Letzte Chance auf günstige Switch-Spiele: Hunderte Top-Angebote jetzt noch schnell im Nintendo eShop Sale schnappen!

Nur noch bis Sonntag könnt ihr im Nintendo eShop haufenweise Switch-Spiele zum Schnäppchenpreis abstauben!

Nur noch bis zum 27. April, also bis Sonntag, läuft der riesige Nintendo eShop Sale. Wenn ihr also hunderte Switch-Spiele, unter denen sich auch viele der sonst nur selten reduzierten First-Party-Hits befinden, günstig abstauben wollt, solltet ihr euch ein bisschen beeilen. Dieser Link bringt euch zur Übersicht über die zahlreichen Sonderangebote:

Für alle, die sich nicht selbst durch die lange Liste der Deals wühlen möchten, haben wir schon in unserem ersten Artikel zum Start des Sales zehn Highlights herausgesucht. Zum Abschluss haben wir hier noch zehn weitere Empfehlungen für euch:

Animal Crossing: New Horizons - Happy Home Paradise

9:44 Animal Crossing: New Horizons - Trailer enthüllt die Erweiterung

Autoplay

Fans von Animal Crossing: New Horizons können sich jetzt die umfangreiche Erweiterung Happy Home Paradise im Angebot schnappen. Diese schickt auch auf eine neue Inselgruppe, auf der ihr vor allem traumhafte Ferienhäuser entwerft, aber auch andere Gebäude wie eine Schule, ein Krankenhaus oder ein Restaurant baut. Euch stehen dabei viele neue Möbelstücke und Designtechniken zur Verfügung, die ihr ebenfalls auf eurer Heimatinsel einsetzen könnt.

Falls ihr es noch gar nicht besitzt, könnt ihr euch übrigens auch das Hauptspiel im Nintendo eShop Sale günstiger sichern. In diesem erschafft ihr auf einer zu Beginn noch einsamen Insel nach und nach ein idyllisches Dorf und gestaltet es von der Landschaft bis zur Inneneinrichtung. Dadurch zieht ihr immer mehr Bewohner in niedlicher Tiergestalt an, mit denen ihr euch anfreunden könnt und denen ihr bei ihren Problemen helft.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

11:58 Das bietet The Legend of Zelda: Skyward Sword HD

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD ist eine Neuauflage des ursprünglich für Wii erschienenen Klassikers, die nicht nur bessere Grafik, sondern auch eine optimierte Bewegungssteuerung für die Joy-Con-Controller bietet. Alternativ könnt ihr Skyward Sword HD jedoch auch bequem mit den Buttons steuern. An der Story hat sich nichts geändert: Ihr spielt einen jungen Link, der sich nach seinem Abschluss an der Ritterakademie auf die Suche nach seiner verschwundenen Freundin Zelda macht.

Um Zelda zu finden, schwingt ihr euch auf euren Wolkenvogel und erforscht die vielen am Himmel schwebenden Inseln und wagt euch zudem hinab ins gefährliche Erdland mit seinen Wüsten, Wäldern, Vulkanen und zahllosen Monstern. Wie üblich bei einem Zelda-Spiel macht die Erforschung der geheimnisvollen Spielwelt einen großen Teil des Reizes aus, es werden aber auch reichlich Action und knifflige Rätsel in geheimnisvollen Dungeons geboten.

EA Sports FC 25

13:28 EA Sports FC 25 hat richtig coole Neuerungen!

Für alle Fußballfans unter euch, die die aktuelle Saison nachspielen und dem eigenen Lieblingsverein zur Meisterschaft verhelfen wollen, führt an EA Sports FC 25 kein Weg vorbei. Hier bekommt ihr mehr als 700 Teams aus über 30 verschiedenen Ligen. In Deutschland sind neben der 1. und 2. Bundesliga auch die 3. Liga und die Frauen-Bundesliga dabei. Außerdem bekommt ihr natürlich wieder eine reiche Auswahl verschiedener Modi geboten.

Mit Rush gibt es einen brandneuen Kleinfeld-Modus, in dem Schüsse und Zweikämpfe wichtiger sind als ausgeklügeltes Passspiel. Im Singleplayer sorgen wie gewohnt die Managerkarriere und die Profikarriere, in der ihr die Laufbahn eines einzelnen Spielers bestimmt, für unzählige Stunden Spielspaß. Im Multiplayer stehen euch sowohl lokale Matches als auch große Online-Turniere bis hin zum Ultimate Team Modus, in dem ihr eure eigene Mannschaft aufbaut, zur Verfügung.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

11:21 Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge - Gameplay aus dem bunten Pixelprügler

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, das im GamePro-Test 85 Punkte abgestaubt hat, ist ein Beat ’em up alter Schule, ganz im Stil des geistigen Vorgängers Turtles in Time oder anderer Klassiker wie Double Dragon und Streets of Rage. Das gilt nicht nur für den bunten Pixellook, auch das Gameplay ist wie gewohnt simpel und dennoch fordernd. Ihr müsst keine komplexen Kombos lernen, braucht dafür aber gutes Timing beim Angreifen und Ausweichen.

