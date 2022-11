Von Demon's Souls bis Elden Ring: Unser liebster Charakter aus jedem Spiel

Wenn wir Souls-Fans gefragt werden, was uns an dem Genre begeistert, nennen wir in der Regel ohne zu zögern die Kämpfe. Kein Wunder, denn diese sind einfach herausragend, die Geschichten dagegen wenig zugänglich. Machen wir uns aber die Mühe - teils mittels Item-Beschreibungen - richtig in die Storys der Spiele einzutauchen, können wir auf fesselnde Handlungsstränge und unvergessliche Figuren treffen. Diese coolen Typen und schrägen Vögel (auch im Wortsinne) wollen wir mit diesem Artikel mal gehörig wertschätzen. Natürlich interessieren uns aber auch eure Lieblinge!

So haben wir ausgewählt

Diese Liste berücksichtigt lediglich die Spiele von FromSoftware, allerdings nicht nur die Souls-Reihe, sondern auch Bloodborne, Sekiro und Elden Ring. Wir, also Chris, Dennis und Samara, haben unsere liebsten Charaktere ganz subjektiv ausgewählt.

Dabei haben wir uns darauf festgelegt, eine Figur pro Spiel ausführlich zu behandeln. Und weil wir uns in manchen Fällen einfach nicht so recht entscheiden konnten, haben wir noch ein paar kleine Zusatz-Nennungen dazwischengepackt.

Spoiler-Warnung: Dieser Artikel enthält logischerweise Spoiler zu den Geschichten der Figuren, aber auch zum Lösen ihrer Quests. Wollt ihr also eines der Spiele noch "ganz frisch" erleben, so solltet ihr den entsprechenden Abschnitt überspringen.

Demon’s Souls: Yuria

Dennis: Quests und Geheimnisse wie die um Yuria sind mit der Hauptgrund, warum nicht nur Demon's Souls mein liebstes Spiel überhaupt ist, sondern auch, warum ich Spiele von FromSoftware bis heute liebe. Um die gefangene Hexe zu befreien, konnte ich damals keinen Questmarker aktivieren, ich hab vielmehr lange gerätselt, wie zum Teufel ich an den Fat Minister im Turm herankomme und wo zum Henker der Schalter für die hochgefahrene Treppe steckt.

Und hier kommen wir zu Part 2, warum solche Quests damals und auch heute so fantastisch sind: die Souls-Community. Ganz ohne Spoiler hab ich dann den Tipp gelesen, “mich zu verkleiden“. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie breit mein Grinsen war, als die Treppe dann heruntergeklappt ist und ich die erschöpfte Yuria aus ihrem Gefängnis befreien konnte. Im Remake ist ihre Quest übrigens noch ein wenig härter als im Original, da man sich komplett verkleiden muss.

Dark Souls: Sif

Dennis: Der Kampf gegen Sif ist schon allein deswegen einer der besten Momente aus Dark Souls, da er das “Shadow of the Colossus“-Gefühl bei mir ausgelöst hat, denn eigentlich will ich doch überhaupt nicht gegen den wunderschönen und so majestätischen Riesenwolf kämpfen. Erst recht nicht, wenn er später im Kampf traurig vor sich hin humpelt.

Doch “the real Traurigkeit starts in the DLC“, wenn wir von seinem Herrchen Artorias erfahren, Klein-Sif dank der Hilfe von Alvina aus Manus' Tiefen befreien und die für mich beste Cutscene des Spiels freischalten. Als mir dann noch klar wurde, dass Sif selbst gegen mich als seinen Befreier kämpft, nur um das Grab seines Herrchens zu beschützen, war einer meiner liebsten Momente in Videospielen überhaupt geboren. Auuuuuuu!!!!!

Honorable Mention: Siegmeyer und Sieglinde

Chris: Für mich kommt nur wenig an die Quest vom ständig grübelnden Zwiebelritter Siegmeyer und seiner Tochter Sieglinde heran. Der tiefenentspannte Krieger mit seiner unverwechselbaren Rüstung strahlt nicht nur absolute Harmonie aus, sondern muss sich auch im Kampf beweisen, um seinem tief sitzendem Ehrgefühl gerecht zu werden.

Brillant wird die Geschichte dann durch seine Tochter Sieglinde, die nach ihm in Lordran sucht. Sie verrät nämlich, dass ihr Vater dem Fluch der Untoten verfallen ist und wahnsinnig zu werden droht. Am Schluss muss sie sich ihm dann stellen, was einer der traurigsten Momente in der gesamten Dark Souls-Trilogie ist.

Dark Souls 2: Lucatiel of Mirrah

Chris: Mit der Kämpferin schließen wir schon früh im Spiel Bekanntschaft und bauen sogar eine kleine Freundschaft auf. Häufig laufen wir ihr in Drangleic über den Weg und erfahren, wie sie auf ihrer Reise vorankommt. Ihre Geschichte ist für mich ein absolutes Highlight und das, obwohl sie weitgehend auf Drama, Action oder eine komplexe Quest verzichtet.

Lucatiel verkörpert wie keine zweite Figur den Kerninhalt von Dark Souls 2 selbst. Das Spiel setzt sich tiefer mit den Auswirkungen des Fluches, der die Untoten plagt, auseinander und macht das an der geistigen Verfassung der elegant gekleideten Dame deutlich. Zuerst ist sie uns nicht sonderlich wohlgesonnen, nach einigen Treffen kommen wir ihr dann jedoch näher und gegen Ende müssen wir uns anhören, wie sie stetig ihre eigene Persönlichkeit verliert.

Während der letzten Konversation, die wir mit ihr führen können, kann sie uns gerade noch so erkennen und sich an ihren eigenen Namen erinnern. Als Person, die sich mit Demenz im eigenen Familienkreis auseinandersetzen musste, hat mich das besonders getroffen. In ihren letzten Worten an uns wünscht sich Lucatiel dann, dass wir sie nicht vergessen werden. Ich werde das ganz sicher nicht!

Honorable Mention: Gavlan

Chris: Gavlan dealt und Gavlan… wheelt!? Der ständig Bierhumpen stemmende Zwerg mit der brummenden Stimme lockert das Spielgeschehen von Dark Souls 2 angenehm auf und ist auch noch ausgesprochen nützlich: Er ist nämlich der einzige Händler im ganzen Spiel, an den wir überflüssige Gegenstände verticken können. Sein kultiger Ausspruch “Gavlan wheel, Gavlan deal!” leitet sich im Übrigen von einer Redensart aus dem englischsprachigen Raum ab. “Wheeling and dealing” bedeutet, dass man mit Profitabsichten Waren ein- und wieder verkauft.