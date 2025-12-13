"Das fühlt sich illegal an" - LEGO-Fan baut 1000 Euro teuren Todesstern nach, indem er all seine losen Steine benutzt

Der Todesstern sieht jetzt schon ziemlich beeindruckend aus. (Bild: Colormelego)

Im September hat LEGO mit dem neuen Todesstern, oder vielmehr der "Todesscheibe", das bisher größte Star-Wars-Set vorgestellt. Ein Fan spart sich die knapp 1000 Euro für das Modell und baut es lieber aus übrigen Steinen nach.

Todesstern aus bunten Einzelteilen

Mit Rogue One wurde ein ganzer Film darüber gedreht, wie die Rebellen in Star Wars die Pläne des Todessterns in die Finger bekommen haben. Ganz so schwierig und vor allem gefährlich ist das beim LEGO Todesstern glücklicherweise nicht.

Wie bei allen anderen Sets hat LEGO die Anleitung für den Todesstern nämlich einfach online geteilt. Das ist praktisch, wenn man die Original-Anleitung verlegt. Natürlich kann man anhand der Anleitung aber auch einfach selbst einen Todesstern bauen, ohne das Set zu kaufen. Genau das möchte der Reddit-User "ctcourt" vollbringen.

Angefangen hat er vor knapp zwei Monaten, wie er in einem Post erzählt. Dabei zeigt er eine große Kiste voller loser Steine, die farblich natürlich überhaupt nicht zusammenpassen sowie seine ersten Schritte.

Den Post könnt ihr euch hier ansehen:

Die Begeisterung in den Kommentaren ist groß. Schon die ersten Abschnitte des Todessterns sehen fantastisch aus. Sie sind komplett bunt und auf einem Stein ist sogar das Hydra-LOGO von Marvel zu erkennen.

Das Interesse ist so groß, dass der User mittlerweile zwei Updates gepostet hat. Richtig spannend wird es allerdings erst auf seinem Blog, auf dem er den Zusammenbau ebenfalls dokumentiert. Am 26. November hat er dort zuletzt einen Post abgesetzt.

Darin zeigt er seinen bisherigen Fortschritt und es sieht so aus, als wäre etwa zwischen einem Viertel und einem Drittel schon fertiggestellt. Er schreibt aber auch, dass ihm immer wieder einzelne Steine fehlen, die er dann erst online oder im LEGO-Store beschaffen muss.

Insgesamt scheint er aber guter Dinge zu sein und noch lange nicht aufgeben zu wollen. Bis er fertig ist, dürften wohl noch ein paar Monate vergehen. Aber es ist auf jeden Fall ein ziemlich cooles Projekt, das den Todesstern auch direkt durch die farbigen Steine einladender wirken lässt.

Wie gefällt euch die Idee?