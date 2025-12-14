Die PS5 eines Spielers überhitzt ständig, sein Vater schraubt sie auf und die ganze Konsole ist mit Haaren verstopft

Bei genauer Hinsicht hat diese PS5 ein schmutziges Problem.

Eine überhitzte PS5 hat zumeist zwei typische Ursachen: Entweder wurde sie in ein enges Fach gesteckt, in dem kaum Luft zirkulieren kann, oder sie ist komplett verdreckt. Letzteres trifft exakt auf diese PlayStation zu, die von einem erstaunten Vater aufgeschraubt wurde.

PS5 mit völlig verstopfte Luftzufuhr

Konsolen können nach einigen Jahren im Gebrauch gewaltig verschmutzen. So wie diese sich ständig überhitzende PS5, die vom Reddit-User BigCoreyD aufgeschraubt wurde und einem seiner vier Kinder gehört:

Im Fokus des Bildes ist vorrangig das Netzteil der PS5, in dem weiß-bräunliche Haare stecken. Die kleinen Löcher darunter sollten eigentlich Luft über Transformatoren, Spulen und Kondensatoren strömen lassen, werden aber von einem regelrechten Flaum versperrt.

Es ist also kein Wunder, dass die Temperatur-Sensorik der Stromversorgung schon nach wenigen Minuten Alarm geschlagen hat, sobald aufwendige PS5-Spiele gestartet wurden. Bei PS4-Titeln lief die Konsole wohl noch relativ fehlerfrei.

Die Ursache für die Überhitzung wurde direkt gefunden

Kommentierende vermuteten scherzhaft, dass der Konsole Haare wachsen, viele fragten zudem nach Haustieren in der Wohnung. Und damit scheinen sie auch goldrichtig zu liegen, denn wie der Vater berichtet, schläft der kleine, weißhaarige Hund der Familie direkt neben der Konsole im Zimmer seines Sohnes.

Der Vierbeiner dürfte mit seinem ausgefallenen Fell also die Hauptursache für die völlige Verstopfung der PS5-Lüftung sein. BigCoreyD gibt aber auch zu, dass sein sechzehnjähriger Sohn hin und wieder ein wenig nachlässig beim Saubermachen seines Zimmers ist.

Mit seiner Geschichte verdeutlicht der Vater, dass Hundebesitzer*innen beim Reinigen ihres Wohnzimmers und ihrer PS5 genauer hinschauen sollten.

Haare können eingesogen werden und wichtige Lufteinlässe verstopfen. Vergesst beim Säubern eurer Konsole daher nicht, ab und an den Lüfter an der Oberseite abzuschrauben und mit einer Bürste das Netzteil von Dreck zu befreien. Dann solltet ihr in der Regel auch keine Probleme mit Überhitzungen bekommen.

Gerade noch einmal einer teuren Reparatur entgangen

Dass BigCoreyD überhaupt den Schritt gewagt hat, die Konsole aufzuschrauben, resultierte mehr oder weniger aus einem sehr kostspieligen Reparaturangebot seitens Sony.

Da die Garantie bei der PS5 bereits abgelaufen war, hätte er nach eigenen Angaben 400 kanadische Dollar zahlen müssen, also umgerechnet circa 275 Euro.

Eine Reinigung war in Angesicht dessen ganz klar die günstigste und wohl auch die beste Entscheidung. Die PS5 funktioniert nun wohl wieder wie "frisch aus dem Karton ausgepackt".

An die Tierbesitzer*innen unter euch: Habt ihr auch schon einmal so viele Haare aus eurer Konsole pulen mussen?