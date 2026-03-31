LEGO-Fan kauft Star Wars-Set und bekommt nur falsche Teile - Ein ehemaliger Mitarbeiter erklärt, was es mit denen auf sich haben könnte

So sah der Inhalt aller Tüten aus (Bildquelle: Reddit)

Die Angst sortiert mit – Kennt ihr das? Also, wenn man beim Sortieren der LEGO-Steine oder eben direkt beim Heraussuchen der passenden Teile für einen Bauschritt befürchtet, dass etwas fehlen könnte? Normalerweise handelt es sich dann aber in der Regel um einzelne Klötzchen.



Ein Fan hat dagegen in einem Star Wars-Set komplett unpassende Teile bekommen, und auch immer wieder dieselben. Einem ehemaligen LEGO-Mitarbeiter kommt die Auswahl aber bekannt vor.

LEGO-Fan will Star Wars-Set bauen, erlebt aber beim Aufreißen der Tüten böse Überraschung

Reddit-User PlentyMountain9034 will eigentlich den Ewok Wicket W. Warrick bauen (#75430), aber als die Person die Tüten aufreißt, wird sie unter anderem von ziemlich vielen Augen angestarrt. Schnell wird klar, dass da was nicht stimmt. "Habe das Ewok Wicket-Set gerade bekommen, nur um jede Tüte zu öffnen und festzustellen, dass alle mit denselben paar Teilen gefüllt sind????"

0:45 Wir haben das LEGO-Evoli gebaut und stellen euch das neue Pokémon-Set vor

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Auf drei Bildern können wir uns die Misere genauer anschauen. Darunter sind unter anderem weiße und transparent-rote Rundsteine, zahlreiche kleine Augen und jede Menge grüne Steine. Auf den ersten Blick ist zu erkennen, dass da beim besten Willen kein Wicket rauskommt, auch wenn das Innenleben mancher Sets auch mal ziemlich bunt sein kann. Seht selbst:

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Kaum verwunderlich, fragt PlentyMountain9034 die Community verblüfft: "Hat jemand schon mal einen solchen Fehler bei einem Set gesehen?" Tatsächlich ist die auch mal wieder ziemlich hilfreich, denn hier melden sich unter anderem ein User zu Wort, der früher bei LEGO gearbeitet hat. ExOrderDysprosium hat früher in einer Klötzchen-Fabrik gearbeitet und hat sofort eine Idee, was das für Teile sein könnten:

Es könnte sich bei den Tüten um solche handeln, die mit Klötzchen gefüllt sind, die im Qualitätssicherungsprozess zur "Validierung" benutzt wurden. Wenn eine neue Maschine bei einer Produktlinie zum Einsatz kommt, werde dort erst mal eine Testproduktion gestartet, um sicherzustellen, dass alles funktioniert.

Die Teile, die dabei hergestellt werden, landen anschließend in normalen Tüten, die aber normalerweise in spezielle Kisten aussortiert werden. Es könne jedoch laut dem Reddit-User durchaus mal vorkommen, dass diese "Fake-Tüten" versehentlich in ein echtes Set gelangen.

Ähnliche Prozesse kennen auch Personen von der Fertigung in anderen Metiers. Ein User erklärt: "Linien-Freigabe ist ein großes Thema". Zudem wollen einige Community-Mitglieder wissen, wie oft so was vorkommt. Hierzu sagt ExOrderDysprosium:

Meiner Erfahrung nach kommt das nicht besonders häufig vor, aber ich habe es schon erlebt. Der Grund, warum es in der Regel nicht zum Kunden gelangt, ist, dass es an jeder Produktionslinie mindestens drei Waagen mit geringer Toleranz gibt, die Kisten aussortieren, die zu schwer oder zu leicht sind. Wenn jedoch eine fehlerhafte Kiste zufällig sehr nahe am richtigen Gewicht liegt, kann er durchrutschen.

Natürlich sind alle Angaben mit Vorsicht zu genießen, da es sich hier um die Aussage, beziehungsweise Spekulation einer einzigen Person handelt. Jedoch klingt die Info zu den Fertigungsprozessen und Qualitätssicherungsmaßnahmen erst mal plausibel und würde eine gute Erklärung für die sehr seltsame Zusammenstellung an Teilen liefern, die so höchstwahrscheinlich auch nicht zu einem anderen Set gehören.

Grundsätzlich berichten LEGO-Fans allerdings häufig, dass die Servicestellen bei Reklamationen oder fehlenden Klötzchen schnell reagieren und problemlos Ersatz schicken. Wir können also nur hoffen, dass es hier ebenfalls der Fall ist.

Hattet ihr schon mal falsche Teile in euren Sets?