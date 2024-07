Limitierter DualSense zu Astro Bot angekündigt und der sieht so toll aus wie das kommende PS5-Exclusive

So sieht der limitierte DualSense im Astro Bot-Design aus.

Mit Astro Bot erscheint Anfang September das erste "große" Abenteuer für das inoffizielle PlayStation 5-Maskottchen. Passend dazu hat Sony nun einen Controller im Astro Bot-Design angekündigt.

Der DualSense ist hauptsächlich in weiß gehalten, an den Griffhörnern und auf den Tasten gibt es jeweils blaue Akzenze. Besonders auffällig: Die beiden "Augen" auf dem Touchpad des Controllers.

Hier könnt ihr euch einen kurzen Trailer zum Spezial-DualSense anschauen:

0:29 Sony kündigt limitierten DualSense-Controller im Astro Bot-Design an

Astro Bot setzt voll auf die DualSense-Features

Ähnlich wie schon Astro's Playroom setzt auch das nächste Abenteuer des knuffigen Roboters voll auf die DualSense-Features wie das haptische Feedback und die adaptiven Trigger. Anders als bei vielen anderen PS5-Titel wird die Steuerungseinheit diesbezüglich also voll ausgereizt.

Abseits vom ziemlich schicken Design bietet der Astro Bot-DualSense aber keine zusätzlichen Funktionen, also weitere Tasten oder ähnliches. Wer ihn haben will, sollte trotzdem schnell sein. Der Controller wird nämlich nur in limitierter Stückzahl aufgelegt. Wenn ihr euch also ein Exemplar sichern wollt, solltet ihr das Pad am besten vorbestellen, das Zeitfenster dafür beginnt laut Sony am 6. August.

Ach, fast hätten wir den Preis vergessen: 79,99 Euro soll der schnieke Controller kosten. In den Handel kommt das Teil dann pünktlich zum Release des Spiels am 6. September.

Es ist nicht der erste Limite Edition-Controller, den Sony in jüngster Zeit angekündigt hat. Erst letzte Woche war der Concorde-DualSense angekündigt worden, dessen Design sich an Elemente aus dem kommenden Hero-Shooter anlehnt.

Astro Bot könnte ein echtes PS5-Highlight werden

9:52 Astro Bot ist so viel mehr als nur ein 3D-Mario

Schon Astro's Playroom und der PSVR-Ableger mit dem blau-weißen Roboter versprühten einen immensen Charme und allem Anschein nach kann der neue Teil das noch einmal toppen – insbesondere in Sachen Umfang. Denn jetzt gibt's insgesamt 50 Planeten und 6 Galaxien, in denen in über 80 Levels herausfordernde Hüpfpassagen und versteckte Geheimnisse warten.

Kollege Dennis konnte vor ein paar Wochen bereits ein knappes Stündchen in den PS5-Hüpfer hineinschnuppern und war begeistert. Sollte der Rest des Spiels dieses Qualität halten können, dürfte uns hier noch ein echtes PS5-Highlight im Jahr 2024 ins Haus stehen. Dennis' Eindrücke und viele Gameplay-Szenen könnt ihr euch im oben verlinkten Video anschauen.