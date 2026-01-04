"Ich hab den High Ground!" – Bastler baut die wohl kultigste Star Wars-Szene aller Zeiten in LEGO nach und begeistert 291.100 Fans

Anakin vs. Obi-Wan, kaum eine Szene aus Star Wars ist legendärer.

Der LEGO-Bastler Jake_Makes trifft mit seiner detailverliebten Nachbildung einer der berühmtesten Szenen aus Star Wars: Die Rache der Sith gerade mitten ins Herz der Klemmbaustein-Community. Ein Projekt, das Nostalgie und cleveres Bauen perfekt zusammenbringt und das gerade hunderttausende Fans begeistert.

Ein epischer Star Wars-Moment in LEGO eingefangen

Ein Lavastrom, zwei Jedi, ein fataler Sprung: Die Szenet aus "Die Rache der Sith", in der Obi-Wan Anakin besiegt, ist längst Popkulturgeschichte. Doch TikToker Jake_Makes hat sie jetzt in LEGO wiederauferstehen lassen – und das Internet freut sich riesig über die Szene, die ihr euch hier anschauen könnt:

Unter dem Motto "Revealing my LEGO builds till they reach my target audience" präsentiert der Creator verschiedene Miniatur-Meisterwerke auf TikTok und auch auf seinem YouTube-Kanal. In diesem Fall ist es der präzise als Diorama gebaute Showdown zwischen Anaking und Obi-Wan auf dem Lava-Planeten Mustafar aus Episode 3.

Deutlich im Nachteil versucht Anakin den gewagten Sprung über Obi-Wan hinweg, der aber, bekanntlich weil er den „High Ground“ hat, Anakins Angriff kontern kann und seinen ehemaligen Padawan in die Lava stürzt.

Durch einen Mechanismus lässt Jake Makes diesen Moment lebendig werden, inklusive Anakins Beinverlust. Der Clip geht derweil auf TikTok viral und sammelte bereits zehntausende Likes und hunderte Kommentare wie „Hands down best MOC ever“ oder den Klassiker „Why would he jump? Obi-Wan clearly has the high ground!“.

Warum Jake_Makes so erfolgreich ist

Was Jake auf diversen Kanälen so erfolgreich macht, ist wohl seine Liebe zum Ingenieurwissen, 3D-Druck, LEGO und der Pop-Kultur. Wenn man Anakins Sprung live in Aktion sieht, kommt der Wunsch auf, sich selbst an die Klemmbausteine zu setzen oder am Rädchen zu drehen, das den legendären Sprung auslöst.

Man merkt einfach, dass hier ein echter Fan am Werk war, der auf die Farben, die Position und die Zusammenstellung jedes einzelnen Steins sowie des nicht ganz so einfachen Sprung-Mechanismus an der Rückseite geachtet hat. Vor allem die Interaktion mit dem Set ist zuweilen besser als vieles, was in letzter Zeit von LEGO selbst kam – wie der 999 Euro teure Todesstern.

Jakes Modelle wecken Erinnerungen, bringen Fans zum Schmunzeln – und beweisen, dass Kreativität selbst in Miniaturgröße Großes leisten kann. Die Community feiert ihn dafür zu Recht. Zudem er am Ende des Videos auf einen Link verweist, in dem er eine Anleitung zum Nachbauen seines selbst kreierten Sets stellt.

Was meint Ihr – ist Jakes Mustafar-Build die coolste LEGO-Star-Wars-Szene bisher, oder hättet Ihr eine andere Szene nachgebaut?