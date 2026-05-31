The Witcher 3 hat den Antagonisten des Songs of the Past-DLCs wohl schon vor einigen Wochen angeteast

Wir ziehen noch mal mit Geralt los und wissen wohl schon, wie unser Gegenspieler aussieht.

Seit Mittwoch ist bekannt, dass wir im nächsten Jahr noch mal gemeinsam mit Geralt auf ein kleines Abenteuer aufbrechen dürfen, bevor der den Staffelstab in The Witcher 4 an Ciri weitergibt. Der DLC, der ganze 12 Jahre nach dem Release des Hauptspiels nachgereicht wird, heißt "Songs of the Past". Offiziell ist darüber hinaus noch nicht viel bekannt, aber natürlich tummeln sich im Netz schon diverse Theorien.

Das dürfte Geralts Gegenspieler im kommenden Witcher 3-DLC sein

Angekündigt wurde die Erweiterung aufgrund eines Leaks etwas verfrüht, gemeinsam mit einem Bild, das wenig überraschend den Hexer selbst zeigt.

Hinter ihm ragt allerdings noch eine bedrohliche Figur auf und bei der dürfte es sich wohl nicht einfach nur um irgendein Monster handeln, mit dem wir es im Add-on zu tun bekommen, sondern um den wichtigsten Antagonisten – und somit vermutlich auch den Endboss.

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Autoplay

Darauf deutet nämlich auch hin, dass CD Projekt einen kleinen Hinweis auf die Figur wohl bereits vor rund einem Monat gegeben hat, nämlich auf einem Bild, auf dem sie uns ein magisches Belleteyn wünschen.

Zur Erinnerung: Das Fest aus dem Witcher-Universum ist inspiriert vom keltischen Beltane-Fest, das am 1. Mai Sinnlichkeit, Lebensfreude und den Beginn des Sommers zelebriert. Geralt sitzt auf dem Bild im glühenden Feuerschimmer vor einem Baum und die Szene weist Parallelen zum DLC-Artwork auf.

So teilt beispielsweise X-User VibeCoder mithilfe einer KI-Analyse, dass bei dem Baum im Hintergrund des Belleteyn-Bildes etwas zu sehen ist, das verdächtig der Klauenhand der Figur auf dem DLC-Bild ähnelt; direkt rechts neben Geralts Gesicht.

Sollte das Studio also schon zu diesem Zeitpunkt einen kleinen Hinweis auf das Monster mit reingeschmuggelt haben, ist es umso wahrscheinlicher, dass es sich um einen wichtigen Charakter handelt. Die Community hat sogar schon eine Theorie, wer es sein könnte. Die ist aber mit einem ordentlichen Augenzwinkern zu verstehen.

Witcher-Fans erinnern an einen Moment in den Netflix-Serie

Spoilerwarnung: Der nächste Abschnitt enthält Spoiler zur Witcher Netflix-Serie, genauer gesagt, einem wichtigen Handlungspunkt aus Staffel 2.

Einige Personen bemerken auf X gleich scherzhaft, dass es sich bestimmt um den Eskel handle, der Geralt jetzt als Leshy im DLC heimsucht. Das ist eine Anspielung auf die Netflix-Serie, die sich beim Schicksal des Hexers einige Freiheiten nimmt, die nicht bei allen Fans gut ankamen.

Hier wurde Eskel nämlich in eines der gefährlichen Waldmonster verwandelt und anschließend von Geralt getötet, um Schlimmeres zu vermeiden.

Grundsätzlich sind Wälder und Baumgeister aber so oder so tief verwurzelt in der slawischen Mythologie und wir dürfen gespannt sein, was es letztendlich mit dem Monster im DLC tatsächlich auf sich hat.

Was glaubt ihr, wer oder was hinter dem Monster auf dem DLC-Artwork steckt?