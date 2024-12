Lehrer benutzt Pokémon im Chemieunterricht und es ist genial - so coolen Unterricht hätten wir damals auch gerne gehabt

Eine etwas andere Art von Gamification – diese Lehrkraft hat ihren Unterricht mit einem alten Pokémon-Spiel aufgepeppt. (Bild: Reddit / taikifooda)

Die Schule kann verdammt anstrengend sein, besonders wenn es um einen Unterrichtsstoff geht, der einem einfach nicht liegt – das werden die meisten kennen, oder sich zumindest daran zurückerinnern können.

Da hilft es immerhin, wenn man eine gute Lehrkraft hat, die sich alle Mühe gibt, einem den Schulstoff möglichst verständlich näherzubringen. Und was ist dafür besser geeignet als ein Thema, das so ziemlich jeder kennt: Pokémon! Das dachte sich wohl auch diese Lehrkraft, die das Spiel für ihren Unterricht genutzt hat.

Chemie lernen mit Pokémon? Ja, bitte!

Ein Mol besteht aus 6 × 1023 Teilchen. Bitte schön, hier habt ihr das ganze Ausmaß meines Chemie-Wissens, das noch aus meiner Schulzeit übrig ist! Den Schülerinnen und Schülern dieser Lehrkraft wird es aber in Zukunft hoffentlich besser ergehen, wenn sie versuchen, sich an alten Schulstoff zu erinnern.

Da dürften nämlich auch die etwas ungewöhnlichen Lehrmethoden helfen, die der Lehrer oder die Lehrerin für den Chemieunterricht angewendet hat.

Auf Reddit macht nämlich gerade ein Beitrag die Runde, in dem User taikifooda ein Foto aus seinem Chemieunterricht geteilt hat. Das zeigt offensichtlich einen Slide aus einer Präsentation, der im Stil der alten Game Boy-Pokémon-Spiele gehalten ist. Statt eines wilden Pokémons trifft der Trainer hier aber auf ein wildes Kupfersulfat.

Das Bild wurde offensichtlich in Handarbeit überarbeitet und nutzt sogar den originalen pixeligen Text, den ältere Fans bereits aus der roten und blauen Edition kennen. Der Lehrer oder die Lehrerin hat hier also nicht einfach nur ein Bild aus dem Netz genommen, sondern offensichtlich Mühe und Gedankengut reingesteckt.

Das scheinen auch die Schüler*innen wertzuschätzen, zumindest wenn es nach der Aussage des Thread-Erstellers taikifooda geht:

Ich liebe meinen Lehrer.

Leider teilt der User darüber hinaus keine weiteren Details zum Unterricht. So wissen wir etwa nicht, für welche Klassenstufe der Unterrichtsstoff gedacht ist. Vermutlich dürfte es sich hier aber um Sekundarstufe 1, beziehungsweise das lokale Äquivalent handeln.

Inzwischen gibt es neue Pokémon-Spiele zwar nicht mehr auf Game Boys, dafür aber auf anderen mobilen Geräten. So wie zuletzt auch Pokémon TCG Pocket für Smartphones:

Auch in den Kommentaren zeigen sich viele User begeistert über den Einsatz der Lehrkraft. So schreibt User IamProfessorO etwa: "Dawg … Wenn Sachen so gelehrt werden würden, wäre ich ein Wissenschafts-/Chemie-Meister".

Mit dem Gedanken ist der User sicherlich nicht allein. Wir können uns vermutlich alle an Momente aus unserer Schulzeit zurückerinnern, in der wir uns nichts sehnlicher gewünscht hätten, als drögen Unterrichtsstoff etwas lockerer zu lernen. Umso schöner ist es, dass es Lehrer*innen gibt, die besonders viel Arbeit reinstecken, um ihren Schüler*innen das Leben etwas leichter zu machen.

Habt ihr auch solche Storys aus der Schulzeit oder wünscht ihr euch, dass ihr solche Lehrkräfte gehabt hättet?