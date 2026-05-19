Yoshi and the Mysterious Book auf Metacritic: Ein wunderschönes Cozy-Adventure mit spielerischen Schwächen

Das sagen die ersten Wertungen zu Yoshi and the Mysterious Book.

Neben Super Mario hat auch der kleine Dino Yoshi einen festen Platz im Nintendo-Lineup und in diesem Jahr geht mit Yoshi and the Mysterious Book ein neuer Teil an den Start. Kurz vor der Veröffentlichung trudeln die ersten Wertungen ein und wir werfen einen Blick auf gelobte Features und die häufigsten Kritikpunkte.

Neues Yoshi-Spiel kommt insgesamt gut an

Auf den Übersichtsseiten Metacritic und OpenCritic zeichnet sich ein ziemlich positives Bild. Beide Portale messen derzeit einen durchschnittlichen Score von 80 Prozent.

Neben vielen sehr guten Wertungen im 80er und sogar 90er Bereich, gibt es aber auch etliche durchwachsene Stimmen, die eher 70 oder sogar 60 Punkte vergeben.

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Autoplay

Die recht große Spanne an Wertungen ist gut erklärbar, wenn man einen Blick auf die entsprechenden Reviews wirft. Im Grunde scheinen sich nämlich alle einig zu sein, nur ist die Interpretation des Gameplays eben recht unterschiedlich.

Im Folgenden findet ihr eine Übersicht der internationalen Presse und einen Auszug aus verschiedenen Wertungen für Yoshi and the Mysterious Book auf der Nintendo Switch 2.

Magazin Wertung Videogameschronicle 5 / 5 4Players 9,5 / 10 Destructiod 8,5 / 10 Games.ch 83 / 100 Eurogamer 4 / 5 Game Informer 7,75 / 10 Jeuxvideo 15 / 20 Gamereactor 7 / 10 GameSpot 7 / 10 Nintendo Life 6 / 10 IGN.com 6 / 10

Das wird gelobt

Die Präsentation und die kreativen Ideen des Jump&Runs kommen durch die Bank richtig gut an.

Alexander Bohn-Elias von Eurogamer spricht beispielsweise von einer "bildhübschen, eigenwilligen Optik" und lobt auch die kreativen Einfälle des bunten Yoshi-Abenteuers.

Andy Robinson von Videogameschronicle verteilt dafür sogar die volle Punktzahl und spricht von "einem der einzigartigsten Nintendo-Plattformer seit Jahren", bei dem sich "jeder Level wie eine Entdeckungsreise anfühlt".

Da stimmen auch diejenigen mit eher kritischen Wertungen zu. Ein technisch schönes und sympathisches Cozy-Adventure könnt ihr von Yoshi also offenbar auf jeden Fall erwarten.

Das wird kritisiert

Allerdings solltet ihr offenbar auf keine großen spielerischen Herausforderungen hoffen. Dafür war die Yoshi-Reihe zwar noch nie bekannt, aber in einigen Reviews fällt der sehr niedrige Schwierigkeitsgrad schwerer ins Gewicht.

Für Ollie Reynolds von Nintendolife geht das Spiel hier einige Schritte zu weit, etwa, weil ihr permanent unsterblich seid. Außerdem kritisiert er repetitive Level-Strukturen, die sich für ihn teils leer angefühlt haben.

Auch Tom Marks von IGN (USA) kommt zu einem ganz ähnlichen Schluss. Zwar konnten die süßen Figuren und die optische Abwechslung – genau wie alle anderen – überzeugen konnten, fehlt es auch ihm an Tiefe und Herausforderung.

Einige der coolen und kreativen Gameplay-Ideen würden seiner Meinung nach ihr volles Potenzial nie entfalten können, weil sie viel zu kurz und oberflächlich vom Spiel genutzt würden.

Was wir daraus mitnehmen können

Wirklich überraschend sind diese Einschätzungen nicht. Die Yoshi-Reihe hat sich schon immer an ein eher junges Publikum gerichtet und lebt eher von der heimeligen Atmosphäre als von skill-basiertem Gameplay.

Ob euch das gefällt, ist schlicht und ergreifend Geschmackssache. Wichtig ist vor allem, dass ihr nicht mit einer falschen Erwartungshaltung an Yoshi and the Mysterious Book herangeht.

Wenn der Artstyle und das gemütliche Cozy-Bücher-Setting euer Ding sind und ihr euch auf ein entspanntes Adventure freut, das ihr auch mit kleinen Yoshi-Fans genießen könnt, dann seid ihr hier aller Wahrscheinlichkeit nach richtig.

Wer spielerischen Anspruch sucht und auf komplexes Platforming-Gameplay aus ist, findet an anderer Stelle vermutlich eher etwas passendes.

Was denkt ihr: Holt ihr euch Yoshi and the Mysterious Book oder setzt ihr lieber aus?