Letzte Chance: Über 1.000 Spiele für Nintendo Switch günstiger im Showdown Sale

Nur noch bis zum 14. August, also bis Sonntag, läuft im Nintendo eShop der große Showdown Sale, in dem ihr mehr als 1.000 Spiele für Nintendo Switch günstiger bekommen könnt. Der Fokus liegt dabei auf Multiplayertitel, viele der Spiele haben aber auch einen umfangreichen Singleplayer-Modus. Bereits in unserem ersten Artikel haben wir euch zehn Highlights aus der Aktion vorgestellt, heute legen wir mit zehn weiteren interessanten Deals nochmal nach. Falls ihr lieber selbst die lange Liste der Angebote durchstöbern möchtet, findet ihr diese hier:

Super Mario Party

Mit Super Mario Party für Nintendo Switch geht das berühmte Partyspiel in die nächste Runde. Diesmal sind stolze 80 Minispiele dabei, von Dreiradrennen übers Schatztauchen und Limbotanzen bis hin zum Anbraten eines Tofuwürfels. Dabei stehen 20 berühmte Charaktere aus der Welt von Super Mario sowie verschiedene Spielbretter zur Auswahl, vom Riesenobst-Paradies bis hin zur Pulverfass-Mine. Am bewährten Prinzip ändert sich wenig: Wir ziehen wie in einem Brettspiel über das Feld. Je nachdem, wo wir landen, müssen wir uns verschiedenen Herausforderungen stellen. Wenn wir nicht alle gegeneinander antreten wollen, können wir auch im Koop-Modus zu viert gemeinsam einen Fluss hinabfahren oder in der Partner-Party in Zweier-Teams um den Sieg kämpfen.

Borderlands Legendary Collection

Mit der Borderlands Legendary Collection bekommt ihr die Borderlands Game of the Year Edition, Borderlands 2 und Borderlands: The Pre-Sequel in einem Paket. Borderlands ist eine Mischung aus First Person Shooter und Action-Rollenspiel im bunten Comic-Look. Auf einem fernen Planeten ballert ihr euch durch Horden skurriler Monster, wobei ähnlich wie in Diablo das Sammeln immer besserer Waffen und Ausrüstung im Vordergrund steht. Ihr könnt zwischen verschiedenen Charakterklassen wählen, die unterschiedliche Spielstile erlauben. Außerdem punktet die abgedrehte Science-Fiction-Welt durch eine große Portion makaberen Humor. Zusammengerechnet könnt ihr mit den drei Spielen übrigens locker über 100 Stunden Spaß haben, und zwar allein oder im Koop.

New Super Mario Bros. U Deluxe

Die Neuauflage des ursprünglich für Wii U erschienenen New Super Mario Bros. U enthält neben Verbesserungen wie einer höheren Auflösung auch den DLC New Super Luigi U. In diesem könnt ihr mit Luigi schwierige Varianten der Levels aus dem Hauptspiel meistern. Außerdem könnt ihr jetzt auch allein im Abenteuermodus mit Toad, Toadette, Mopsie oder eben Luigi anstatt mit Mario spielen. Von diesen Extras abgesehen bietet die neue Version natürlich wieder die Stärken des Originals: Das 2D-Jump&Run glänzt durch hervorragend designte Levels wie die Sandkuchenwüste, den Limonadendschungel oder Prinzessin Peaches Schloss, in denen wir ständig mit neuen Gegnern, Gefahren und Gameplay-Elementen konfrontiert werden.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2

Mit Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 haben zwei der besten Skateboard-Spiele aller Zeiten eine Neuauflage bekommen. Grafisch hat sich diese im Vergleich zum Original stark verbessert, die 17 Parcours erstrahlen in vielen neuen Details. Am Gameplay hingegen wurde abgesehen von ein paar neuen Tricks wenig geändert, was auch gut so ist, da es nach wie vor hervorragend funktioniert: In nur zwei Minuten müssen wir möglichst viele Tricks schaffen und Aufgaben erfüllen, um den Highscore zu knacken. Haben wir darauf keine Lust, können wir uns aber auch im Free-Skate-Modus ohne Zeitlimit austoben. Ein Highlight ist nach wie vor der Soundtrack. Viele alte Songs sind noch dabei, es sind aber auch neue dazugekommen.

Diablo 3: Eternal Collection

Im dritten Teil der berühmten Diablo-Reihe schnetzeln wir uns wie gewohnt im Fantasy-Szenario durch Horden von Monstern und sammeln dabei Beute und Erfahrungspunkte. Durch die insgesamt über 800 verschiedenen Fähigkeiten, die vielfältigen Gegner und die abwechslungsreichen Gebiete fühlt sich das simple Spielprinzip selbst nach vielen Dutzend Stunden noch frisch an. Die Eternal Collection enthält auch die Erweiterungen Reaper of Souls und Rückkehr des Totenbeschwörers. Dadurch stehen insgesamt sieben Charakterklassen zur Auswahl, die sich völlig unterschiedlich spielen, was den Wiederspielwert enorm erhöht. Zur hohen Langzeitmotivation trägt zudem bei, dass wir nach Abschluss der Kampagne neue, härtere Schwierigkeitsgrade freischalten.

