Eine Geschichte, die uns jahrelang begleitet hat, bekommt nächsten Monat ihr episches Finale!

Stellt sicher, dass ihr genug Taschentücher habt, wenn Life is Strange Reunion rauskommt!

Life is Strange hat mich vor über zehn Jahren schon sofort in den Bann gezogen – endlich von der Schule heimkommen, um dieses Spiel zu zocken, hatte höchste Priorität! Dass die Reihe jetzt kurz vor dem Finale steht, macht mich daher direkt sentimental! Im neusten Teil der Reihe schlüpfen wir wieder in die Rolle von Max Caulfield und erleben ein letztes Abenteuer in Arcadia Bay.

Das Spiel soll am 26. März veröffentlicht werden, ihr könnt es euch aber bereits jetzt bei Amazon vorbestellen!

Achtung: Der Text kann Spoiler enthalten und ich empfehle euch, die Vorgänger zu spielen, bevor ihr euch auf Life is Strange: Reunion stürzt. Insgesamt gibt es mit der Hauptgeschichte, Prequel und Spin-Off bereits fünf Teile. Falls ihr Interesse habt, die ganze Geschichte rund um Arcadia Bay zu erleben, hier ist die empfohlene Reihenfolge, wie man alle Games spielen sollte:

Ab hier gilt: Weiterlesen auf eigene Gefahr!

Life is Strange: Reunion – darum geht's!

2:36 Life is Strange: Reunion schickt Max auf ihr letztes Abenteuer – und bringt eine alte Bekannte zurück

Wie bereits kurz erwähnt schlüpft ihr wieder einmal in die Rolle von Max Caulfield, mittlerweile als Lehrerin der Fotografie an der Blackwell Academy! Zu unserer Überraschung taucht auch Chloe Price wieder auf. Falls ihr die Vorgänger gespielt habt, kennt ihr die beiden aus Life is Strange: Before the Strom (Prequel) und Life is Strange, sowie Life is Strange: Double Exposure (wobei hier nur Max vorkommt)

Falls ihr euch jetzt wundert, wie Chloe Price am Leben sein kann – vor allem wenn ihr sie im ersten Teil geopfert habt – dann kann ich euch nur sagen: Ging mir genauso! Aber hierfür bietet das Spiel eine logische Erklärung: Sowohl das Ende, in dem Chloe stirbt, als auch jenes, in dem sie für Acadia Bay geopfert wird, sind Kanon. Dadurch kommt es auch am Ende von Double Exposure zur Überlappung beider Paralleluniversen!

Ich liebe, wie toll die Grafik des Spiels aussieht, und freue mich richtig darauf!

Doch was wäre Life is Strange, vor allem mit Max als Hauptfigur, ohne ihre coolen Kräfte, mit denen sie die Zeit manipulieren kann, und natürlich jede Menge Drama? Denn nachdem die Blackwell Academy in Flammen steht und Freunde, Kollegen sowie Studenten von Max dabei umkommen, reist sie mit einem Polaroid-Foto drei Tage zurück in die Vergangenheit. Innerhalb dieser drei Tage muss sie nun herausfinden, warum die Schule brennt und alle retten.

Max Caulfield und Chloe Price – Romance oder nur Freundschaft?

Für mich persönlich ist es ein absolutes Highlight, dass Chloe wieder zurückkommt, da ich sie in Before the Storm und im ersten Life is Strange Teil sehr mochte. Aber sie ist nicht einfach nur wieder da, sie wird geplagt von Alpträumen und Erinnerungen, die sich nicht wie ihre eigenen anfühlen – was wohl eine Folge der Überlappung der Universen ist.

Wie bereits in Teil 1 der Reihe könnt ihr die beiden einfach nur Freunde sein lassen oder sie kommen zusammen – die Wahl liegt ganz bei euch! Zum ersten Mal könnt ihr dann auch tatsächlich mal beide Charaktere steuern. Mit Max könnt ihr hier wieder ihre coole Fähigkeit nutzen, die Zeit zu manipulieren. Damit könnt ihr Rätsel lösen, aber auch den Ausgang von Gesprächen verändern!

Chloe hingegen ist schlagfertig und ein wahres Redetalent. In Konversationen mit ihr, könnt ihr andere Leute unter anderem dazu bringen, dass sie euch Informationen preisgeben!

Mein ganz persönliches Fazit (bis jetzt) zu Life is Strange

Bei der Recherche zu dem neuen Spiel hab ich richtig Lust bekommen auf Life is Strange und wäre mein Pile of Shame nicht schon groß genug, würd ich die Vorgängerspiele vielleicht sogar nochmal bingen. (Möglicherweise überkommt es mich doch noch und ich mach genau das!)

Ich persönlich freue mich sehr auf den nächsten Teil, auch wenn es mir sehr wehtun wird, dass das wohl wirklich erstmal der letzte Teil und somit das große Finale zu Max und Chloe ist!

Mit Max' Kräften und Chloes Schlagfertigkeit könnt ihr schwierige Situationen im Spiel überwinden!

Also macht euch besser bereit, legt genug Taschentücher parat und schnappt euch schon jetzt den großen Abschluss der Saga als Vorbesteller bei Amazon!