Nintendo Switch: Sichert euch jetzt über 1.000 Spiele günstig im Showdown Sale

Der Nintendo eShop hat heute den großen Showdown Sale gestartet. In diesem bekommt ihr bis zu 80 Prozent Rabatt auf mehr als 1.000 Spiele für Nintendo Switch. Dabei handelt es sich vor allem um Spiele mit Multiplayer-Modus, sowohl lokal als auch online. Viele davon haben aber auch einen umfangreichen Singleplayer-Modus. Die Aktion läuft noch bis zum 14. August. In diesem Artikel stellen wir euch zehn Highlights vor, die komplette Liste der Angebote findet ihr hier:

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury gibt es jetzt zum allerersten Mal günstiger im Nintendo eShop. Das ursprünglich für Wii U erschienene Jump&Run bekommt ihr in einer grafisch verbesserten Version für Nintendo Switch, die nun zusätzlich zum lokalen Koop auch Online-Multiplayer enthält. Völlig neu ist die umfangreiche Erweiterung Bowser’s Fury, die zwar Grafik und einige Spielmechaniken vom Hauptspiel übernimmt, ansonsten aber auch ein ganz eigenes Spiel sein könnte. In dieser verschlägt es Mario an die Samtpfotenküste, wo er dem durchgedrehten Bowser Einhalt gebieten soll. Sowohl Hauptspiel als auch Erweiterung zeichnen sich durch ihr hervorragendes Leveldesign mit vielen kreativen Ideen aus.

WarioWare: Get it Together!

Auch WarioWare: Get it Together! bekommt ihr zum ersten Mal günstiger im Nintendo eShop. In der Story-Kampagne werden Spieleentwickler Wario und seine Freunde in ihr eigenes Spiel hineingezogen und müssen nun zahlreiche Herausforderungen meistern, um wieder daraus zu entkommen. Insgesamt beweisen wir uns entweder allein oder zu zweit in mehr als 200 skurrilen Mikrospielen, die von alltäglichen Aufgaben wie dem Ausdrücken einer Zahnpastatube bis hin zu anspruchsvolleren Tätigkeiten wie dem Zusammenbauen eines Roboters reichen. Dabei könnt ihr mehr als ein Dutzend verschiedener Charaktere spielen, die über individuelle Fähigkeiten verfügen. Wario selbst nimmt beispielsweise seinen Raketenrucksack zu Hilfe.

Dragon Ball FighterZ

Das Fighting Game Dragon Ball FighterZ ist ein Muss für alle Fans der Vorlage, allein schon deshalb, weil der Look des Animes perfekt eingefangen wurde. Das gilt nicht nur für Charaktere und Umgebungen, sondern auch für die effektvolle Inszenierung der Kämpfe. Auch spielerisch hat Dragon Ball FighterZ einiges zu bieten. Neben den üblichen Kombos und Spezialfähigkeiten sorgen die Tag Teams für Tiefgang: Um gegnerische Attacken perfekt zu kontern, müssen wir stets im richtigen Moment zum richtigen Fighter wechseln. Wie üblich bei Fighting Games sind die Multiplayer-Duelle das Herzstück des Spiels. Daneben wird aber auch eine Solo-Kampagne geboten, in der wir auf einer Übersichtskarte selbst den Weg zum finalen Bosskampf bestimmen.

Minecraft Dungeons Ultimate Edition

Minecraft Dungeons übernimmt zwar den Bauklötzchen-Look des Originals, hat mit diesem spielerisch aber wenig zu tun. Es handelt sich nämlich um ein Action-Rollenspiel im Stile eines Diablo. Wir metzeln uns also durch Massen von Monstern und sammeln dabei Beute. Von der Konkurrenz hebt sich Minecraft Dungeons durch das ungewöhnliche Fortschrittssystem, das auf Verzauberungspunkte für unsere Ausrüstung setzt, und durch seine abwechslungsreichen Schauplätze ab. Allein oder im Koop mit bis zu drei Begleiter*innen erforschen wir etwa finstere Minen, giftige Sümpfe und Tempel in der Wüste. Die Ultimate Edition enthält alle sechs DLCs und weitere zusätzliche Ingame-Gegenstände.

Yoshi’s Crafted World

Yoshi’s Crafted World fällt schon auf den ersten Blick durch seinen niedlichen Look im Stil eines Dioramas auf. Unsere Aufgabe besteht darin, die Splitter eines Träume erfüllenden Artefakts zusammenzusuchen, das von Baby-Bowser zerstört wurde. Dazu schickt uns das Jump&Run durch abwechslungsreiche Gebiete, die von Wäldern, Wüsten und Eislandschaften bis hin zu einer Märchen- und einer Ninjawelt reichen. Entweder begebt ihr euch allein auf die Reise oder ihr reicht einen Joy-Con weiter und spielt zu zweit. Im Vergleich zu vielen anderen klassischen Jump&Runs ist Yoshi’s Crafted World übrigens recht entspannt. Auf stressige Zeitlimits wurde verzichtet und es gibt kaum harte Stellen, an denen man sich die Zähne ausbeißen könnte.

