Schnell Leveln in Starfield: Ihr bekommt einen ordentlichen XP-Boost - wenn ihr mit eurem Ehepartner schlaft

Wer in Starfield Sex haben will, muss erst einmal heiraten, dafür bekommt ihr dann aber auch mehr XP.

Starfield-Fans können sich einen deutlichen Level-Vorteil verschaffen, wenn sie heiraten. Schlaft ihr nachts nämlich mit eurem Eherpartner, wacht ihr am nächsten Tag mit einem ordentlichen XP-Buff auf. Es lohnt sich also nicht nur, eine Beziehung einzugehen, sondern auch, mit der Person dann regelmäßig Sex zu haben, wenn ihr schneller Stufen aufsteigen wollt.

Starfield-Spieler*innen sollten so viel Sex wie möglich haben, um schnell zu leveln

15 % XP-Boost: Offenbar gibt euch Sex in Starfield den größten XP-Boost, den ihr im ganzen Spiel bekommen könnt. Schlaft ihr euch einfach nur gut aus, gibt es immerhin 10 % mehr Erfahrungspunkte. Übernachtet ihr allerdings mit eurem Partner in einem Bett und habt (durch mehr oder weniger anzügliche Kommentare angedeuteten) Sex, bekommt ihr nochmal 5 Prozent obendrauf.

Der Boost hält für 24 Minuten an. Dementsprechend ergibt es sehr viel Sinn, in Starfield einfach jeden Tag Sex zu haben, um permanent mehr Erfahrungspunkte einzuheimsen. Das ganze nennt sich "Emotional Security" und dieser Zustand der emotionalen Sicherheit scheint in Starfield eben nur durch Sex mit einem Ehepartner erreichbar zu sein.

So funktioniert's: Wer den Sex-Boost haben will, muss allerdings wie gesagt erst einmal heiraten. Starfield ist nämlich so prüde, dass es keine One Night Stands gibt, keine friends with benefits und auch keinen casual sex – natürlich erst recht keine offenen Beziehungen oder gar Polyamorie. Gott bewahre!

Ihr dürft auch nicht einfach eine standardmäßige, feste Zweier-Beziehung eingehen und dann miteinander schlafen oder so. Nein, ihr müsst einen eurer Begleiter erst eine ganze Weile umgarnen und dann zwingend heiraten, bevor ihr das erste Mal miteinander in die Kiste hüpfen könnt.

Das sollte aber kein Problem sein. Nehmt die fragliche Person einfach immer mit auf eure Abenteuer, stellt nichts allzu Schlimmes an und nutzt jede Gelegenheit, mit ihr zu flirten. Irgendwann will sie dann mehr oder weniger automatisch heiraten, jede Nacht Sex haben und euch allein dadurch emotional stabilisieren. Eben (fast) genau so wie im echten Leben.

Hier findet ihr unseren großen GamePro-Test zu Starfield. Bethesdas Mammut-Science Fiction-RPG ist zwar bereits seit einigen Tagen für manche Fans spielbar, aber nur, wenn ihr für eine der teureren Premium-Versionen extra bezahlt habt. Alle anderen können aber ab heute, dem 6. September auch endlich zum regulären Launch des Spiels loslegen. Starfield erscheint exklusiv für Xbox Series S/X und den PC.

Habt ihr in Starfield schon mit einem der Companions angebandelt und wenn ja, mit wem? Macht ihr es aus Liebe oder nur für den XP-Boost?