LEGO Star Wars EOL 2025: Alle 24 Sets, die Ende Dezember eingestellt werden – hier bekommt ihr sie jetzt noch

Wir verraten euch, welche LEGO Star Wars-Sets 2025 eingestellt werden.

Auch wenn die Star Wars-Sets von LEGO ziemlich teuer sind und für den Einsatz von Stickern und der Verwendung bunter Steinen im Inneren stark kritisiert werden, sind sie doch extrem beliebt.

Während die ersten neuen Modelle für 2026 bereits angekündigt wurden, stehen 24 Sets zum Jahresende vor dem Aus (End of Life = EOL). Welche das sind und wo ihr sie aktuell noch bekommen könnt, verraten wir euch hier in unserer Liste.

Alle LEGO Star Wars-Sets, die Ende 2025 EOL gehen

The Razor Crest

The Razor Crest (Quelle: Lego.com)

Setnummer: 75331

75331 Release: Oktober 2022

Oktober 2022 UVP: 599,99 Euro

599,99 Euro Verfügbarkeit: Teilexklusiv bei Händlern wie Proshop oder Alza

Das Raumschiff von Din Djarin aus The Mandalorian hat seine letzte Reise durch die LEGO-Galaxy angetreten und fliegt zum Ende des Jahres aus dem Programm. Bei LEGO selbst ist das Modell bereits ausverkauft, aktuell ist es aber noch sehr zuverlässig unter UVP zu bekommen. Das könnte sich nach Weihnachten und dem Jahreswechsel aber schnell ändern.

Weniger Star Wars? Captain Picard findet das wahrscheinlich gar nicht so schlimm – immerhin gibt es jetzt auch Star Trek bei LEGO:

0:15 Lego enthüllt die Minifigur von Captain Picard und kündigt noch mehr Star Trek an

Autoplay

Darth Vader Helm

Darth Vader Helm (Quelle: Lego.com)

Setnummer: 75304

75304 Release: April 2021

April 2021 UVP: 79,99 Euro

79,99 Euro Verfügbarkeit: Im freien Verkauf

Die Büste von Darth Vaders Helm hat sich mehr als vier Jahre im Angebot von LEGO gehalten, nun verlässt sie das Programm. Während sie bei LEGO nicht mehr verfügbar ist, wird sie auf Vergleichsplattformen noch immer gelistet. Dort bekommt ihr sie aktuell auch noch deutlich unter UVP.

Imperial Dropship vs. Rebel Scout Speeder

Imperial Dropship vs. Rebel Scout Speeder (Quelle: Lego.com)

Setnummer: 40755

40755 Release: Oktober 2024

Oktober 2024 UVP: 39,99 Euro

39,99 Euro Verfügbarkeit: LEGO-exklusiv

Ein Set für junge Padawans, in dem sich das Dropship und der Speeder kleine Gefechte lieferten. Nach etwa einem Jahr fliegt das Set aus dem Programm, ihr bekommt es aktuell aber noch bei LEGO selbst. Es ist auch bei wenigen anderen Anbietern verfügbar, durch die eigentliche Exklusivität gibt es das Set aber nicht unter UVP, es liegt dort sogar meist etwas drüber.

Millennium Falke Mini-Modell

Millennium Falke Mini-Modell (Quelle: Lego.com)

Setnummer: 30708

30708 Release: März 2025

März 2025 UVP: 3,99 Euro

3,99 Euro Verfügbarkeit: Geschenk zu deinem Einkauf

Die Mini-Version des Falken gab es dieses Jahr zeitweise als kostenlosen Zusatz für Einkäufe bei LEGO. Wer die Aktion verpasst hat und es gerne haben möchte, bekommt das Modell auch aktuell noch für einen Preis um den UVP.

X-Wing Starfighter

X-Wing Starfighter (Quelle: Lego.com)

Setnummer: 75355

75355 Release: Mai 2023

Mai 2023 UVP: 239,99 Euro

239,99 Euro Verfügbarkeit: Teilexklusiv bei Händlern wie Proshop oder Alza

Auch der X-Wing Starfighter flattert Ende 2025 aus dem Programm – wahrscheinlich, damit er dem neuen Todesstern von LEGO nicht gefährlich werden kann. Auch er ist nicht mehr direkt über LEGO verfügbar, aber aktuell noch unter UVP zu bekommen.

