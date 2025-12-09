  • Anzeige

PS5-Actionhit im Angebot: Eines der besten Soulslike-Spiele der letzten Jahre könnt ihr jetzt bei Amazon zum Top-Preis abstauben!

Eines der besten PS5-Soulslikes der letzten Jahre könnt ihr euch jetzt günstig im Angebot schnappen und euch in eine atmosphärische, postapokalyptische Cyberpunk-Welt stürzen.

GamePro Deals
09.12.2025 | 15:54 Uhr


zum Shop

Dieses Soulslike-Actionspiel für PS5 schickt euch in eine postapokalyptische Zukunft. Dieses Soulslike-Actionspiel für PS5 schickt euch in eine postapokalyptische Zukunft.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade einen großen und bislang ungewöhnlich preisstabilen Action-Rollenspiel-Hit im Angebot schnappen. Im Vergleich zum aktuellen Preis im PlayStation Store bezahlt ihr dort jetzt nur noch die Hälfte für das atmosphärische Soulslike, das ursprünglich exklusiv für PS5 erschienen ist. Amazon macht bislang keine Angaben zur Dauer des Deals, er könnte also jederzeit enden. Hier findet ihr ihn:

PS5-Soulslikehit jetzt im Top-Angebot abstauben!

Übrigens könnt ihr bei Amazon gerade noch eine Menge weiterer PS5-Spiele günstiger bekommen. Da der Händler in vielen Fällen jedoch nur mit der Konkurrenz mitgezogen ist, gibt es keine richtige Übersichtsseite für die Angebote. Die größten Hits wie beispielsweise Spider-Man 2, Gran Turismo 7, Astro Bot und The Last of Us 2 Remastered findet ihr aber hier auf Amazons PS5-Bestsellerliste:

Große PS5-Spiele jetzt günstig bei Amazon schnappen!

Cyberpunk, Postapokalypse & spektakuläre Nahkämpfe: Das bietet das PS5-Soulslike

Video starten 7:23 Stellar Blade: Ein Blick hinter die Kulissen des neuen PS5-Exclusives

Wir sprechen hier von Stellar Blade, das Soulslike-Elemente mit einem postapokalyptischen Cyberpunk-Szenario im Stile von Nier: Automata verknüpft. Die Menschheit wurde durch Monster von der Erde vertrieben und ist ins Weltall geflüchtet. Als Teil eines Landungstrupps, der die Rückeroberung der Welt vorbereiten soll, kehren wir nun als Eve zur Erde zurück. Nach und nach erkennen wir dort, dass die Situation eine ganz andere ist, als wir zunächst dachten.

Action-Rollenspiel-Hit für PS5 jetzt günstig schnappen!

Die Story von Stellar Blade hat einige spannende Wendungen zu bieten und auch die Spielwelt kann sich sehen lassen: Ihr bekommt schicke Wüstenlandschaften an der Oberfläche und stimmungsvoll gestaltete Städte im Untergrund, in denen man durch viele Details, die mehr über die Geschichte der Welt verraten, für Erkundung belohnt wird. Eine Open World gibt es zwar nicht, aber dafür das verschachtelte Leveldesign mit freischaltbaren Abkürzungen, wie man es von Dark Souls kennt.

Das Artdesign von Stellar Blade muss sich vor der Soulslike-Konkurrenz nicht verstecken, sowohl im Hinblick auf die Spielwelt als euch beim Gegnerdesign. Das Artdesign von Stellar Blade muss sich vor der Soulslike-Konkurrenz nicht verstecken, sowohl im Hinblick auf die Spielwelt als euch beim Gegnerdesign.

Ebenfalls Soulslike-typisch konzentriert sich das Kampfsystem vor allem auf spannende Nahkämpfe, obwohl ihr im Spielverlauf auch verschiedene Fernkampfwaffen freischaltet. Im Vergleich zu einem Dark Souls sind die Gefechte allerdings deutlich flotter: Stellar Blade setzt eher auf Spezialattacken und spektakuläre Kombos im Stil von Hack&Slash-Actionspielen wie Devil May Cry.

Stellar Blade im Test - Ein tolles Actionfest
von Jonas Herrmann
Stellar Blade im Test - Ein tolles Actionfest

Insgesamt bekommt ihr mit Stellar Blade also ein tolles Gesamtpaket, das dank seiner atmosphärischen Welt und seinem temporeichen Gameplay den aktuellen Preis auf jeden Fall wert ist. Übrigens können auch Soulslike-Neulinge beruhigt zugreifen, denn wenngleich der eine oder andere Kampf schon mal etwas härter werden kann, ist Stellar Blade längst nicht so schwer wie die Spiele aus dem Hause From Software.

Stellar Blade jetzt für PS5 im Angebot abstauben!
Weitere aktuelle Angebote:
Kaffeeduft statt Geschenkestress: Warum die De´Longhi Magnifica S im MediaMarkt-Weihnachtsangebot gerade einer der besten Deals ist!
von GamePro Deals
Dieser E-Reader erinnert mehr an ein Smartphone als ein Tablet und ist gerade deswegen so genial
von Elias Mohr
Dieses Spiel hat vor 13 Jahren in unserem Test 93 Punkte bekommen – Jetzt gibt’s die PS5-Neuauflage zum Schnäppchenpreis im Angebot!
von GamePro Deals
Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision - ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.
Angebote
alle anzeigen
zum Shop
Zum Thema

vor 32 Minuten

PS5-Actionhit im Angebot: Eines der besten Soulslike-Spiele der letzten Jahre könnt ihr jetzt bei Amazon zum Top-Preis abstauben!

vor 3 Stunden

Kaffeeduft statt Geschenkestress: Warum die De´Longhi Magnifica S im MediaMarkt-Weihnachtsangebot gerade einer der besten Deals ist!

vor 3 Stunden

Dieser E-Reader erinnert mehr an ein Smartphone als ein Tablet und ist gerade deswegen so genial

vor 4 Stunden

Dieses Spiel hat vor 13 Jahren in unserem Test 93 Punkte bekommen – Jetzt gibt’s die PS5-Neuauflage zum Schnäppchenpreis im Angebot!

vor 22 Stunden

Kurz vor Weihnachten ist diese Soundbar von Sony mit Dolby Atmos grandios reduziert!
mehr anzeigen