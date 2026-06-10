LEGO-Fan entdeckt Yoshi in Herr der Ringe-Set des Ehemanns und lacht sich kaputt - habt ihr ihn auch gesehen?

Das soll zwar eigentlich Minas Tirith sein, aber ... das ist doch Yoshi! (Bild: reddit.com/user/Professionalpharm/)

Einmal gesehen, kann man bestimmte Dinge danach nicht mehr nicht sehen, wenn ihr wisst, was ich meine. So wird es dieser Person mit dem Minas Tirith aus Herr der Ringe-Set von LEGO des eigenen Ehemanns gehen. In der Burg versteckt sich nämlich eindeutig Yoshi aus den Nintendo-Spielen.

Was macht Yoshi bitteschön in Minas Tirith?

LEGO hat ein Minas Tirith-Set auf den Markt gebracht und damit unzählige Herr der Ringe-Fans glücklich gemacht. Zumindest all jene, die sich das leisten können. Weil das Set so teuer ist, gibt es auch schon geniale Alternativen zu Minas Tirith, die LEGO-Baumeister selbst entworfen haben.

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Besonders großes Glück haben aber natürlich diejenigen, die so ein Set von ihrem Partner oder der Partnerin geschenkt bekommen. So hat es sich wohl in diesem Fall hier zugetragen. Eine Person hat dem Ehemann die neue LEGO-Version von Minas Tirith geschenkt und dabei eine kuriose Entdeckung gemacht.

An einer Stelle des beeindruckenden Bauwerks sieht es nämlich so aus, als würde Yoshi aus dem Fenster oder über einen Balkon lugen. Ihr wisst schon, das Reittier von Mario mit der langen Zunge und den grün gepunkteten Eiern.

Da dieser Dino eigentlich natürlich so rein gar nichts in dieser Umgebung verloren hat, war die Freude und Belustigung entsprechend groß. Die Ehefrau oder der Ehemann schreibt:

"Habe meinem Ehemann das neue Herr der Ringe Minas Tirith-Set gekauft und ein bisschen zu sehr gelacht, als ich etwas bemerkt habe, das Yoshi zu sein scheint. Hat sonst noch jemand dieses versehentliche Easter-Egg bemerkt?"

Hier könnt ihr euch das Bild im Originalbeitrag ansehen:

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Und wir müssen natürlich Recht geben. Yoshi ist zwar nicht in seiner ganzen Pracht zu bewundern, aber zumindest die charakteristische Schnauze mit den beiden großen Augen ist eindeutig zu erkennen. Dabei dürfte es sich in echt zwar eigentlich nur um eine Art Dach und Fensterbögen oder Ähnliches handeln, aber sei's drum.

In den Kommentaren wird dann auch direkt gefeixt, dass Yoshi zwar in dieser Burg ist, aber die Prinzessin sei in einer ganz anderen – wofür es jede Menge Upvotes altgedienter Nintendo-Fans gibt. Ihr erinnert euch vielleicht: Am Ende einer Welt war die Prinzessin dann meist doch nicht in der soeben befreiten Burg.

Besonders hart trifft eine Weiterführung dieses Scherzes: Ein Reddit-User weist freundlich darauf hin, dass alle, die diese Referenz verstehen, wahrscheinlich darüber nachdenken sollten, sich einer regelmäßigen Darmspiegelung zur Krebsvorsorge zu unterziehen. Dem können wir nur zustimmen. Der Zahn der Zeit nagt eben an uns allen, da gibt es nichts dran zu rütteln.

Habt ihr den Yoshi in Minas Tirith auch schon entdeckt?