LG OLED 4K-TV im Angebot: High-End-Fernseher mit 120Hz & 55 Zoll günstig wie nie im MediaMarkt-Sale abstauben!

Den hochwertigen 4K-Fernseher LG OLED B49 gab es noch nie so günstig wie im aktuellen MediaMarkt-Sale. Ihr braucht aber ein bisschen Glück, um euch das Angebot schnappen zu können.

Bei MediaMarkt läuft gerade ein großer LG Sale, durch den ihr neben Kühlschränken, Waschmaschinen, und Monitoren auch 4K-Fernseher des koreanischen Herstellers günstig abstauben könnt.

Den 2024 erschienenen LG OLED B49 mit 55 Zoll bekommt ihr beispielsweise nicht nur 700€ günstiger im Vergleich zum UVP. Ihr könnt euch auch noch 200€ Extra-Rabatt sichern, wenn ihr euch kostenlos bei myMediaMarkt registriert. Dadurch gibt es den High-End-Fernseher laut Vergleichsplattformen günstig wie nie zuvor:

Die Sache hat allerdings einen Haken: Bei MediaMarkt ist das Angebot selbst online nur noch in bestimmten Regionen verfügbar. Falls ihr mit eurem Wohnort Pech haben solltet, könnt ihr es aber immerhin noch bei Saturn probieren, wo ihr den Deal ebenfalls findet.

Wie gut ist der LG OLED B49 4K-Fernseher?

Nicht zuletzt das perfekte Schwarz sorgt bei OLED-TVs wie dem LG B49 für ein hervorragendes Bild. Gerade in Szenen mit hellen und dunklen Bildteilen schneiden sie weit besser ab als alle anderen Fernseher.

Obwohl er der günstigste unter LGs OLED 4K-TVs aus 2024 ist, bietet der LG OLED B49 eine hervorragende Bildqualität. Das liegt nicht nur an der OLED-Technik, die mit ihren selbstleuchtenden Pixeln für tiefes Schwarz und unendlich hohen Kontrast sorgt. Er wird auch heller als sein Vorgänger, der LG OLED B3, weshalb er HDR besser ausnutzen kann und strahlende Farben auf den Bildschirm bringt. Der Prozessor ist ebenfalls stärker.

Eine so hohe Helligkeit und Prozessorleistung wie die teureren 2024er-Modelle LG OLED C47 oder LG OLED G49, die ihr bei MediaMarkt aktuell ab 1599€ bzw. ab 1999€ in 55 Zoll bekommt, kann der B49 zwar trotzdem nicht bieten. Der Qualitätsunterschied ist aber nicht so hoch, dass er den gewaltigen Preisunterschied rechtfertigen würde.

Gerade beim Gaming macht der 4K-TV LG OLED B49 dank HDMI 2.1 und 120Hz eine sehr gute Figur.

Wer zu den Unterschieden zwischen den OLED-TVs mehr Infos möchte, sollte sich das Urteil der TV-Experten von rtings.com ansehen, wo der LG OLED B4 8,9 von 10 Punkten erreichte, während der C4 und G4 auf 9,0 beziehungsweise 9,2 Punkte kamen. Oder ihr werft einen Blick auf die große TV-Kaufberatung unseres Kollegen Lorenz bei GameStar:

Der LG OLED B49 ist übrigens auch ein sehr guter Gaming-Fernseher. Er verfügt über ein 120Hz-Display und HDMI 2.1 auf allen vier Anschlüssen. Mit der PS5 und der Xbox Series X sind also bis zu 120 FPS bei 4K-Auflösung möglich. Durch den niedrigen Input Lag von unter 6 ms könnt ihr schnell reagieren, was insbesondere in hektischen Multiplayer-Gefechten von Vorteil ist. VRR synchronisiert die Framerate mit der Konsole und verhindert lästiges Screen Tearing.

