heartlake City		Release: Januar 2026
Preis: 49,99 Euro
Steineanzahl: 410
Nummer: 42686
Name: Cooler Indoor-Spielplatz		Release: Januar 2026
Preis: 59,99 Euro
Steineanzahl: 668
Nummer: 42687
Name: Lianns Familienhaus		Release: Januar 2026
Preis: 69,99 Euro
Steineanzahl: 946
Nummer: 42688
Name: Pferdestall und Reitschule		Release: Januar 2026
Preis: 79,99 Euro
Steineanzahl: 735
Nummer: 42689
Name: Heartlake City Freundschafts-Clubhaus		Release: Januar 2026
Preis: 89,99 Euro
Steineanzahl: 794
Nummer: 42691
Name: Noch unbekannt		Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 42692
Name: Eis- und Luftballonstand		Release: Januar 2026
Preis: 9,99 Euro
Steineanzahl: 107
Nummer: 42695
Name: Pferd und Fohlen mit Pferdeanhänger		Release: Januar 2026
Preis: 29,99 Euro
Steineanzahl: 279
Nummer: 42696
Name: Tierklinik		Release: Januar 2026
Preis: 29,99 Euro
Steineanzahl: 141
Nummer: 42699
Name: Strandhaus mit Robben		Release: Januar 2026
Preis: 49,99 Euro
Steineanzahl: 400
Nummer: 43675
Name: Noch unbekannt		Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 43677
Name: Noch unbekannt		Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 43678
Name: Noch unbekannt		Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 43679
Name: Noch unbekannt		Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 43680
Name: Noch unbekannt		Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 43681
Name: Noch unbekannt		Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 43684
Name: Noch unbekannt		Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 43685
Name: Noch unbekannt		Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 43686
Name: Noch unbekannt		Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 43687
Name: Noch unbekannt		Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 43688
Name: Noch unbekannt		Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 43689
Name: Noch unbekannt		Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 43691
Name: Noch unbekannt		Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 43692
Name: Noch unbekannt		Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 43695
Name: Noch unbekannt		Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 43696
Name: Noch unbekannt		Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 43699
Name: Noch unbekannt		Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 42676
Name: Noch unbekannt		Release: 2. Quartal 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 42682
Name: Noch unbekannt		Release: 2. Quartal 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 42690
Name: Noch unbekannt		Release: 2. Quartal 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 42693
Name: Noch unbekannt		Release: 2. Quartal 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 42694
Name: Noch unbekannt		Release: 2. Quartal 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 42697
Name: Noch unbekannt		Release: 2. Quartal 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 42700
Name: Noch unbekannt		Release: 2. Quartal 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 42701
Name: Noch unbekannt		Release: 2. Quartal 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 42702
Name: Noch unbekannt		Release: 2. Quartal 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 42703
Name: Noch unbekannt		Release: 2. Quartal 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 42704
Name: Noch unbekannt		Release: 2. Quartal 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 42705
Name: Noch unbekannt		Release: 2. Quartal 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt







LEGO Gabbys Dollhouse 2026

Setnummer und NameRelease, Preis und Steineanzahl
Nummer: 11215
Name: Gabbys Katzenfreunde aus LEGO Steinen		Release: Januar 2026
Preis: 49,99 Euro
Steineanzahl: 324

LEGO Lunar New Year 2026

Setnummer und NameRelease, Preis und Steineanzahl
Nummer: 80118
Name: Glücksböller		Release: Januar 2026
Preis: 79,99 Euro
Steineanzahl: 1039
Nummer: 80119
Name: Leinwand mit Galoppierenden Pferden		Release: Januar 2026
Preis: 99,99 Euro
Steineanzahl: 1650
Nummer: 40864
Name: Glücksbringer		Release: Januar 2026
Preis: 29,99 Euro
Steineanzahl: 386




LEGO Minecraft 2026

Setnummer und NameRelease, Preis und Steineanzahl
Nummer: 21583
Name: Steves Abenteuer in der Taiga		Release: Januar 2026
Preis: 9,99 Euro
Steineanzahl: 79
Nummer: 21584
Name: Reise durch Nether und Endportal		Release: Januar 2026
Preis: 14,99 Euro
Steineanzahl: 192
Nummer: 21585
Name: Hühnerfarm		Release: Januar 2026
Preis: 19,99 Euro
Steineanzahl: 233
Nummer: 21586
Name: Blasser Garten		Release: Januar 2026
Preis: 19,99 Euro
Steineanzahl: 243
Nummer: 21587
Name: Zombieverlies		Release: Januar 2026
Preis: 29,99 Euro
Steineanzahl: 284
Nummer: 21588
Name: Der Fuchs		Release: Januar 2026
Preis: 44,99 Euro
Steineanzahl: 497
Nummer: 21589
Name: Mini-Biome		Release: Januar 2026
Preis: 59,99 Euro
Steineanzahl: 797
Nummer: 21590
Name: Duell mit dem Wither		Release: Januar 2026
Preis: 64,99 Euro
Steineanzahl: 494
Nummer: 30732
Name: Alex's Campfire Conflict		Release: Februar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: 31
Nummer: 21591
Name: Noch unbekannt		Release: 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 21592
Name: Noch unbekannt		Release: 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 21593
Name: Noch unbekannt		Release: 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 21594
Name: Noch unbekannt		Release: 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 21595
Name: Noch unbekannt		Release: 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 21596
Name: Noch unbekannt		Release: 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 21597
Name: Noch unbekannt		Release: 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 21598
Name: Noch unbekannt		Release: 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt







