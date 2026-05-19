LEGO-Fan baut Mini-Version von Minas Tirith, die auf jeden Fall keine 650$ kostet: "Endlich bezahlbar!“

Ein Minas Tirith für die Hosentasche. (Bildquelle: wilderlands / Reddit)

Kein LEGO-Set dürfte Herr-der-Ringe-Fans aktuell so begeistern wie die Klemmbaustein-Version von Minas Tirith, die am 4. Juni erscheint. Denn das Set mit seinen über 8.000 Teilen ist ein echter Hingucker. Mit seinen 62 cm × 62 cm × 59 cm ist es außerdem ein echter Brecher, der garantiert im Regal auffällt.

Doch der Spaß hat auch seinen Preis, der eher wirkt, als wäre er von Sauron festgelegt worden. Daher haben sich findige Fans schon die ersten günstigeren Varianten überlegt.

Mini Tirith

So wie der User wilderlandbuilds, der auf r/lego seine ganz eigene Version der Hauptstadt Gondors präsentiert – und die dürfte wohl in jedes Budget passen.

1:01 Wir haben das LEGO Pikachu gebaut und sind von der Elektromaus in Klemmbausteinform enttäuscht

Autoplay

Seine Mini-Version von Minas Tirith – liebevoll Mini Tirith getauft – besteht nicht einmal aus 100 Steinen, ist für Fans aber durchaus direkt erkennbar. Und damit die Kleinstadt nicht ganz so allein dasteht, gibt es Micro-Builds von Barad-Dûr und Orthanc direkt mit dazu. Alle Sets, die wir uns durchaus in Polybags vorstellen könnten.

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Bei den Fans kommt der Build auf jeden Fall sehr gut an – auch weil sich viele an dem Preis des Original-Sets doch etwas stören:

Ich liebe es. Aber kostet es auch 500 Dollar?

Endlich! Ein Set, das auch ich mir leisten kann.

Andere sehen in diesen Minibuilds durchaus Potenzial für LEGO:

Also machst du einen Herr-der-Ringe-Adventskalender mit Mini-Builds? Den würde ich sofort kaufen.

Würden wir vielleicht sogar auch. Und es wäre durchaus eine Chance für LEGO.

Ein paar günstige Sets sind doch nicht zu viel verlangt, oder?

Was sich aus den Kommentaren durchaus herauslesen lässt, ist der Wunsch nach etwas günstigeren Sets für Herr-der-Ringe-Fans. Denn bisher gibt es fast kein Set, das wirklich günstig ist.

Auch wenn Minas Tirith bisher das teuerste Set mit 650 Euro ist, so sind Barad-Dûr mit 460 Euro oder Bruchtal mit saftigen 500 Euro ebenfalls keine Schnapper. Höchstens das Auenland mit 270 Euro könnte man bei den Preisen noch als moderat bezeichnen.

LEGO könnte hier durchaus einmal ein paar günstigere Alternativen anbieten. Ein Minifig-Set der Gefährten zum Beispiel. Oder ein kleines Diorama mit dem Kampf gegen den Höhlentroll.

Was ist eure Schmerzgrenze für ein Herr-der-Ringe-Set?