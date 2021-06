Life is Strange Remastered zeigt Unterschiede zum Original im Trailer

Life is Strange und Before the Storm erscheinen bekanntlich als Doppelpack, das alle jeweiligen Episoden der beiden Adventures umfassen wird. Nun zeigt sich die Remaster-Sammlung in einem ersten ausführlicheren Trailer, der uns zeigt, was sich optisch getan hat.

Schaut euch hier den Trailer an:

Link zum YouTube-Inhalt

Die Charaktermodelle wirken etwas detaillierter als im Original. Insgesamt merkt man dem Spiel rein optisch sein Alter aber natürlich an. Aber Grafik war ja ohnehin nie das, was in LiS im Fokus stand, sondern eben die emotionale Geschichte rund um Chloe und Max.

Wann erscheint das Remaster von Life is Strange?

Release: 10. September 2021 (Als Teil der Ultimate Edition von Life is Strange True Colors)

10. September 2021 (Als Teil der Ultimate Edition von Life is Strange True Colors) Plattformen: PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S, PC und Google Stadia

Die Remaster-Sammlung erscheint am 10. September zunächst als Teil der Ultimate Edition von Life is Strange: True Colors, dem neuesten Ableger der Reihe, den Square Enix heute ebenfalls enthüllt hat.

Werdet ihr die Adventures noch einmal spielen?