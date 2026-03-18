Pokémon Pokopia-Fan teilt coolen Trick: So peppt ihr die Innenräume eurer Häuser ordentlich auf und spart auch noch Platz dabei

So baut ihr Wohnungen wie die Profis in Pokémon Pokopia!

Nach den ersten Wochen mit Pokémon Pokopia sind bereits einige beeindruckende Builds aus der kreativen Community aufgetaucht. Meistens geht es dabei um stark veränderte Landschaften, aber auch innerhalb eines Hauses gibt es coole Lösungen für schicke Inneneinrichtungen.

Bootssteg im Wohnzimmer, warum auch nicht?

Wir sind etwa über einen Reddit-Post von Zenomoth gestolpert. Darin ist zu sehen, wie ihr den Holzsteg, der bereits im ersten Gebiet Welkwüstia gebaut werden kann, als Zwischenboden in Häusern einbauen könnt.

1:01 Lohnt sich Pokémon Pokopia? Unser Fazit-Video zur gemütlichen Cozy-Sandbox!

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Große Fertighäuser können zwar ein reguläres zweites Stockwerk bekommen, allerdings ist dieses dann eine eigene zweite Instanz, die durch einen Ladebildschirm getrennt ist. Mit Lösungen wie dem Holzsteg könnt ihr innerhalb eines Raumes nicht nur Platz sparen – es sieht auch ziemlich schick aus!

Hier seht ihr den die Kreation von Zenomoth:

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Holzstege (mit eingebautem Fuß) und Holzplanken (ohne Fuß) lernt ihr bereits im ersten Gebiet Welkwüstia kennen. Dort könnt ihr sie an der Küste beim Leuchtturm entweder klauen oder ihr stellt sie selbst aus Bauholz her, das ihr von Sichlor anfertigen lassen könnt.

Einen Haken hat die ganze Geschichte allerdings: Je nachdem, was ihr unter dem Zwischenboden lagert, könnte es schwierig werden, damit zu interagieren. Zumindest solltet ihr vorsichtig sein, damit ihr nicht aus Versehen die Säulen einsackt.

User Kurobei schlägt außerdem vor, die Säulen unter dem Zwischenboden mit normalen Holzpfeilern zu ersetzen, falls die Bretter auf halber Höhe stören sollten. Das würde Zenomoths Build auf jeden Fall noch etwas aufgeräumter aussehen lassen.

Verändert den Raum mit Trennwänden

Wenn ihr eines der großen Fertighäuser mit zwei Etagen gebaut habt, findet ihr in der Mitte des Raumes eine Trennwand. Diese Trennwände könnt ihr einfach aufsammeln und verschieben! Auf beiden Stockwerken findet ihr jeweils zwei Stück davon, ihr könnt allerdings auch die Bauanleitung für weitere Trennwände finden.

Die Anleitung könnt ihr im PC-Shop kaufen, sobald ihr Welkwüstia auf Umgebungslevel 4 gesteigert habt. Alternativ zur weißen Trennwand gibt es übrigens auch eine hölzerne Variante.

Mit neuen Wänden und der Möglichkeit für Zwischenböden könnt ihr die normalen, rechteckigen Räume in deutlich individuellere Bereiche umbauen. Die unzähligen Möbel und Deko-Gegenstände tun dann ihr übriges.

Was denkt ihr: Habt ihr schon viel Zeit in die Dekoration eures eigenen Hauses oder die Gebäude eurer Pokémon gesteckt?