Mega-Fail: Pokémon Blattgrün-Spieler erwischt Shiny-Schiggy und startet das Spiel versehentlich neu - ohne vorher zu speichern

Wie gewonnen, so zerronnen: Dieser Pokémon Blattgrün-Spieler hat endlich ein schillerndes Schiggy gefunden – und resettet das Spiel dann versehentlich.

Linda Sprenger
18.03.2026 | 20:35 Uhr

Shiny-Schiggy hat einen grünen Panzer statt einen braunen. Shiny-Schiggy hat einen grünen Panzer statt einen braunen.

In Pokémon Feuerrot und Blattgrün ist es möglich, Glumanda, Schiggy und Bisasam als Shiny zu bekommen. Um eine schillernde Variante eines Starters zu erhalten, müsst ihr euer Spiel jedoch in der Regel viele, viele Male resetten. Denn die Shiny-Wahrscheinlichkeit liegt gerade einmal bei bei 1 zu 8.192.

Ein Shiny-Hunter hat es tatsächlich geschafft, ein schillerndes Schiggy zu erwischen – doch offenbar machte ihm seine eigene Muscle-Memory einen Strich durch die Rechnung.

Soft-Reset – Fluch und Segen zugleich

Blattgrün-Fan und Reddit-User "GrowthPure9031" zeigt in einem Video das wohl schlimmste, was einem Shiny-Hunter passieren kann: Ein versehentlicher Reset.

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Redditor "GrowthPure9031" suchte gezielt nach einem Shiny-Starter, in diesem Falle Schiggy. Für die Jagd nach schillernden Startern muss am Tisch direkt vor den Pokéball des gewünschten Pokémons abgespeichert werden. Anschließend muss das Spiel neu gestartet bzw. geresettet werden, das über eine einfache Tastenkombination ( A, B, X und Y gleichzeitig auf der Nintendo Switch) erfolgt. Und genau das wurde dem Spieler offenbar zum Verhängnis.

Video starten 1:35 Pokemon Feuerrot und Blattgrün kehren auf die Nintendo Switch zurück

Der Pechvogel erklärt in den Kommentaren unter seinem Post, dass er das Spiel versehentlich geresettet hat. Wir gehen davon aus, dass hier schlicht die Muscle-Memory Schuld war. "GrowthPure9031" hat bei der Shiny-Jagd das Spiel also wohl so oft neu gestartet, dass er entsprechende Tastenkombi so verinnerlicht hatte, dass das Neustarten des Savegames quasi zum Automatismus geworden ist.

Wie gewonnen, so zerronnen also. Das Shiny-Schiggy ist nach dem Reset definitiv verloren, da der Spieler nach dem Erhalt des Starters nicht abgespeichert hat. "GrowthPure9031" muss sich also erneut auf Shiny-Jagd begeben, diesmal hoffentlich etwas achtsamer.

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Die beiden Gen 1-Neuauflagen Pokémon Feuerrot und Blattgrün erschienen ursprünglich 2004 für den Game Boy Advance und wurden am 27. Februar 2026 im Zuge des 30-jährigen Jubiläums des Pokémon-Franchises noch einmal neu für die Nintendo Switch (2) im Nintendo eShop veröffentlicht.

Wie sieht es bei euch aus: Besitzt ihr einen (oder vielleicht sogar mehrere Starter) aus Pokémon Feuerrot und Blattgrün als Shiny?

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Genre: Rollenspiel

Release: 28.01.2004 (Switch, GBA)

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