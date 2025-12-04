LEGO Modular Building für 2026 offiziell enthüllt: Release, Preis und welche Gebäude uns im Set 11371 erwarten

Das ist die neue LEGO Einkaufsmeile und das Modulargebäude für 2026.

Seit 2007 bringt LEGO jedes Jahr ein neues modulares Haus als Teil der beliebten Modular Buildings-Reihe von Icons auf den Markt. Auch 2026 erscheint das nächste Set direkt im Januar. Wir fassen hier alle offiziellen Infos zusammen.

Letztes Update am 04. Dezember: Und wie der Zufall es will, wurde direkt nach unserem Update das Set offiziell angekündigt. Wir haben den Artikel entsprechend angepasst.

Release: Wann erscheint das LEGO Modular Building für 2026?

Dank der offiziellen Ankündigung wissen wir jetzt, wann das Set erscheint. Haltet euer Portemonnaie bereit, denn am 01. Januar 2026 geht das Set für Insiders in den Verkauf. Ab dem 04. Januar 2026 dürfen dann alle online bestellen. Wer nicht Insider ist und es im Laden kaufen möchte, der muss bis zum 05. Januar warten.

Preis: Was kostet das LEGO Modular Building 11371?

Im Vergleich zum letztjährigen Set (Eckhaus im Tudorstil), das eine ähnliche Größe hatte, wurde der Preis jetzt noch einmal etwas angehoben und ihr müsst statt 229,99 Euro jetzt 249,99 Euro auf den Tresen werfen. Dafür bekommt ihr aber noch einmal knapp 200 Teile mehr und eine sehr untypische Bauform geboten.

Zudem sind wie jedes Jahr alle Details im Haus bedruckt und es gibt keine Sticker. Dazu bewohnen sieben neue Minifiguren die Einkaufsmeile.

Gibt es Bilder zum LEGO Modular Building 11371?

Ja, dank der Ankündigung wissen wir jetzt auch, wie das Modulargebäude aussehen wird und ihr könnt euch alle Bilder hier in der Galerie anschauen:

Alle wichtigen Infos zusammengefasst:

Setnummer: 11371

11371 Name: Einkaufsmeile

Einkaufsmeile Anzahl Teile: 3456

3456 Release: 04. Januar 2026 (LEGO Insiders ab dem 01. Januar 2026)

04. Januar 2026 (LEGO Insiders ab dem 01. Januar 2026) P reis: 249,99 Euro

249,99 Euro Minifiguren: 7

7 Es gibt keine Sticker, alle Details sind Drucke

Welche Gebäude sind Teil des LEGO Modular Buildings 11371?

Die Herzstücke der neuen Einkaufsmeile sind die zwei Läden im Untergeschoss.

Im linken Gebäude ist ein Musikgeschäft vorhanden, das mit allerlei Instrumenten daherkommt, während ihr im rechten ein Möbelgeschäft findet. Es scheint zudem auch eine Tischlerei zu geben, die aber nur auf dem Rücken der Box bisher zu sehen ist.

Dazu kommt die ungewöhnliche Bauform der Einkaufsmeile. Beide Häuser sind miteinander verbunden und münden dank der Form ineinander. Das kleinere Gebäude führt über die Dachterrasse in das größere hinein. Die Inneneinrichtung der oberen Stockwerke ist bisher nicht im Detail zu erkennen.

Dank der untypischen Bauform erscheint die Einkaufsmeile komplett anders als andere Häuser aus der Reihe.

LEGO hat das GWP ebenfalls enthüllt

Wenn ihr zum Start die Einkaufsmeile kauft, dann bekommt ihr dieses Set kostenlos dazu:

Die wichtigsten Infos im Überblick:

Name : Oldtimer-Parade

: Oldtimer-Parade Nummer : 40913

: 40913 Teile: 243

243 Minifiguren: 2

2 Bedingung : Gratisbeigabe beim Kauf der 11371 Einkaufsmeile

: Gratisbeigabe beim Kauf der 11371 Einkaufsmeile Release: 04. Januar 2026 (LEGO Insiders ab dem 01. Januar 2026)

Im Gegensatz zur Einkaufsmeile werden hier bei der Gratisbeigabe leider Sticker verwendet. Dafür bekommt ihr zwei Minifiguren mitsamt ungewöhnlichen Hüten und einem Oldtimer geboten, der eure Stadt noch lebendiger macht.

Werdet ihr euch das neue Modular-Gebäude holen?