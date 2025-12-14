Pokémon TCG-Sammler zahlen extra viel für Karten mit seltenem "Furzstaub"-Muster - und vielleicht habt ihr selbst welche zu Hause

Bestimmte Sammlerinnen und Sammler haben ein Auge auf Pokémon-Karten mit “Furzstaub“ geworfen. Ja, ihr lest richtig.

Cassie Mammone
14.12.2025

Wenn eure Pokémon-Karten so aussehen, als würden die Taschenmonster darauf furzen, sind sie potenziell mehr wert. Wenn eure Pokémon-Karten so aussehen, als würden die Taschenmonster darauf furzen, sind sie potenziell mehr wert.

In der Welt des Pokémon-Kartensammelns gibt es viele Faktoren, die den Wert einer Karte bestimmen. Am gängigsten ist der allgemeine Zustand – also, ob eine Karte etwa abgenutzte Ränder oder sichtbare Knicke hat. Das mindert in der Regel ihren Wert. Bei Druckfehlern sieht das jedoch anders aus. Die können sowohl den Wert mindern als auch erhöhen.

“Furzstaub“ auf Pokémon-Karten

Bei Holo-Karten ist es möglich, Exemplare mit “Furzstaub“ zu erhalten. Das bedeutet, dass das Muster des Holo-Drucks zufällig beim Hinterteil des Pokémons zu sehen ist und so den Eindruck macht, als ob es gerade einen fahren lässt.

Video starten 10:34 Pokémon Pokopia zeigt 10 Minuten neues Gameplay aus der gemütlichen Lifesim

Der “Furzstaub“ ist der Sammelfokus einiger lustig gestimmter Fans. Die Karten können der Sammlung einen neuen Fokus verleihen und entsprechend in Szene gesetzt dürften die flatulierenden Taschenmonster für so manches unterhaltsames Gespräch sorgen.

Die “Furzstaub“-Karten sind deswegen auch mehr wert als ihre “gewöhnlichen“ Holo-Varianten. Ihr könnt teilweise mit einem Preisaufschwung von 25 bis 50 Prozent für ein Exemplar rechnen.

Einige solcher “Furzstaub“-Karten könnt ihr im folgenden Beitrag auf Instagram sehen:

Wenn ihr hingegen nach weiteren Exemplaren suchen wollt, könnt ihr das am besten über den englischen Begriff “fart swirl“ tun.

Die Unterschiede zwischen den Holo-Karten

Nicht alle Pokémon-Karten mit holografischem Aufdruck sind gleich. Tatsächlich gibt es mehrere Varianten, die in ihrer Seltenheit variieren:

  • Holo: Das Bild der Pokémon-Karte ist holografisch bedruckt – so wie die Beispiele aus dem Beitrag auf Instagram.
  • Reverse Holo: Die gesamte Pokémon-Karte ist holografisch bedruckt – mit Ausnahme des Bildes.
  • Full-Art Holo: Die gesamte Pokémon-Karte besteht aus einem Bild und ist holografisch bedruckt.
Obwohl es mich etwas stutzig stimmt, dass Sammler*innen schon wieder eine Art gefunden haben, ihre Karten teurer anzubieten, ist die Idee doch ganz lustig.

Es ist schön, so etwas Harmloses zu sehen, wie dass niederschwelliger Humor rund um Fürze eine kleine Schar von Fans für sich gewinnen konnte. Oder wie seht ihr das?

Sammelt ihr Pokémon-Karten ebenfalls auf die etwas andere Art?

