Kaum eine andere Soundbar wird so oft gekauft wie diese und gerade ist sie extrem reduziert!

Dieses vollwertige 7.1 Soundsystem wird auf Amazon häufiger gekauft, als die meisten Soundbars.

Momentan befindet sich das Ultimea Aura A60 auf Platz 1 der Amazon Bestseller in der Kategorie Soundbar-Lautsprecher. Gut, streng genommen handelt es sich hier um ein 7.1 Soundsystem und nicht nur um eine Soundbar, aber wir wollen mal nicht so sein. Jedenfalls bekommt ihr das Sound-Wunder gerade für unter 200 € im befristeten Angebot.

Worin liegt der Unterschied zwischen Soundbar und 7.1 Soundsystem?

Im Grunde genommen ist ein Soundsystem einfach die nächste Entwicklungsstufe der Soundbar. Statt den Ton nur von vorne aus der Klangstange zu bekommen, werden bei einem 7.1 Soundsystem auch Lautsprecher von hinten und an den Seiten angebracht. So kann Sound wesentlich besser und präziser euer Ohr erreichen und für euch fühlt sich der Ton wesentlich voller und dreidimensionaler an, als nur mit einer frontalen Soundbar. Glaubt mir, ihr werden Unterschied von Sekunde eins an bemerken.

Durch die Verteilung der einzelnen Lautsprecher im Raum entsteht eine immersive Klangkuppel.

Hinzu kommt ein externer Subwoofer, der die Bass-Power maßgeblich steigert und das Klangbild abrundet. Wer in seinem Wohnzimmer also die passenden Gegebenheiten hat, sollte das Upgrade von simpler Soundbar auf komplettes Soundsystem auf jeden Fall in Erwägung ziehen. Denn sonst bekommt ihr solchen Dolby-Atmos-Sound eigentlich nur Kino geboten.

Warum ist gerade dieses Soundsystem so beliebt?

Bei Bestseller-Listen auf Amazon beobachte ich oft das gleiche Phänomen: Die vordersten Plätze belegen meistens Produkte einer etwas geringeren Preisklasse, die aber trotzdem eine gewisse Qualität bieten und, das ist nicht zu unterschätzen, von Leuten positive Rezensionen erhalten. Das Aura A60 von Ultimea, um das es hier geht, hat beispielsweise eine durchschnittliche Sternewertung von 4,4 bei fast 5.000 Bewertungen.

Kurzum: Bei diesem Produkt bekommt ihr richtig was für euer Geld. Insgesamt sieben Lautsprecher mit Subwoofer für unter 200 € sind im Lautsprecherbereich eine echte Kampfansage und schwer zu schlagen.

Der externe Subwoofer sorgt für die Extraprise Bass im Heimkino.

Neben dem günstigen Preis gibt es aus meiner Sicht noch einen anderen Grund für den Erfolg: Die einfache Bedienbarkeit. Alles lässt sich bequem über eine App steuern, in der ihr über 120 verschiedene Voreinstellungen findet.

Das mag etwas überfordernd klingen ich finde dieses Vorgehen aber besser, als euch nur eine Handvoll Einstellungen mit auf den Weg zu geben, an denen ihr euch als Laien erstmal die Zähne ausbeißt und den im schlimmsten Fall sogar verschlechtert anstatt ihn zu optimieren. Dann lieber so viele Voreinstellungen, dass wirklich jede Person für seine Situation die richtige findet.

Nicht nur im Heimkino, auch beim Zocken zieht euch das Soundsystem voll in seinen Bann.

Gerade bekommt ihr die Ultimea Aura A60 weit unter 200 € im befristeten Angebot. Das gilt allerdings nur noch bis zum 18.02. und über ein Drittel der Aktionsexemplare ist bereits verkauft. Wenn ihr also zuschlagen wollt, solltet ihr euch nicht allzu viel Zeit lassen.