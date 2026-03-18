Pokémon Pokopia-Fan teilt coolen Trick: So peppt ihr die Innenräume eurer Häuser ordentlich auf und spart auch noch Platz dabei

In Pokopia könnt ihr nicht nur die Landschaft stark verändern, sondern auch die Räume eurer Häuser – und Fans finden kreative Lösungen.

Maximilian Franke
18.03.2026 | 19:15 Uhr

So baut ihr Wohnungen wie die Profis in Pokémon Pokopia! So baut ihr Wohnungen wie die Profis in Pokémon Pokopia!

Nach den ersten Wochen mit Pokémon Pokopia sind bereits einige beeindruckende Builds aus der kreativen Community aufgetaucht. Meistens geht es dabei um stark veränderte Landschaften, aber auch innerhalb eines Hauses gibt es coole Lösungen für schicke Inneneinrichtungen.

Bootssteg im Wohnzimmer, warum auch nicht?

Wir sind etwa über einen Reddit-Post von Zenomoth gestolpert. Darin ist zu sehen, wie ihr den Holzsteg, der bereits im ersten Gebiet Welkwüstia gebaut werden kann, als Zwischenboden in Häusern einbauen könnt.

Video starten 1:01 Lohnt sich Pokémon Pokopia? Unser Fazit-Video zur gemütlichen Cozy-Sandbox!

Große Fertighäuser können zwar ein reguläres zweites Stockwerk bekommen, allerdings ist dieses dann eine eigene zweite Instanz, die durch einen Ladebildschirm getrennt ist. Mit Lösungen wie dem Holzsteg könnt ihr innerhalb eines Raumes nicht nur Platz sparen – es sieht auch ziemlich schick aus!

Hier seht ihr den die Kreation von Zenomoth:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Holzstege (mit eingebautem Fuß) und Holzplanken (ohne Fuß) lernt ihr bereits im ersten Gebiet Welkwüstia kennen. Dort könnt ihr sie an der Küste beim Leuchtturm entweder klauen oder ihr stellt sie selbst aus Bauholz her, das ihr von Sichlor anfertigen lassen könnt.

Einen Haken hat die ganze Geschichte allerdings: Je nachdem, was ihr unter dem Zwischenboden lagert, könnte es schwierig werden, damit zu interagieren. Zumindest solltet ihr vorsichtig sein, damit ihr nicht aus Versehen die Säulen einsackt.

User Kurobei schlägt außerdem vor, die Säulen unter dem Zwischenboden mit normalen Holzpfeilern zu ersetzen, falls die Bretter auf halber Höhe stören sollten. Das würde Zenomoths Build auf jeden Fall noch etwas aufgeräumter aussehen lassen.

Vergesst Aquaknarre: Mit diesem genialen Pokémon Pokopia-Trick gießt ihr in Sekunden große Flächen mit Wasser
von Maximilian Franke
Pokémon Pokopia Mooslaxo: Alle Geschenke und Effekte für das schläfrige Relaxo
von Maximilian Franke
Pokémon Pokopia Update 1.0.2 jetzt live und das ändert sich - alle Patchnotes im Überblick
von Linda Sprenger

Verändert den Raum mit Trennwänden

Wenn ihr eines der großen Fertighäuser mit zwei Etagen gebaut habt, findet ihr in der Mitte des Raumes eine Trennwand. Diese Trennwände könnt ihr einfach aufsammeln und verschieben! Auf beiden Stockwerken findet ihr jeweils zwei Stück davon, ihr könnt allerdings auch die Bauanleitung für weitere Trennwände finden.

Die Anleitung könnt ihr im PC-Shop kaufen, sobald ihr Welkwüstia auf Umgebungslevel 4 gesteigert habt. Alternativ zur weißen Trennwand gibt es übrigens auch eine hölzerne Variante.

Mit neuen Wänden und der Möglichkeit für Zwischenböden könnt ihr die normalen, rechteckigen Räume in deutlich individuellere Bereiche umbauen. Die unzähligen Möbel und Deko-Gegenstände tun dann ihr übriges.

Was denkt ihr: Habt ihr schon viel Zeit in die Dekoration eures eigenen Hauses oder die Gebäude eurer Pokémon gesteckt?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Pokémon Pokopia

Pokémon Pokopia

Genre: Simulation

Release: 05.03.2026 (Switch 2)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 19 Minuten

Pokémon Pokopia-Fan teilt coolen Trick: So peppt ihr die Innenräume eurer Häuser ordentlich auf und spart auch noch Platz dabei

vor 2 Stunden

Vergesst Aquaknarre: Mit diesem genialen Pokémon Pokopia-Trick gießt ihr in Sekunden große Flächen mit Wasser

vor 5 Stunden

Pokémon Pokopia Mooslaxo: Alle Geschenke und Effekte für das schläfrige Relaxo

vor 10 Stunden

Pokémon Pokopia Update 1.0.2 jetzt live und das ändert sich - alle Patchnotes im Überblick

vor einem Tag

Pokémon Pokopia: Es gibt eine versteckte Untergrundbasis auf einer geheimen Insel, in der ihr seltene Items finden könnt
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Pokémon Pokopia-Fan teilt coolen Trick: So peppt ihr die Innenräume eurer Häuser ordentlich auf und spart auch noch Platz dabei

vor 12 Minuten

Pokémon Pokopia-Fan teilt coolen Trick: So peppt ihr die Innenräume eurer Häuser ordentlich auf und spart auch noch Platz dabei
Sie konnte so nicht weitermachen: Neurowissenschaftlerin arbeitet bis 2:00 Uhr nachts und kann nicht relaxen, bis ihr Kind ihr Animal Crossing kauft - jetzt geht sie voll im Spiel auf

vor 24 Minuten

"Sie konnte so nicht weitermachen": Neurowissenschaftlerin arbeitet bis 2:00 Uhr nachts und kann nicht relaxen, bis ihr Kind ihr Animal Crossing kauft - jetzt geht sie voll im Spiel auf
Ubisoft wollte wohl Ezio in Assassins Creed Hexe zurückbringen, der ist aber eigentlich zu der Zeit schon tot - so könnte er trotzdem sein Comeback feiern

vor 43 Minuten

Ubisoft wollte wohl Ezio in Assassin's Creed Hexe zurückbringen, der ist aber eigentlich zu der Zeit schon tot - so könnte er trotzdem sein Comeback feiern
Peinlicher Moment: Red Dead Redemption 2-Spieler entdeckt nach über 1200 Stunden im Spiel ein praktisches Feature, das sich leicht übersehen lässt   2     1

vor 59 Minuten

"Peinlicher Moment": Red Dead Redemption 2-Spieler entdeckt nach über 1200 Stunden im Spiel ein praktisches Feature, das sich leicht übersehen lässt
mehr anzeigen