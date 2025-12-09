LEGO Star Wars EOL 2025: Alle 24 Sets, die Ende Dezember eingestellt werden – hier bekommt ihr sie jetzt noch

LEGO Star Wars-Fans sollten aufpassen, denn 24 Sets fliegen zum Jahresende aus dem Programm. Welche das sind und wo ihr sie noch bekommt, erfahrt ihr hier.

Kevin Itzinger
09.12.2025 | 19:01 Uhr

Wir verraten euch, welche LEGO Star Wars-Sets 2025 eingestellt werden. Wir verraten euch, welche LEGO Star Wars-Sets 2025 eingestellt werden.

Auch wenn die Star Wars-Sets von LEGO ziemlich teuer sind und für den Einsatz von Stickern und der Verwendung bunter Steinen im Inneren stark kritisiert werden, sind sie doch extrem beliebt.

Während die ersten neuen Modelle für 2026 bereits angekündigt wurden, stehen 24 Sets zum Jahresende vor dem Aus (End of Life = EOL). Welche das sind und wo ihr sie aktuell noch bekommen könnt, verraten wir euch hier in unserer Liste.

Alle LEGO Star Wars-Sets, die Ende 2025 EOL gehen

The Razor Crest

The Razor Crest (Quelle: Lego.com) The Razor Crest (Quelle: Lego.com)

  • Setnummer: 75331
  • Release: Oktober 2022
  • UVP: 599,99 Euro
  • Verfügbarkeit: Teilexklusiv bei Händlern wie Proshop oder Alza

Das Raumschiff von Din Djarin aus The Mandalorian hat seine letzte Reise durch die LEGO-Galaxy angetreten und fliegt zum Ende des Jahres aus dem Programm. Bei LEGO selbst ist das Modell bereits ausverkauft, aktuell ist es aber noch sehr zuverlässig unter UVP zu bekommen. Das könnte sich nach Weihnachten und dem Jahreswechsel aber schnell ändern.

LEGO The Razor Crest
LEGO The Razor Crest
499,95 €

Weniger Star Wars? Captain Picard findet das wahrscheinlich gar nicht so schlimm – immerhin gibt es jetzt auch Star Trek bei LEGO:

Video starten 0:15 Lego enthüllt die Minifigur von Captain Picard und kündigt noch mehr Star Trek an

Darth Vader Helm

Darth Vader Helm (Quelle: Lego.com) Darth Vader Helm (Quelle: Lego.com)

  • Setnummer: 75304
  • Release: April 2021
  • UVP: 79,99 Euro
  • Verfügbarkeit: Im freien Verkauf

Die Büste von Darth Vaders Helm hat sich mehr als vier Jahre im Angebot von LEGO gehalten, nun verlässt sie das Programm. Während sie bei LEGO nicht mehr verfügbar ist, wird sie auf Vergleichsplattformen noch immer gelistet. Dort bekommt ihr sie aktuell auch noch deutlich unter UVP.

Imperial Dropship vs. Rebel Scout Speeder

Imperial Dropship vs. Rebel Scout Speeder (Quelle: Lego.com) Imperial Dropship vs. Rebel Scout Speeder (Quelle: Lego.com)

  • Setnummer: 40755
  • Release: Oktober 2024
  • UVP: 39,99 Euro
  • Verfügbarkeit: LEGO-exklusiv

Ein Set für junge Padawans, in dem sich das Dropship und der Speeder kleine Gefechte lieferten. Nach etwa einem Jahr fliegt das Set aus dem Programm, ihr bekommt es aktuell aber noch bei LEGO selbst. Es ist auch bei wenigen anderen Anbietern verfügbar, durch die eigentliche Exklusivität gibt es das Set aber nicht unter UVP, es liegt dort sogar meist etwas drüber.

Millennium Falke Mini-Modell

Millennium Falke Mini-Modell (Quelle: Lego.com) Millennium Falke Mini-Modell (Quelle: Lego.com)

  • Setnummer: 30708
  • Release: März 2025
  • UVP: 3,99 Euro
  • Verfügbarkeit: Geschenk zu deinem Einkauf

Die Mini-Version des Falken gab es dieses Jahr zeitweise als kostenlosen Zusatz für Einkäufe bei LEGO. Wer die Aktion verpasst hat und es gerne haben möchte, bekommt das Modell auch aktuell noch für einen Preis um den UVP.

X-Wing Starfighter

X-Wing Starfighter (Quelle: Lego.com) X-Wing Starfighter (Quelle: Lego.com)

  • Setnummer: 75355
  • Release: Mai 2023
  • UVP: 239,99 Euro
  • Verfügbarkeit: Teilexklusiv bei Händlern wie Proshop oder Alza

Auch der X-Wing Starfighter flattert Ende 2025 aus dem Programm – wahrscheinlich, damit er dem neuen Todesstern von LEGO nicht gefährlich werden kann. Auch er ist nicht mehr direkt über LEGO verfügbar, aber aktuell noch unter UVP zu bekommen.