Es gibt einen Arcade-Modus, der das klassische Spielerlebnis mit begrenzten Leben und Continues liefert, sowie einen Story-Modus, in dem ihr euch von Level zu Level über eine Karte von New York bewegt. Hier gibt es Speicherstände und ein Fortschrittssystem mit Charakterentwicklung. Am meisten Spaß macht TMNT: Shredder’s Revenge aber, wenn es im Koop-Modus besonders chaotisch zugeht. Bis zu sechs Personen können online oder lokal an einer Konsole gemeinsam spielen.

LEGO City Undercover

1:05 LEGO City Undercover - Charmanter GTA-Klon im Trailer

LEGO City Undercover könnt ihr euch gerade stolze 92 Prozent günstiger im Nitnendo eShop sichern. Es handelt sich um ein Open-World-Actionspiel, das euch im GTA-Stil in eine Großstadt voller Verbrechen schickt. Allerdings steht ihr hier auf der Seite von Recht und Gesetz: Als Polizist Chase McCain seid ihr Undercover unterwegs, um das Verbrechergenie Rex Fury aufzuspüren. Nebenbei legt ihr auch noch einer Reihe kleinerer Ganoven das Handwerk.

Wie in GTA stehen euch eine Menge verschiedener Fahrzeuge zur Verfügung, um die aus über 20 abwechslungsreichen Bezirken bestehende Stadt zu erkunden. Außerdem schlüpft Chase für seine Ermittlungen in viele Verkleidungen, vom Feuerwehrmann über einen Boxer bis hin zum Clown, und muss dabei mit den Aufgaben fertig werden, die diese Berufe mit sich bringen. All das wird mit dem LEGO-typischen Humor und vielen Anspielungen auf Filmklassiker inszeniert.

Disney Epic Mickey: Rebrushed

13:02 Disney Epic Mickey: Rebrushed - Testvideo zu Mickeys ungewöhnlichstem Abenteuer

Mit Disney Epic Mickey: Rebrushed hat das große Action-Adventure des legendären Entwickler Warren Spector (System Shock, Deus Ex) eine aufwendige Neuauflage bekommen. Diese bietet nicht nur eine verbesserte Steuerung und hochaufgelöste 3D-Grafik, die nah am Niveau eines Animationsfilms ist, sondern auch neue Bewegungsfähigkeiten für den Protagonisten Micky Maus, zum Beispiel einen Dash zum Ausweichen und einen effektiven Bodenstampfer.

Noch immer ist es Mickys Aufgabe, die vom Verfall bedrohte, märchenhafte Spielwelt zu retten. Dazu kann er einen magischen Pinsel benutzen, durch den er beschädigte Teile der Welt einfach neu malen kann. Er kann allerdings auch Verdünner verwenden, um den betreffenden Teil schlicht auszulöschen. Je nachdem, wofür ihr euch entscheidet, werden die Bewohner anders mit euch umgehen und die Welt sich anders entwickeln, was sich auf das Ende auswirkt.

51 Worldwide Games

5:48 51 Worldwide Games - Trailer stellt alle 51 Spiele im Schnelldurchlauf vor

Mit 51 Worldwide Games bekommt ihr eine Sammlung mit 51 berühmten Brett- und Gesellschaftsspielklassikern, von Schach, Backgammon oder Halma bis hin zu Darts, Bowling oder Air Hockey. Es ist also egal, ob ihr gerade Lust auf ein Spiel habt, das Strategie und Intelligenz erfordert, oder eher auf eines, für das ihr vor allem Geschicklichkeit braucht. In diesem umfangreichen Bundle werdet ihr auf jeden Fall das Passende finden.

Wer allein spielen will, kann gegen die KI antreten oder gleich zu Spielen wie Solitaire greifen, die ohnehin keine Mitspieler brauchen. Am meisten Spaß werdet ihr aber natürlich im Multiplayer haben. Bis zu vier Spieler*innen können miteinander spielen, sowohl lokal als auch online. Im Nintendo eShop findet ihr übrigens eine kostenlose Demo, die euch vier der Spiele ausprobieren lässt, nämlich Domino, Viererreihe, Präsident und Autorennbahn.