Go Vacation

Go Vacation ist der ideale Urlaubsersatz für alle, die in diesem Sommer zu Hause bleiben müssen. Hier reisen wir auf die vielseitige Insel Kawawii, die mit ihren vier verschiedenen Regionen alles bietet, was das Urlauberherz begehrt, vom sonnigen Sandstrand bis hin zum kühlen Wintersport. Beispielsweise mit Hilfe eines Strandbuggys oder zu Pferd erkunden wir die Inseln und treten in verschiedenen Minispielen an, und zwar entweder allein oder im lokalen Koop mit bis zu vier Spieler*innen. Abwechslung gibt es mehr als genug, insgesamt stehen 50 Aktivitäten wie Beach-Volleyball, Surfen oder Fallschirmspringen zur Auswahl. Durch die Kürze der Runden macht sich Go Vacation auch sehr gut als Spiel für Zwischendurch.

Crypt of the NecroDancer: Nintendo Switch Edition

Crypt of the NecroDancer ist eine ungewöhnliche Mischung auf Dungeon Crawler, Roguelike und Rhythmusspiel. Um unsere Seele zu retten, dringen wir allein oder zu zweit im Koop in die Krypta des tanzenden Totenbeschwörers ein und stellen uns seinen Schergen. Das Besondere dabei ist, dass sowohl wir als auch die Monster sich ausschließlich im Takt der Musik bewegen können. Das kreative Spielprinzip erfordert zunächst mal ein bisschen Eingewöhnung, macht dafür aber desto mehr Spaß, sobald man den Rhythmus verinnerlicht hat uns sich wie in einem gut choreografierten Tanz durch den Dungeon kämpft. In der Nintendo Switch Edition ist übrigens neben dem Hauptspiel auch der Amplified-DLC enthalten.

51 Worldwide Games

51 Worldwide Games ist eine Sammlung mit 51 Brett- und Gesellschaftsspielen. Darunter finden sich Denkspielklassiker wie Schach, Halma und Backgammon, aber auch eher auf Geschicklichkeit basierende Spiele wie Darts, Bowling oder Air Hockey. Für den Fall, dass ihr mal nicht mit den Regeln vertraut seid, gibt es für jedes Spiel eine schnelle und einfache Einführung. Ihr könnt sowohl lokal gegeneinander antreten als auch im Online-Multiplayer gegen den Rest der Welt spielen. Falls ihr darauf gerade keine Lust habt, könnt ihr euch auch mit der KI messen oder in Singleplayer-Spiele wie Solitaire vertiefen. Übrigens: Im Nintendo eShop findet ihr eine kostenlose Demo mit den Spielen Domino, Viererreihe, Präsident und Autorennbahn.

Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition

Für alle, die sich mal wieder für lange Zeit in ein umfangreiches, klassisches Rollenspiel vertiefen möchten, ist Divinity: Original Sin 2 genau das Richtige. Mit einer Gruppe von Heldinnen und Helden durchstreifen wir hier eine Fantasy-Welt und erleben eine komplexe Geschichte, deren Verlauf wir durch unsere Entscheidungen beeinflussen. Ein Highlight sind die rundenbasierten Kämpfe, die durch die Vielzahl an verschiedenen Fähigkeiten und Gegnertypen einen taktischen Tiefgang bieten, wie man ihn nur selten findet. Falls ihr nicht im Singleplayer allein die Kontrolle über alle Mitglieder eurer Party übernehmen möchtet, könnt ihr euch im Online-Koop gemeinsam auf das epische Abenteuer begeben.

Party Golf

Party Golf ist alles andere als eine realistische Golfsimulation. Hier versuchen nämlich alle gleichzeitig, den Ball ins Loch zu bekommen, wobei Bälle in der Luft kollidieren können. Außerdem gibt es Power Ups und Items, mit denen wir uns einen Vorteil verschaffen und Gegner sabotieren können. Die über 100 verschiedenen Modi bringen reichlich Vielfalt in das simple Spielprinzip. Zudem werden die 2D-Levels prozedural generiert, sodass keine Partie so ist wie die vorhergehende. Normalerweise wird Party Golf zu viert gespielt, wobei die KI einspringt, falls ihr nicht genügend Spieler*innen habt. Ihr könnt aber auch zu acht im lokalem Multiplayer gegeneinander antreten, wenn ihr so viele Joy-Con Controller habt.