LEGO X-Wing Starfighter
LEGO X-Wing Starfighter
179,95 €

Wüsten-Skiff und Sarlacc-Grube

Wüsten-Skiff und Sarlacc-Grube (Quelle: Lego.com) Wüsten-Skiff und Sarlacc-Grube (Quelle: Lego.com)

  • Setnummer: 75396
  • Release: August 2024
  • UVP: 79,99 Euro
  • Verfügbarkeit: Im freien Verkauf

Die Sarlacc-Grube passt perfekt zu Jabbas Segelbarke, während ihr das große Modell aber auch 2026 noch weiter kaufen könnt, fliegt der kleine Ableger aus dem Programm. Während es bei LEGO selbst nicht mehr verfügbar ist, könnt ihr es in anderen Shops noch bekommen – dort sogar unter UVP.

Mashup aus TIE Fighter & X-Wing

Mashup aus TIE Fighter + X-Wing (Quelle: Lego.com) Mashup aus TIE Fighter & X-Wing (Quelle: Lego.com)

  • Setnummer: 75393
  • Release: August 2024
  • UVP: 109,99 Euro
  • Verfügbarkeit: Im freien Verkauf

Ein weiteres Duell, mit dem wir berühmte Duelle aus den Filmen nachstellen können. Die kleinen Varianten von X-Wing und TIE Fighter kommen mit 5 Minifiguren und sind bei LEGO bereits vergriffen. Wer aber noch zuschlagen möchte, bekommt sie aktuell noch in anderen Shop, auch etwas unter dem UVP.

Gunship der Coruscant-Wachen

Gunship der Coruscant-Wachen (Quelle: Lego.com) Gunship der Coruscant-Wachen (Quelle: Lego.com)

  • Setnummer: 75354
  • Release: September 2023
  • UVP: 149,99 Euro
  • Verfügbarkeit: Teilexklusiv bei Smyths

Ein Set aus Star Wars: The Clone Wars, das Ende des Jahres aus dem Programm geht und schon jetzt nicht mehr bei LEGO verfügbar ist. Auch bei alternativen Shops ist das Angebot mittlerweile überschaubar und der Preis liegt ganz knapp unter dem UVP, bei einigen Anbietern sogar schon drüber.

Ghost & Phantom II

Ghost + Phantom II (Quelle: Lego.com) Ghost & Phantom II (Quelle: Lego.com)

  • Setnummer: 75357
  • Release: September 2023
  • UVP: 169,99 Euro
  • Verfügbarkeit: Teilexklusiv bei Händlern wie Proshop und Brickmo

Das Raumschiff aus Star Wars: Ahsoka wird es ab nächstes Jahr ebenfalls nicht mehr geben und ist schon jetzt nicht mehr bei LEGO selbst zu bekommen. Auch bei den wenigen Shops, in denen das Set noch im Angebot ist, liegt der Preis schon etwas über dem UVP.

Wenn ihr wissen wollt, was zum Jahresende abseits dieser Star Wars-Sets noch aus dem Programm fliegt und wie ihr beim Einkaufen möglichst viel Geld sparen könnt, schaut doch mal hier vorbei:

Ich kaufe seit 4 Jahren intensiv LEGO und so spare ich bei jedem Set ordentlich Geld
von Sebastian Zeitz
Ich kaufe seit 4 Jahren intensiv LEGO und so spare ich bei jedem Set ordentlich Geld
LEGO EOL 2025: Diese 390 Sets verschwinden bis Ende des Jahres vom Markt
von Sebastian Zeitz
LEGO EOL 2025: Diese 390 Sets verschwinden bis Ende des Jahres vom Markt

Tenoo Jedi Temple

Tenoo Jedi Temple (Quelle: Lego.com) Tenoo Jedi Temple (Quelle: Lego.com)

  • Setnummer: 75358
  • Release: Juni 2023
  • UVP: 42,99 Euro
  • Verfügbarkeit: Im freien Verkauf

Während es bei LEGO bereits jetzt als "Altes Produkt" gelistet und dementsprechend nicht einmal mehr ausgepreist, geschweige denn verfügbar ist, bekommen wir es im freien Handel noch ziemlich zuverlässig und deutlich unter dem UVP.

Ahsoka Tanos T-6 Jedi Shuttle

Ahsoka Tanos T-6 Jedi Shuttle (Quelle: Lego.com) Ahsoka Tanos T-6 Jedi Shuttle (Quelle: Lego.com)

  • Setnummer: 75362
  • Release: September 2023
  • UVP: 74,99 Euro
  • Verfügbarkeit: Im freien Verkauf

Das nächste Set aus Star Wars: Ahsoka wird Ende des Jahres aus dem Sortiment gestrichen. Bei LEGO ist es schon jetzt vergriffen, im freien Verkauf gibt es das Set aber noch, im besten Fall auch rund 20% unter dem UVP.

