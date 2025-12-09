PS5-Actionhit im Angebot: Eines der besten Soulslike-Spiele der letzten Jahre könnt ihr jetzt bei Amazon zum Top-Preis abstauben!

Dieses Soulslike-Actionspiel für PS5 schickt euch in eine postapokalyptische Zukunft.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade einen großen und bislang ungewöhnlich preisstabilen Action-Rollenspiel-Hit im Angebot schnappen. Im Vergleich zum aktuellen Preis im PlayStation Store bezahlt ihr dort jetzt nur noch die Hälfte für das atmosphärische Soulslike, das ursprünglich exklusiv für PS5 erschienen ist. Amazon macht bislang keine Angaben zur Dauer des Deals, er könnte also jederzeit enden. Hier findet ihr ihn:

Cyberpunk, Postapokalypse & spektakuläre Nahkämpfe: Das bietet das PS5-Soulslike

Wir sprechen hier von Stellar Blade, das Soulslike-Elemente mit einem postapokalyptischen Cyberpunk-Szenario im Stile von Nier: Automata verknüpft. Die Menschheit wurde durch Monster von der Erde vertrieben und ist ins Weltall geflüchtet. Als Teil eines Landungstrupps, der die Rückeroberung der Welt vorbereiten soll, kehren wir nun als Eve zur Erde zurück. Nach und nach erkennen wir dort, dass die Situation eine ganz andere ist, als wir zunächst dachten.

Die Story von Stellar Blade hat einige spannende Wendungen zu bieten und auch die Spielwelt kann sich sehen lassen: Ihr bekommt schicke Wüstenlandschaften an der Oberfläche und stimmungsvoll gestaltete Städte im Untergrund, in denen man durch viele Details, die mehr über die Geschichte der Welt verraten, für Erkundung belohnt wird. Eine Open World gibt es zwar nicht, aber dafür das verschachtelte Leveldesign mit freischaltbaren Abkürzungen, wie man es von Dark Souls kennt.

Das Artdesign von Stellar Blade muss sich vor der Soulslike-Konkurrenz nicht verstecken, sowohl im Hinblick auf die Spielwelt als euch beim Gegnerdesign.

Ebenfalls Soulslike-typisch konzentriert sich das Kampfsystem vor allem auf spannende Nahkämpfe, obwohl ihr im Spielverlauf auch verschiedene Fernkampfwaffen freischaltet. Im Vergleich zu einem Dark Souls sind die Gefechte allerdings deutlich flotter: Stellar Blade setzt eher auf Spezialattacken und spektakuläre Kombos im Stil von Hack&Slash-Actionspielen wie Devil May Cry.

Insgesamt bekommt ihr mit Stellar Blade also ein tolles Gesamtpaket, das dank seiner atmosphärischen Welt und seinem temporeichen Gameplay den aktuellen Preis auf jeden Fall wert ist. Übrigens können auch Soulslike-Neulinge beruhigt zugreifen, denn wenngleich der eine oder andere Kampf schon mal etwas härter werden kann, ist Stellar Blade längst nicht so schwer wie die Spiele aus dem Hause From Software.