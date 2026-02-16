Shooter-Klassiker im PS5-Remaster: Erst durch Zensur verunstaltet – jetzt ungeschnitten und günstig!

Jetzt könnt ihr euch drei Shooter-Klassiker im verbesserten und ungeschnittenen PS5-Remaster schnappen.

Bei Amazon könnt ihr euch jetzt drei Shooter-Klassiker, die ursprünglich in den Jahren 1997 bis 2000 erschienen sind, günstig im Bundle schnappen – und zwar als PS5-Remaster, das die Spiele optisch und teilweise auch inhaltlich modernisiert und zudem die Zensurmaßnahmen, unter denen die deutschen Versionen litten, rückgängig machen. Das Sonderangebot, das laut Shopseite noch bis zum 26. Februar laufen soll, findet ihr hier:

Hübscher & ohne Zensur: Das bieten die Shooter-Klassiker auf PS5!

Es geht hier um das Turok Trilogy Bundle, das euch die Remastered-Versionen der ersten drei Turok-Spiele in einem Paket liefert. Alle drei Neuauflagen bieten eine überarbeitete Steuerung sowie deutlich hübschere Grafik mit höherer Auflösung, neuen Grafikeffekten und einer viel höheren Sichtweite, die im Original noch durch dichten Nebel eingeschränkt wurde.

Außerdem waren zumindest die ersten beiden Teile damals in Deutschland stark geschnitten, das war bei der Neuauflage nun nicht mehr nötig. Hier ein kurzer Überblick, was die drei Spiele zu bieten haben:

Turok: Dinosaur Hunter – endlich mit Menschen statt Robotern!

3:19 Turok: Dinosaur Hunter - Original und Remaster im Grafik-Vergleich

Autoplay

Turok erregte damals nicht nur Aufsehen, weil es 1997 neben GoldenEye der beste Shooter auf dem N64 war, sondern auch, weil es etwas bot, das schon seit Jurassic Park jeder haben wollte: Dinosaurier als Gegner in einem First Person Shooter! Trotz des Namens dreht sich das Spiel jedoch keineswegs nur um die Dinosaurierjagd, sondern spielt in einer Welt außerhalb der Zeit, in der ihr neben den Urzeitechsen auch auf andere Monster bis hin zu Aliens trefft.

Neben seinem ungewöhnlichen Szenario beeindruckte das erste Turok auch durch seine ungewöhnlich offenen und weitläufigen Level, in denen es jede Menge zu entdecken gab. Auch das Gunplay überzeugte, nicht zuletzt durch sein aufwendiges und recht blutiges Treffer-Feedback. Im Remaster erlebt ihr dieses nun unzensiert, während die ursprüngliche deutsche Version noch stark verändert war und menschliche Gegner komplett durch Roboter ersetzte.

Turok 2: Seed of Evil – Auch heute noch ein Meisterwerk!

13:29 Turok 2 - Video: Was dieses Remaster so gut macht

Turok 2 gilt bis heute als ein Meisterwerk des Genres und als bester Teil der Reihe. Dabei folgt Seeds of Evil im Wesentlichen dem Rezept des Vorgängers und macht gar nicht so viel anders, aber fast alles besser. Von der Grafikqualität und dem Artdesign über die Vielfalt an toll animierten Gegnern bis hin zu den 20 verschiedenen Waffen und der Möglichkeit, auf einem Triceratops zu reiten, hat der Shooter ein wahres Feuerwerk guter Ideen abgebrannt.

Der vielleicht größte Mangel war, dass man sich in den riesigen, labyrinthischen Leveln gerne mal verlaufen hat – zumal man oft gar nicht richtig wusste, wonach man zu suchen hatte. Das ist in der Neuauflage anders: Auf Wunsch könnt ihr euch jetzt anzeigen lassen, wo eure nächsten Ziele liegen. Auch sonst könnt ihr detailliert einstellen, ob ihr Turok 2 mit Verbesserungen spielen oder lieber wie im Original erleben wollt.

Turok 3: Shadow of Oblivion – jetzt sogar brutaler als je zuvor!

So blutig war Turok 3 im Original eigentlich gar nicht, doch das Remaster gleicht den Shooter an die Vorgänger an.

Der dritte Teil der Reihe war etwas umstritten, weil er vieles anders gemacht hat als seine Vorgänger. So gibt es diesmal kaum noch Dinos und wir bekommen neue Protagonisten in Form eines Geschwisterpaars. Außerdem sind die Level viel linearer, was zwar dazu führt, dass man sich nicht mehr so leicht verläuft, aber eben auch dazu, dass Erkundung eine geringere Rolle spielt.

Turok 3 legt dafür mehr Wert darauf, mit seiner Story und den Zwischensequenzen zu fesseln, was eher mäßig gelingt. Dafür ist die Welt nun deutlich abwechslungsreicher als in den ersten Teilen, die vor allem in Dschungeln und Tempeln spielten. Außerdem haben die Entwickler bei diesem Teil besonders viel Aufwand ins Remaster gesteckt und es sogar mit neuen Gewalteffekten ausgestattet, die das eher zahme Original an die viel brutaleren Vorgänger angleichen.