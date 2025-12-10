94 Punkte auf Metacritic: Eines der besten PS5-Spiele überhaupt gibt's jetzt zum absoluten Schnäppchenpreis im Sonderangebot!

Meistens ist dieses Top-PS5-Spiel knallbunt, aber es gibt auch finstere Abschnitte.

Jetzt könnt ihr euch eines der besten PS5-Spiele überhaupt im Top-Angebot schnappen: Das Meisterwerk, das sowohl auf Metacritic als auch im GamePro-Test bei 94 Punkten steht, bekommt ihr bei Amazon aktuell 40€ günstiger als im PlayStation Store. Einen besseren Preis findet ihr laut Vergleichsplattformen nirgendwo. Dieser Link bringt euch direkt zum Deal:

Amazon macht keine offiziellen Angaben dazu, wie lange der Deal noch gültig ist, dürfte aber mit einem Angebot aus dem Gaming-Sale bei MediaMarkt mitgezogen sein, wo es das Spiel noch bis 9 Uhr am Montagmorgen genauso günstig gibt. Falls der Deal nicht vorher ausverkauft ist, sollte er bei Amazon also ebenso lang laufen. Mehr Angebote vom MediaMarkt-Sale, durch den ihr viele weitere PS5-Spiele günstig bekommt (etwa Death Stranding 2 für 19,99€), findet ihr hier:

50 Planeten mit viel Humor und Ideen: Das ist der gefeierte PS5-Actionhit

Auf seiner Reise trifft Astro Bot auf viele Roboter, die auf bekannten PlayStation-Figuren basieren. Hier im Bild: Deacon aus Days Gone.

Es geht hier natürlich um Astro Bot, mit dem Sony im letzten Jahr ein 3D-Jump&Run auf dem Niveau der besten Mario-Spiele gelungen ist. Der niedliche Action-Platformer hat weltweit Top-Wertungen abgestaubt und auch viele Auszeichnungen zum Spiel des Jahres 2024 eingesammelt, unter anderem bei den Game Awards.

Ihr spielt den namensgebenden kleinen Roboter, dessen PS5-Raumschiff abgeschossen wurde. Nun muss er auf 50 verschiedenen Planeten seine verstreuten Crew-Mitglieder und die Einzelteile des Raumschiffs wiederfinden. Die abwechslungsreichen Planeten bieten Grafik und Artdesign in hoher AAA-Qualität und führen euch zu sonnigen, bunten Inseln und märchenhaften Wäldern mit Bäumen in Pastellfarben, aber beispielsweise auch zu einem gruseligen Spukschloss.

11:01 Astro Bot für PS5 ist eines des besten 3D-Jump&Runs aller Zeiten!

Viele der Level und der Crew-Mitglieder sind an andere große PlayStation-Spiele angelehnt. So trefft ihr etwa auf Roboter-Versionen von Kratos aus God of War und von Aloy auf den Horizon-Spielen. All das wird mit so viel Charme und Humor in Szene gesetzt, dass man Sony die dreiste Eigenwerbung einfach nicht übel nehmen kann.

Am wichtigsten ist aber natürlich, dass auch das Gameplay hervorragend gelungen ist: Astro Bot liefert nicht nur die präzise Steuerung, die ein guter 3D-Platformer braucht, sondern überrascht uns auch in jeder Welt mit neuen Ideen, die das Jump&Run spielerisch immer wieder völlig umkrempeln. So bekommt unser Astro Bot etwa magnetische Boxhandschuhe, ein Jetpack oder die Fähigkeit, Wasser aufzusaugen und zu verspritzen.

All das zusammen mit den kreativen Bosskämpfen macht Astro Bot zu einem der besten Vertreter seines Genres und zu einem Spiel, dem sogar diejenigen mal eine Chance geben sollten, die sonst nicht viel mit Jump&Runs anfangen können. Zum derzeitigen Schnäppchenpreis von 29,99€ (UVP: 69,99€) solltet ihr definitiv zuschlagen.