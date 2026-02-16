Sieben Star-Wars-Spiele jetzt spottbillig im Amazon-Angebot!

Das Star Wars Heritage Pack im Amazon-Angebot: Sieben legendäre Spiele-Klassiker in einer Box vereint.

Wenn ihr früher auch nächtelang vor dem Röhrenmonitor gesessen habt, um mit Kyle Katarn das Imperium zu ärgern oder als Delta-Leader eure Truppen durch brenzlige Hinterhalte zu führen, dann schlägt euer Fan-Herz jetzt vermutlich höher. Das legendäre Star Wars Heritage Pack bündelt sieben der absolut besten Spiele-Klassiker der weit, weit entfernten Galaxis in einem Paket für die Nintendo Switch. Und das Beste daran: Bei Amazon könnt ihr euch dieses Stück Gaming-Geschichte gerade zu einem unschlagbaren Schnäppchenpreis sichern.

Was steckt drin? Die geballte Ladung Jedi-Power und Taktik

Das Heritage Pack ist kein müder Cashgrab, sondern eine sorgfältig kuratierte Sammlung. Ihr bekommt hier nicht nur zwei oder drei Titel, sondern gleich sieben Schwergewichte. Mit dabei sind:

Star Wars: Jedi Knight II: Jedi Outcast und Jedi Academy : Für mich persönlich immer noch das Maß aller Dinge, was Lichtschwert-Kämpfe angeht. Die Freiheit, verschiedene Kampfstile zu wählen und die Macht-Fähigkeiten so kreativ einzusetzen, ist auch heute noch unerreicht.

und : Für mich persönlich immer noch das Maß aller Dinge, was Lichtschwert-Kämpfe angeht. Die Freiheit, verschiedene Kampfstile zu wählen und die Macht-Fähigkeiten so kreativ einzusetzen, ist auch heute noch unerreicht. Star Wars: Knights of the Old Republic I & II : Die Krone des Rollenspiels. Diese beiden Spiele haben das Genre geprägt und bieten Geschichten, die selbst die neuesten Kinofilme teilweise alt aussehen lassen.

: Die Krone des Rollenspiels. Diese beiden Spiele haben das Genre geprägt und bieten Geschichten, die selbst die neuesten Kinofilme teilweise alt aussehen lassen. Star Wars: Republic Commando : Ein taktischer Shooter, der uns die Klonkriege aus einer viel düstereren und persönlicheren Perspektive gezeigt hat. „Vode An!“ – wer das Thema hört, bekommt sofort wieder Gänsehaut.

: Ein taktischer Shooter, der uns die Klonkriege aus einer viel düstereren und persönlicheren Perspektive gezeigt hat. „Vode An!“ – wer das Thema hört, bekommt sofort wieder Gänsehaut. Star Wars: Episode I Racer : Wer braucht schon Formel 1, wenn er ein Podrennen auf Tatooine haben kann? Es ist schnell, es ist laut und es macht süchtig.

: Wer braucht schon Formel 1, wenn er ein Podrennen auf Tatooine haben kann? Es ist schnell, es ist laut und es macht süchtig. Star Wars: The Force Unleashed: Hier dürft ihr die totale Macht-Fantasie ausleben und als Starkiller alles in Schutt und Asche legen.

Warum das Heritage Pack auf der Switch so viel Spaß macht

Man könnte natürlich sagen: „Hey, die Spiele sind alt, die kann ich doch auch am PC zocken.“ Aber habt ihr wirklich Lust, euch mit Kompatibilitätsmodi und alten Treibern herumzuschlagen? Der Charme des Heritage Packs auf der Switch liegt in der Modernisierung und der Portabilität. Die Steuerung wurde vernünftig angepasst, und die Spiele laufen flüssig.

Es gibt nichts Entspannteres, als abends im Bett noch eine Runde Pazaak in der Cantina von Taris zu spielen oder im Zug eine schnelle Runde im Podrenner zu drehen. Die Grafiken sind zwar „Retro“, aber sie haben diesen zeitlosen Look, der durch die höhere Auflösung und dem kleineren Display auf der Switch richtig gut zur Geltung kommt. Es ist einfach die perfekte Mischung aus Komfort und Nostalgie. Ihr bekommt die Original-Erfahrung, aber ohne die technischen Kopfschmerzen von früher.