Spiritfarer

1:17 Spiritfarer - Wunderschönes Abenteuer mit Seelen-Thematik ist jetzt für Nintendo Switch schnappen!

Der Indie-Hit Spiritfarer bietet eine ungewöhnliche Mischung aus Aufbauspiel, Erkundung, Jump&Run und Lebenssimulation. „Leben“ ist in diesem Fall allerdings nicht ganz das richtige Wort, denn wir spielen die Fährfrau Stella, deren Aufgabe darin besteht, die Seelen der Toten ins Jenseits zu führen. Bevor diese für den Übertritt bereit sind, müssen wir ihnen allerdings erst noch bei ein paar unerledigten Dingen helfen. Bis dahin wohnen die Toten auf unserem Schiff.

Damit sich unsere Passagiere so wohl wie möglich fühlen, müssen wir für alle eine eigene, an die jeweiligen Vorlieben angepasste Unterkunft bauen und sie mit ihren Lieblingsgerichten versorgen. Dazu wiederum müssen wir Ressourcen und Nahrung von den vielen kleinen Inseln sammeln. Beim Erkunden der Inseln kommt das Jump&Run-Gameplay zum Einsatz, oft müssen wir hier zudem kleine Rätsel lösen oder beim Ressourcenabbau Minispiele absolvieren.

Need for Speed Hot Pursuit Remastered

9:59 NFS Hot Pursuit Remastered im Test

Need for Speed Hot Pursuit Remastered liefert euch den Rennspielhit nicht nur mit verbesserter Grafik und plattformübergreifendem Multiplayer, sondern auch mit allen großen DLC-Erweiterungen, die zusätzliche Wagen und Rennen liefern. Wie im Original stehen die spannenden Verfolgungsjagden im Mittelpunkt, in denen ihr entweder auf der Seite der Polizei oder der Kriminellen spielt und euch dabei zahlreicher Tricks bedient.

Neben hochkarätigen Sportwagen vom Porsche bis zum Lamborghini stehen euch verschiedene Gadgets wie Nagelbretter und EMP-Strahlen zur Verfügung, um Verbrecher zur Strecke zu bringen oder eure Verfolger aufzuhalten. Ihr könnt auch den klassischen Nitro-Boost einsetzen, um in letzter Sekunde zu entkommen. Im motivierenden Karriere-Modus schaltet ihr nach und nach neue Wagen und Gadgets frei, online messen sich bis zu acht Fahrer*innen miteinander.

Kirby Star Allies

5:23 Kirby Star Allies - Test-Video zum Jump&Run für Nintendo Switch

Kirby Star Allies ist ein farbenfrohes Jump&Run, das trotz moderner und detaillierter 3D-Grafik auf traditionelles 2D-Leveldesign setzt. Eine böse Macht hat die Bewohner des Dream Land mit Magie auf ihre Seite gezogen, doch glücklicherweise hat Kirby die Fähigkeit, diesen Effekt umzukehren und Gegner in seine Verbündeten zu verwandeln. Mit bis zu drei von ihnen zieht ihr durch die zahlreichen und abwechslungsreichen Level, alternativ können auch bis zu vier Personen im lokalen Koop gemeinsam spielen.

Durch die Begleiter könnt ihr Spezialattacken aktivieren, wenn ihr ihre Kräfte mit euren eigenen kombiniert. Daneben hat Kirby natürlich weiterhin die Fähigkeit, Feinde einzusaugen und dadurch einige ihrer Kräfte zu übernehmen. Neben den bekannten gibt es auch einige ganz neue Kräfte, etwa die Spinnen-Power, durch die ihr eure Gegner in ein Netz einwickeln und so unschädlich machen könnt. Im Nintendo eShop findet ihr übrigens eine kostenlose Demo.

Hunderte weitere Switch-Spiele jetzt im Angebot!

Ihr habt unter unseren Empfehlungen noch nicht das Richtige für euch gefunden? Kein Problem: Im großen Nintendo eShop Sale bekommt ihr noch hunderte weitere Switch-Spiele aus allen möglichen Genres im Angebot! Ganz egal, ob ihr nach einem Shooter, einem Rollenspiel oder einem Open-World-Hit sucht, es lohnt sich also auf jeden Fall, auch selbst noch einmal einen Blick auf die Angebote zu werfen:

Außerdem solltet ihr natürlich nicht vergessen, dass wir euch in unserem ersten Artikel bereits zehn weitere Empfehlungen herausgesucht haben. Diese findet ihr hier: