Das perfekte Weihnachtsgeschenk für Nintendo & LEGO-Fans: Das Modell des klassischen Game Boy kommt täuschend nah ans Original!

Schwarze Pixel auf grünlichem Grund und noch ohne Backlight: Der Nintendo Game Boy ist schon eine besondere Konsole gewesen.

Viele Jahre ist es her, seit Nintendo den ersten Handheld mit austauschbaren Spiele-Cartridges der Welt vorgestellt hat. Seit 1989 kamen aus der Handheld-Reihe Klassiker wie der Nintendo DS und heute die Switch und all diese genialen Konsolen sind auf ein Urgestein der Gaming-Geschichte zurückzuführen: den Nintendo Game Boy, den ihr euch jetzt auch als wunderschönes LEGO-Set holen könnt!

LEGO Game Boy mit Zelda und Super Mario

Ein Game Boy wäre natürlich nur ein grauer Klotz, wenn er nicht noch einige Spiele hätte. Das Original wurde noch mit Tetris geliefert, aber LEGO setzt bei der Spiele-Repräsentation voll auf Nintendos zwei größten Marken (mit Ausnahme von Pokémon). Mit Super Mario Land und The Legend of Zelda: Link's Awakening sind zwei absolute Klassiker vertreten. Bei diesen Spielen kann man auch hineinpusten für die volle Immersion.

Hinter das Fensterchen kommt nicht nur das Nintendo-Logo, sondern auch Spiele-Szenen aus den Mario- und Zelda-Klassikern.

Besonders genial finde ich, wie die Knöpfe gelöst wurden. Start- und Select-Knöpfe sind dünne, graue Gummireifen und der Lautstärkeregler ein Zahnrad. In diesem Set ist einfach jedes Detail vorhanden, sodass es sich in der Hand so anfühlt wie das Original! Wer mit dem Game Boy aufgewachsen ist, oder einfach nur ein Retro-Fan ist, wird dieses Weihnachtsgeschenk mit einem breiten Grinsen auspacken.

Auch perfekt für Bastler – macht euren LEGO Game Boy spielbar!

Der LEGO Game Boy ist natürlich "nur" ein schönes Modell zum Angucken, aber natürlich gibt es schon die ersten Tüftler, die aus dem Klemmbaustein-Klotz eine spielbare Konsole gebaut haben. Über Emulatoren bekommt ihr sogar eine schönere Experience, als auf dem alten Display, bei dem ihr nachts immer die Tischlampe im richtigen Winkel auf den Bildschirm richten musste, um auch nur ein Pixel zu erkennen.

Bei der Mod wurde nicht nur ein funktionierender Bildschirm eingebaut, sondern auch das Steuerkreuz und die Knöpfe mit einem Nutzen versehen. Das Ganze wird mit einem USB-C-Kabel aufgeladen. So cool ich den Bau von Natalie the Nerd auch finde, wäre das für mich ein wenig zu kompliziert. Der LEGO Game Boy ist auch ohne Funktion schön genug, aber hey: Es ist schön, die Möglichkeit zu haben!