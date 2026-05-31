Stardew Valley-Ehepartner werden nie spezifische Vorteile bringen und ConcernedApe erklärt, wieso er das "niemals machen" würde

Wer in Stardew Valley heiratet, bekommt einen Partner oder eine Partnerin, die sich häuslich auf dem Hof einrichtet. Sonst bleibt aber alles beim Alten. Es gibt keinerlei Boni durch die Ehe, und das soll auch so bleiben. Dass der Entwickler und Stardew Valley-Erfinder Eric Barone strikt dagegen ist, hat einen guten Grund.
Stardew Valley-Schöpfer ConcernedApe wird nie Vorteile für Ehepartner einführen
In einem Geburtstags-Stream der Streamerin hannapeyton war Concerned Ape aka Eric Barone zu Gast und hat über Gott und die Welt geplaudert. Neben viel Liebe für den neuen Ehepartner und missverstandenen Charakter Clint gab es auch spannende Einblicke in die Zukunft des Spiels.
Viele Fans, die seit Anbeginn der Zeit darauf hoffen, dass irgendwann vielleicht doch noch charakterspezifische Vorteile für die jeweiligen Ehepartner*innen kommen, müssen jetzt stark sein. Das wird nämlich nie passieren, wie der Stardew Valley-Macher erklärt.
Eigentlich würde Eric Barone wirklich gern noch mehr daran feilen, wie sich die Ehepartner und Partnerinnen verhalten und ihnen mehr Tiefe verleihen. Die Charaktere würden sich wie seine Kinder anfühlen, weshalb er ihre Storys gern noch weiter ausbauen würde. Bis zu einer gewissen Grenze:
"Das Einzige, wo ich eine Grenze ziehe, ist, Vorteile einzuführen, die ein Partner im Gegensatz zu einem anderen hat. Leute fragen mich oft, wieso ich es nicht so mache, dass wenn man Harvey heiratet, nicht mehr für seine medizinischen Behandlungen zahlen muss?"
"Wenn ich das machen würde, würde es eine Meta geben, welchen Partner man heiraten soll. Das ruiniert die Romantik. Ich will, dass die Leute aus Liebe heiraten. Das ist mir wichtig. Darum werde ich das niemals machen."
Link zum YouTube-Inhalt
Mehr zu Stardew Valley findet ihr hier in diesen für euch verlinkten GamePro-Beiträgen:
Concerned Ape aka Eric Barone hat in dem Gespräch noch sehr viel mehr aus dem Nähkästchen geplaudert. Beispielsweise denkt er in dem Interview laut über ein mögliches Stardew Valley 2 nach. Er habe zwar immer noch Lust, das Ur-Stardew Valley weiterhin mit Updates zu versorgen, könne sich aber auch sehr gut vorstellen, ein neues Kapitel mit neuen Charakteren aufzuschlagen und einen anderen Teil dieser Welt zu erkunden.
Wie steht ihr zu der Begründung? Hättet ihr gern Vorteile durch die Leute, die ihr in Stardew Valley heiratet?
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