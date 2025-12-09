Kaffeeduft statt Geschenkestress: Warum die De´Longhi Magnifica S im MediaMarkt-Weihnachtsangebot gerade einer der besten Deals ist!

Eine Kaffeemaschine zu Weihnachten verschenken klingt absurd teuer? Nicht diese hier! Denn die De´Longhi Magnifica S ist im Rahmen der MediaMarkt Weihnachtsangebote super günstig – hat aber so richtig was auf dem Kasten!

09.12.2025 | 13:04 Uhr


Guter Kaffee muss nicht immer aufwendig und teuer sein – das beweist unser Preis-Leistungs-Favorit!

Es gibt nichts Schöneres, als morgens aufzuwachen und die lieblichen Worte zu hören: "Ich hab dir Kaffee gemacht". Tja, davon kann ich wirklich nur träumen, weil mein Freund ein absoluter Langschläfer ist, aber na ja. Trotzdem darf eine Tasse richtig guter Kaffee morgens bei mir nicht fehlen – zeitgleich will ich aber kein Vermögen für einen Vollautomaten hinblättern.

Wenn es euch genauso geht, hab ich zumindest für zweiteres eine Lösung: Denn unser Preis-Leistungs-Favorit aus dem Hause De´Longhi ist im Rahmen der MediaMarkt Weihnachtsangebote richtig günstig. Und hier erfahrt ihr, was diese Maschine zu unserem Highlight macht!

Die De´Longhi Magnifica S – Unser Preis-Leistungs-Liebling!

Der Vollautomat zählt nicht ohne Grund zu den beliebtesten Geräten seiner Preisklasse: Er ist kompakt, sieht schick aus und lässt sich super leicht bedienen – ihr müsst also davor keine Gebrauchsanleitung auswendig lernen!

Schlicht, nicht aufdringlich und trotzdem elegant! Diese Maschine passt in jede Küche! Schlicht, nicht aufdringlich und trotzdem elegant! Diese Maschine passt in jede Küche!

Für euer tägliches Kaffeeritual stehen euch fünf verschiedene Kaffeespezialitäten zur Auswahl – natürlich frisch gemahlen, dank des integrierten Kegelmahlwerks. Und mit der praktischen Milchdüse zaubert ihr im Handumdrehen einen köstlichen Cappuccino oder einen leckeren Latte Macchiato!

Super leichte Handhabung – guter Kaffee war noch nie so simpel!

Die Bedienung der Maschine könnte kaum unkomplizierter sein, denn die Magnifica S verzichtet auf übertrieben viele Knöpfe und Hebel! Hier habt ihr für jeden der fünf Modi genau einen Knopf, nicht mehr und nicht weniger. Und das wichtigste: Der Kaffee schmeckt wirklich hervorragend!

Zusätzlich könnt ihr über den Drehregler sowohl die Kaffeestärke als auch die gewünschte Menge ganz nach euren Vorlieben auswählen!

Sogar eine Düse zum Milchaufschäumen hat die Magnifica S – perfekt für eure Kaffeekreationen! Sogar eine Düse zum Milchaufschäumen hat die Magnifica S – perfekt für eure Kaffeekreationen!

Auch beim Thema Ausstattung punktet die Magnifica S: Ein 1,8 Liter-Wassertank und ein 250-Gramm Bohnenbehälter sorgen dafür, dass ihr mehrere Tassen zubereiten könnt, ohne ständig nachfüllen zu müssen!

