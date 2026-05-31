Subnautica 2-Spieler wollte eigentlich nur Tiere beobachten – jetzt versorgen sie seine komplette Basis mit Ressourcen

In Subnautica 2 ist der Standort der ersten Basis von großer Bedeutung. Schließlich braucht man Zugang zu den wichtigsten Ressourcen. Nicht nur, um die Basis zu erweitern, sondern auch, um neue Technologien freizuschalten und in der Story voranzukommen.
Umso praktischer, wenn die Basis – oder zumindest deren Untermieter – den Ressourcenabbau übernehmen.
Krabben übernehmen das Farming
Ein Reddit-User wollte ursprünglich nur Korallenkrabben beobachten und baute deshalb eine kleine Basis mitten in ihrem Lebensraum.
Dabei glitchten allerdings zwei der Kreaturen direkt in die Fundamente der Station. Anstatt dort einfach festzustecken, führten die Tiere aber weiterhin ihre normalen Animationen aus.
Korallenkrabben graben regelmäßig Materialien aus dem Meeresboden aus. Weil sie nun aber mitten in der Basis hängen, werfen sie ihre Funde direkt in die Korridore der Station.
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Nach nur kurzer Zeit stapelten sich bereits zahlreiche Ressourcen auf dem Boden, darunter Quarz, Salz, Kupfer, Titan, Schwefel und Blei.
Kostenloser Strom inklusive
Die Krabben schleppen auch noch eine weitere "Ressource" an, die ihr aber vielleicht nicht unbedingt im ersten Moment auf dem Boden eurer Basis finden möchtet: tierische Fäkalien.
Was erstmal nur widerlich klingt, ist in Subnautica 2 tatsächlich ziemlich hilfreich. Der Kot kann nämlich im Bioreaktor verwendet werden und liefert dort Strom für die Basis.
Der Spieler hat sich damit im Grunde aus Versehen zwei unfreiwillige Unterwasser-Arbeiter gehalten, die permanent Materialien anschaffen und gleichzeitig auch noch die Energieversorgung unterstützen.
Nur Silber und Pflanzenfasern bekommt ihr auf diesem Weg offenbar nicht. Und natürlich auch keine Endgame-Ressourcen, die sich erst in einem ganz anderen Biom befinden.
Bis die Entwickler den Glitch irgendwann patchen, könnt ihr ja selbst mal versuchen eine Farm zu erschaffen. Die Krabben findet ihr im Hitze-Biom, wo sie am Meeresboden ihre Kreise ziehen.
Habt ihr in Subnautica 2 schon ähnliche praktische Bugs entdeckt?
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