Big Brain Academy: Kopf an Kopf

In Big Brain Academy: Kopf an Kopf könnt ihr euch entweder allein kniffligen Denkaufgaben stellen oder im lokalen Multiplayer mit Freunden oder der Familie herausfinden, wer von euch der hellste Kopf ist. Zu zweit messt ihr euch mithilfe des Touchscreens miteinander. Seid ihr zu dritt oder zu viert, braucht jeder einen eigenen Joy-Con Controller. Zur Auswahl stehen 20 Aufgaben, die in die fünf Kategorien Vision, Memoria, Analyse, Algebra und Piktura eingeteilt sind. Euer Verstand wird also in ganz verschiedenen Bereichen auf die Probe gestellt, von räumlichem Denken übers Rechnen bis hin zu Gedächtnisübungen. Im Nintendo eShop könnt ihr übrigens eine kostenlose Demo finden, die euch eine Auswahl an Aufgaben ausprobieren lässt.

Heave Ho

In Heave Ho steuern wir kartoffelförmige Wesen, die keine Beine haben, dafür aber über sehr lange Arme verfügen, durch Levels voller Hindernisse, Gefahren und bodenloser Abgründe. Dabei bewegen wir uns vorwärts, indem wir uns an unseren Armen hängend wie ein Pendel herumschwingen und uns selbst durch die Luft schleudern. Das funktioniert besonders gut im Koop mit bis zu vier Spieler*innen, denn dann können wir lange Ketten bilden und so größere Entfernungen überwinden oder uns auch gegenseitig auffangen, wenn ein Sprung mal etwas am Ziel vorbei geht. Dadurch, dass die Levels recht kurz sind, eignet sich Heave Ho auch sehr gut als Zeitvertreib für Zwischendurch.

Taiko no Tatsujin: Drum’n’Fun!

Taiko no Tatsujin: Drum’n’Fun! ist ein Musiksspiel, bei dem ihr im richtigen Rhythmus trommeln müsst, wobei euch verschiedene Arten der Steuerung von Buttons über Touchscreen bis hin zur Bewegungssteuerung offen stehen. Das Prinzip ist simpel, trotzdem sind die höheren Schwierigkeitsgrade ziemlich anspruchsvoll. Neben dem Hauptmodus gibt es 20 Minispiele, in denen ihr beispielsweise Baseball spielt oder Sushi bestellt, wobei ebenfalls der richtige Rhythmus der Schlüssel zum Erfolg ist. Taiko no Tatsujin: Drum’n’Fun! liefert zudem eine große Portion japanischer Popkultur, die sich in der Songauswahl, die auch einige Songs aus Spielen enthält, und der knallbunten Inszenierung wiederfindet. Im lokalen Multiplayer können bis zu vier Spieler*innen gegeneinander antreten.

Mortal Kombat 11

Mortal Kombat 11 bleibt der Tradition der berühmten Fighting-Game-Reihe treu. Das bedeutet, dass wir es auch diesmal mit sehr expliziter Gewaltdarstellung zu tun bekommen. Die spektakulär inszenierten Finishing Moves sind sogar noch kreativer geworden und dabei so überzeichnet brutal, dass die eher komisch als schockierend wirken. Wichtiger ist aber, dass auch Teil 11 wieder ein tolles Fighting Game geworden ist. Spielerisch hat sich dabei nicht allzu viel geändert: Die neuen Fatal Blows, die wir erst bei niedriger Gesundheit auslösen können, ermöglichen nun überraschende Comebacks. Obwohl der Multiplayer im Fokus steht, werden übrigens viele Solo-Inhalte geboten, einschließlich eines aufwendig in Szene gesetzten Story-Modus.

Hob: The Definitive Edition

Bei dem vom Studio hinter Torchlight stammenden Hob handelt es sich um ein Action-Adventure, das uns ohne Erklärung in eine bunte, von freundlichen Robotern und bizarren Kreaturen bevölkerte Welt hineinwirft, die anscheinend von einem seltsamen rosa Glibber bedroht wird. Aus der Top-Down-Perspektive spielen wir eine mysteriöse, mit einem vielseitig einsetzbaren Roboterarm ausgestattete Figur, mit der wir kämpfen und Rätsel lösen müssen. Letztere sind oftmals mit den ebenfalls geheimnisvollen, in der Welt verstreuten Maschinen verbunden. Die nur auf Nintendo Switch verfügbare Definitive Edition bietet sowohl technische als auch inhaltliche Verbesserungen und zusätzliche Switch-Features wie Touchscreen-Unterstützung und HD-Vibration.