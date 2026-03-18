GTA 5 ist laut GameStop jetzt offiziell retro, zusammen mit PS3 und Xbox 360 - und wir fühlen uns jetzt richtig alt

Ab wann beginnt Retro? Laut GameStop ab der Xbox 360- und PS3-Generation. Damit zählen auch alle Spiele dieser Konsolen jetzt zum Retro-Katalog, was beispielsweise auch GTA 5 umfasst.

David Molke
18.03.2026 | 20:04 Uhr

GTA 5 ist retro? Davon wollen Trevor, Michael und Franklin nichts hören oder sehen. GTA 5 ist retro? Davon wollen Trevor, Michael und Franklin nichts hören oder sehen.

Die Zeit rast, wenn man Spaß hat! Mit all den Videospielen haben wir letzteres natürlich ohne Ende und da kann man schon mal überrascht sein, wenn GameStop ein aktuell immer noch sehr erfolgreiches Spiel einfach mal als Retro-Titel abstempelt. So geschehen mit dem PS3- und Xbox 360-Release GTA 5.

GTA 5, PS3, Xbox 360 und Wii U sind jetzt retro, sagt GameStop

Richtig gelesen: GTA 5 ist jetzt retro. Zumindest laut GameStop. Das liegt daran, dass das schwächelnde Unternehmen die Konsolen Xbox 360, Nintendo Wii U und PS3 jetzt ganz frisch und neu als Retro-Konsolen eingestuft hat. Damit fallen auch alle Titel in die Kategorie, die für die Plattformen erschienen sind.

Video starten 4:51 Grand Theft Auto 5 - Gameplay-Trailer: Erste Spielszenen aus GTA 5

Man vergisst ganz gern, dass GTA 5 zum ersten Mal vor sage und schreibe 13 Jahren für PS3 und Xbox 360 erschienen ist, weil der Titel danach konsequent einfach immer wieder für jede Nachfolge-Generation veröffentlicht und aufgehübscht worden ist. Aber falls ihr GTA Online noch spielt, seid ihr richtig retro unterwegs.

Hier könnt ihr euch das Statement von GameStop und die Begründung durchlesen:

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Der Beschluss, die Wii U, die PS3 und die Xbox 360 als retro einzustufen, sei unter anderem deswegen gefasst worden, weil es auf ihnen kein Fortnite gibt.

Ansonsten seien auch die vorhandenen Kabel der Komponenten ausschlaggebend gewesen, sowie die Feststellung, dass die Konsolen veröffentlicht wurden, als George W. Bush noch US-Präsident war.

Das Ganze ist natürlich mit einem Augenzwinkern zu verstehen, worauf auch der letzte Absatz hinweist:

"GameStop möchte die Öffentlichkeit auch noch daran erinnern, dass, auch wenn diese Systeme jetzt offiziell als retro klassifiziert werden, sie immer noch sehr cool sind – und alle, die eines davon zum Launch besessen haben, absolut nicht alt sind."

Bei vielen Fans löst die Einstufung aber natürlich genau dieses Gefühl aus. Wie kann es sein, dass diese Konsolen jetzt schon retro sein sollen, wenn wir doch gerade eben erst noch auf ihnen gespielt haben, als sie taufrisch waren?

Beim Blick in die Spiele-Liste der frischgebackenen Retro-Plattformen werden wir dann aber auf jeden Fall extrem nostalgisch. Die PS3- und Xbox 360-Ära war mit Fallout: New Vegas, Left for Dead 2, der Borderlands-Reihe oder Halo 3 schon eine ganz besondere Zeit.

Aber dass Titel wie GTA 5 oder Minecraft (die aktuell immer noch von sehr vielen Fans gespielt und geliebt werden), als retro eingestuft werden, wirkt insgesamt einfach sehr kontraintuitiv. Wir haben bereits vor einigen Jahren darüber diskutiert, ab wann retro eigentlich anfängt und wollten eure Meinung dazu hören.

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Da stellt sich angesichts der neuen GameStop-Einstufung die Frage: Hat sich das Gefühl dazu bei euch verändert? Ab wann geht die Retro-Zeit offiziell bei euch los? Woran macht ihr das fest und spielt ihr selbst aktuell noch Titel wie GTA 5 oder Minecraft, die jetzt von GameStop als retro bezeichnet werden? Last, but not least: Fühlt ihr euch jetzt auch so alt wie wir?

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GTA 5 - Grand Theft Auto 5

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Genre: Action

Release: 14.04.2015 (PC), 15.03.2022 (PS5, Xbox Series X/S), 18.11.2014 (PS4, Xbox One), 17.09.2013 (PS3, Xbox 360)

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