LEGO Minifiguren 2026

Setnummer und NameRelease, Preis und Steineanzahl
Nummer: 71051
Name: CMF 28 Party Animals		Release: Januar 2026
Preis: 3,99 Euro
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 71052
Name: CMF 29		Release: Mai 2026
Preis: 3,99 Euro
Steineanzahl: Noch unbekannt



LEGO Monkie Kid 2026

Aktuell sind noch keine Sets bekannt, die 2026 aus der Monkie Kid-Reihe erscheinen.

LEGO One Piece 2026

Aktuell sind noch keine Sets bekannt, die 2026 aus der One Piece-Reihe erscheinen. Mit dem Start der zweiten Staffel soll es aber noch mehr Modelle geben.

LEGO Sonstige Sets 2026

Setnummer und NameRelease, Preis und Steineanzahl
Nummer: 40863
Name: Ostereier-Korb		Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: 216
Nummer: 40867
Name: Love Letters		Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: 345
Nummer: 40920
Name: Bugs Bunny		Release: Januar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: 605
Nummer: 40871
Name: Seasonal		Release: April 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 80120
Name: Chinese Festivals		Release: Mai 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 80121
Name: Chinese Festivals		Release: Mai 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt




Hier sind weitere Sets, die keiner direkten Themenreihe untergeordnet sind:

Setnummer und NameRelease, Preis und Steineanzahl
Nummer: 40886
Name: GWP		Release: Januar 2026
Preis: GWP
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 40891
Name: GWP		Release: Januar 2026
Preis: GWP
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 40905
Name: GWP		Release: Januar 2026
Preis: GWP
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 40915
Name: GWP		Release: Januar 2026
Preis: GWP
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 40906
Name: GWP		Release: Februar 2026
Preis: GWP
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 40890
Name: GWP		Release: März 2026
Preis: GWP
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 40921
Name: Noch unbekannt		Release: März 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 40955
Name: Noch unbekannt		Release: März 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 40907
Name: GWP		Release: Mai 2026
Preis: GWP
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 40902
Name: GWP		Release: Juni 2026
Preis: GWP
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 40924
Name: Noch unbekannt		Release: Juni 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 40925
Name: Noch unbekannt		Release: Juni 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 40926
Name: Noch unbekannt		Release: Juni 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 72421
Name: Noch unbekannt		Release: Juni 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 72422
Name: Noch unbekannt		Release: Juni 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 72423
Name: Noch unbekannt		Release: Juni 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt
Nummer: 40894
Name: GWP		Release: 2026
Preis: GWP
Steineanzahl: Noch unbekannt

LEGO Sonic the Hedgehog 2026

Setnummer und NameRelease, Preis und Steineanzahl
Nummer: 77117
Name: Sonics Sportwagen: Speed Star Lightning		Release: Januar 2026
Preis: 9,99 Euro
Steineanzahl: 126
Nummer: 77118
Name: Silvers Auto vs. Knuckles' Monstertruck		Release: Januar 2026
Preis: 39,99 Euro
Steineanzahl: 378
Nummer: 30733
Name: Noch unbekannt		Release: Februar 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: 80



LEGO Super Mario 2026

Setnummer und NameRelease, Preis und Steineanzahl
Nummer: 72050
Name: Noch unbekannt		Release: April 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: Noch unbekannt

LEGO The Legend of Zelda 2026

Setnummer und NameRelease, Preis und Steineanzahl
Nummer: 77093
Name: Ocarina of Time Gannondorf Diorama		Release: 2026
Preis: Noch unbekannt
Steineanzahl: 1003

Auf den kommenden Seiten zeigen wir euch noch viele weitere LEGO-Sets zu den beliebtesten Themenwelten, die 2026 erscheinen.

Auf welche Sets freut ihr euch besonders nächstes Jahr und welche Themenwelt kommt bei euch am Häufigsten in den Warenkorb?





