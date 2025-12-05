“Repariert das Spiel!” - Die Sims 4 hat jetzt offizielle Spongebob-Sets, aber viele Fans zeigen nur die kalte Schulter

Es gibt jetzt offizielle Spongebob-Sets für Die Sims 4.

Für die Lebenssimulation Die Sims 4 sind neue Möbel-Sets erschienen, die eine Besonderheit mitbringen. Beide Pakete bringen offizielle Spongebob-Items mit und lassen euch dementsprechend Bikini Bottom teilweise nachstellen. Die Reaktionen der Community sind allerdings kritisch.

Was steckt in den Spongebob-Sets?

Konkret geht es um das Spongebob-Haus-Set und das Spongebob-Kinderzimmer-Set. Beide sind separat oder als Bundle erhältlich und erweitern das Möbel-Repertoire der Puppenhaus-Sim um entsprechende Regale, Tapeten, Sofas und mehr.

Während das Haus-Set vor allem reguläre Möbel wie einen Taucherhelm-Fernseher, Nebelhorn-Wecker oder die Magische Miesmuschel setzt, könnt ihr mit dem Kinderzimmer-Set eurem Sims-Nachwuchs eine bunte Spielwiese mit Plüschtieren und Spielzeug bauen.

0:31 Die Sims 4: Bikini Bottom-Bundle holt Spongebob mit zwei Sets in die Lebenssimulation

Warum sind die Sets unbeliebt?

Ein Blick in die Kommentarspalten auf Twitter, Reddit und YouTube macht klar, dass die Sets bei vielen Fans auf Unverständnis stoßen. Das hat gleich mehrere Gründe, die teilweise auch eher mit der allgemeinen Situation rund um die erfolgreiche Lifesim zu erklären sind.

Preismodell: Beide Kits kosten jeweils 7 Euro und sind damit 2 Euro teurer als vorherige Möbelkits.

Beide Kits kosten jeweils 7 Euro und sind damit 2 Euro teurer als vorherige Möbelkits. Zeitlich begrenzt: Das Bundle mit allen Inhalten gibt es für 10 Euro. Zusätzlich gibt es hier drei weitere exklusive Items. Allerdings gilt dieses Angebot nur bis zum 03. März 2026. EA schürt hier also die Angst, etwas zu verpassen, um Fans zum Kauf zu bewegen.

Das Bundle mit allen Inhalten gibt es für 10 Euro. Zusätzlich gibt es hier drei weitere exklusive Items. Allerdings gilt dieses Angebot nur bis zum 03. März 2026. EA schürt hier also die Angst, etwas zu verpassen, um Fans zum Kauf zu bewegen. Qualität: Auf Reddit finden sich viele Kommentare, die mit der Umsetzung nicht zufrieden sind und einen billig wirkenden Eindruck bemängeln (via Reddit A oder Reddit B).

Wie geht es weiter mit Die Sims 4?

Was vermutlich ebenfalls zur Unruhe bei den Fans beiträgt, ist die allgemeine Situation um das Franchise. In den letzten Wochen gab es vermehrt Gerüchte um ein mögliches “Die Sims 4 Remastered” oder zumindest ein geplantes Reboot des Spiels.

Nachdem EA vor einigen Monaten angekündigt hatte, dass es auf absehbare Zeit kein Sims 5 geben wird, steht in Kombination mit den neuen Gerüchten die Frage im Raum, wie es stattdessen weitergeht.

Dazu kommt die sehr kritisch beäugte Übernahme von Electronic Arts durch Saudi-Arabien, deren Auswirkungen ebenfalls noch offen sind. Positive Zukunftsaussichten rufen die Meldungen aus verschiedenen Gründen jedenfalls nicht hervor. Einige große Sims-Influencer beendeten etwa ihre Zusammenarbeit mit EA.

"Fix the Game" statt neuer Sets

Die Sims 4 ist mit unzähligen DLCs, die insgesamt über 1.000 Euro kosten, ziemlich überladen. Vermutlich ist die schiere Masse an Inhalten einer der Gründe dafür, dass die Lifesim unter vielen technischen Problemen und Bugs leidet.

Unter Posts von EA zu Die Sims findet sich deshalb immer wieder der Satz “Fix the Game”, also “Repariert das Spiel”. Damit wollen Fans darauf aufmerksam machen, dass sich das Entwicklerteam lieber auf das Lösen von bereits existierenden Problemen konzentrieren solle, anstatt immer neue Packs und Erweiterungen zu veröffentlichen.

Natürlich gibt es auch in regelmäßigen Abständen Patches mit zahlreichen Bug-Fixes, aber wirklich rund läuft das Spiel dennoch auf vielen Systemen nicht.

Das mutmaßliche Remaster oder Reboot könnte vielleicht eine Möglichkeit für EA und Maxis sein, gewissermaßen noch einmal von vorn anzufangen, falls die Probleme zu tief sitzen und sich eine umfassende Reparatur-Phase als zu kompliziert herausstellen sollte.

Alle vermeintlichen Infos zu einem Remaster/Reboot sind aktuell nicht bestätigt. Offiziell ist noch nichts in dieser Richtung angekündigt. Zumindest tragen die Leaks und Gerüchte aber zu einer unsicheren Stimmung in der Community bei, was bei Releases wie den aktuellen Spongebob-Sets deutlich wird.

Bekannt ist derzeit lediglich das mysteriöse “Project Rene”. Bisherige Screenshots und Leaks aus laufenden Playtests sorgten aber aufgrund der simplen Grafik auch eher für Spott in der Community und wecken wohl nur bei wenigen großen Hoffnungen.

Gleichzeitig bleiben Fans des Genres nach wie vor kaum Alternativen. Die große Hoffnung Inzoi legte Anfang des Jahres einen enttäuschenden Early Access-Start hin und hat zumindest noch einen langen Weg vor sich. Auch das für Dezember geplante Paralives wurde kurzfristig auf nächstes Jahr verschoben.

Für den Moment bleibt skeptischen Sims-Fans also nichts anderes übrig, als abzuwarten und auf das Beste zu hoffen. Immerhin werdet ihr für zusätzliche Inhalte sicherlich in den Weiten der kostenlosen Mod- und Community-Inhalte fündig.

Was denkt ihr: Wie gefallen euch die Sets und wie zufrieden seid ihr mit Die Sims 4 derzeit insgesamt?