Wüsten-Skiff und Sarlacc-Grube

Wüsten-Skiff und Sarlacc-Grube (Quelle: Lego.com)

Setnummer: 75396

75396 Release: August 2024

August 2024 UVP: 79,99 Euro

79,99 Euro Verfügbarkeit: Im freien Verkauf

Die Sarlacc-Grube passt perfekt zu Jabbas Segelbarke, während ihr das große Modell aber auch 2026 noch weiter kaufen könnt, fliegt der kleine Ableger aus dem Programm. Während es bei LEGO selbst nicht mehr verfügbar ist, könnt ihr es in anderen Shops noch bekommen – dort sogar unter UVP.

Mashup aus TIE Fighter & X-Wing

Mashup aus TIE Fighter & X-Wing (Quelle: Lego.com)

Setnummer: 75393

75393 Release: August 2024

August 2024 UVP: 109,99 Euro

109,99 Euro Verfügbarkeit: Im freien Verkauf

Ein weiteres Duell, mit dem wir berühmte Duelle aus den Filmen nachstellen können. Die kleinen Varianten von X-Wing und TIE Fighter kommen mit 5 Minifiguren und sind bei LEGO bereits vergriffen. Wer aber noch zuschlagen möchte, bekommt sie aktuell noch in anderen Shop, auch etwas unter dem UVP.

Gunship der Coruscant-Wachen

Gunship der Coruscant-Wachen (Quelle: Lego.com)

Setnummer: 75354

75354 Release: September 2023

September 2023 UVP: 149,99 Euro

149,99 Euro Verfügbarkeit: Teilexklusiv bei Smyths

Ein Set aus Star Wars: The Clone Wars, das Ende des Jahres aus dem Programm geht und schon jetzt nicht mehr bei LEGO verfügbar ist. Auch bei alternativen Shops ist das Angebot mittlerweile überschaubar und der Preis liegt ganz knapp unter dem UVP, bei einigen Anbietern sogar schon drüber.

Ghost & Phantom II

Ghost & Phantom II (Quelle: Lego.com)

Setnummer: 75357

75357 Release: September 2023

September 2023 UVP: 169,99 Euro

169,99 Euro Verfügbarkeit: Teilexklusiv bei Händlern wie Proshop und Brickmo

Das Raumschiff aus Star Wars: Ahsoka wird es ab nächstes Jahr ebenfalls nicht mehr geben und ist schon jetzt nicht mehr bei LEGO selbst zu bekommen. Auch bei den wenigen Shops, in denen das Set noch im Angebot ist, liegt der Preis schon etwas über dem UVP.

Wenn ihr wissen wollt, was zum Jahresende abseits dieser Star Wars-Sets noch aus dem Programm fliegt und wie ihr beim Einkaufen möglichst viel Geld sparen könnt, schaut doch mal hier vorbei:

Tenoo Jedi Temple

Tenoo Jedi Temple (Quelle: Lego.com)

Setnummer: 75358

75358 Release: Juni 2023

Juni 2023 UVP: 42,99 Euro

42,99 Euro Verfügbarkeit: Im freien Verkauf

Während es bei LEGO bereits jetzt als "Altes Produkt" gelistet und dementsprechend nicht einmal mehr ausgepreist, geschweige denn verfügbar ist, bekommen wir es im freien Handel noch ziemlich zuverlässig und deutlich unter dem UVP.

Ahsoka Tanos T-6 Jedi Shuttle

Ahsoka Tanos T-6 Jedi Shuttle (Quelle: Lego.com)

Setnummer: 75362

75362 Release: September 2023

September 2023 UVP: 74,99 Euro

74,99 Euro Verfügbarkeit: Im freien Verkauf

Das nächste Set aus Star Wars: Ahsoka wird Ende des Jahres aus dem Sortiment gestrichen. Bei LEGO ist es schon jetzt vergriffen, im freien Verkauf gibt es das Set aber noch, im besten Fall auch rund 20% unter dem UVP.